Carros elétricos: a revolução Tesla

Tesla Model 3, que desembarcou em Vitória, é o sedã elétrico mais comercializado no mundo Crédito: Ueliton Santos/ Divulgação

Já imaginou andar num supercarro com um consumo de cerca de 5 centavos por km? Essa realidade já existe no mundo revolucionário que Elon Musk idealizou, trazendo tecnologia espacial para automóveis movidos a energia elétrica.

As primeiras impressões são de um veículo com características do futuro como: acesso via smartphone com conexão remota; acessibilidade e manuseio totalmente high-tech feitos por meio de um comando central numa incrível tela de 15,4”, sem necessidade de liga/desliga, apenas engatar no drive e percorrer o destino desejado.

Não se assuste se vir essa beldade pelas ruas capixabas. Já existem Teslas por aqui e, até hoje, foram importados e emplacados cerca de 80 em todo o Brasil.

Tesla Model 3 tem visual minimalista e luxuoso, com acabamento refinado e clean Crédito: Ueliton Santos/ Divulgação

A importação direta/independente é a única forma de se adquirir essa nave, já que não há fabricação nem representação oficial no país.

Com o pioneirismo em veículos elétricos, a marca norte-americana almeja revolucionar o mercado automobilístico mundial trazendo tecnologia espacial e acesso ao futuro da mobilidade.

No segundo trimestre de 2021, entregou mais 200 mil veículos, sendo um recorde de fabricação.

Na saga de ultrapassagens, recentemente foi lançado o novo Tesla Model S Plaid, o carro mais rápido do mundo, superando o Bugatti Chiron, com três motores elétricos conjugados gerando potência de 1.034 cv e percorrendo 0 a 100 km/h em 1.99s.

Subliminarmente, Musk dotou seus “queridinhos” em quatro versões, como Model S, 3, X e Y, despertando o que a marca propõe: ser sexy. A pegada é minimalista e luxuosa, com acabamento refinado e clean. Trata-se de uma experiência bem diferente do convencional.

Modelo Tesla Model 3 foi testado pelas ruas de Vitória e mostrou uma dirigibilidade intuitiva Crédito: Ueliton Santos/ Divulgação

Conheci e dirigi o Model 3 que desembarcou em Vitória. O modelo, que custa a partir de R$ 450 mil, é o sedã elétrico mais comercializado no mundo. O que encanta é a forma de dirigibilidade bem intuitiva, a conexão imediata com o condutor, a acústica silenciosa, a resposta célere do torque imediato do motor e os modos de condução via auto-pilot com tecnologia de última geração.

De fato, uma percepção marcante é não precisar mais frequentar um posto de gasolina. A autonomia do modelo Standard é de 430 km com uma carga completa, sendo que essa se dá via carregamento em tomada 220v, em 8 horas de recarga. Pode ser em menor tempo (75 minutos pela montadora) via carregador rápido da própria Tesla.

Há estações de recarga urbanas espalhadas pelas grandes cidades, que podem ser acessadas via aplicativos de mobilidade elétrica.

O teto solar é um dos destaques no visual do Tesla Model 3 Crédito: Ueliton Santos/ Divulgação

As manutenções são realizadas remotamente, com conexão direta na fábrica, e também as atualizações, quando necessárias, para melhoria de desempenho.

É esperado que nos próximos anos, teremos uma modalidade de fabricação de um auto com personalização de ronco de motor, formato, acabamentos de desejo próprio, entre outros detalhes.