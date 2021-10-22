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Alta potência

Tesla dirige sozinho e faz de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos

Referência em carros elétricos, marca lançou o Model S Plaid que bate o recorde de carro mais rápido do mundo e desbanca o Bugatti Chiron, inclusive com preço mais "acessível"

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 01:59

Públicado em 

22 out 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

A Tesla é pioneira no famoso “Auto Pilot”, o sistema de direção autônoma em que o auto dirige sozinho.
A Tesla é pioneira no famoso “Auto Pilot”, o sistema de direção autônoma em que o auto dirige sozinho. Crédito: Tesla/Divulgação
Quem não quer ajudar o planeta? Qual ser humano não quer colaborar para não ferir a camada de ozônio? No universo automotivo, a Tesla é a marca da revolução tecnológica e todos os atributos estão conferidos à ela. Com o foco em carros elétricos, a empresa traz a inovação de automóveis com tecnologia espacial, 100% elétrica e com motores de alta potência.
Recentemente, a Tesla inaugurou o Model S Plaid, que é o carro mais rápido do mundo, fazendo de 0 a 100 km/h em 1.99 segundos. Esse recorde desbanca o Bugatti Chiron.
O Tesla dirige sozinho fazendo leitura de semáforos, faixas, veículos e obstáculos.
O Tesla dirige sozinho fazendo leitura de semáforos, faixas, veículos e obstáculos. Crédito: Tesla/Divulgação
Além de se provar mais veloz, o preço desse elétrico também é bem mais “acessível”: US$ 122.990 por um Model S Plaid, contra US$ 3,2 milhões de dólares do Chiron.
Pioneira no famoso “Auto Pilot”, o sistema de direção autônoma em que o auto dirige sozinho, a marca norte-americana promete e cumpre o incrível “self-drive” em alguns países. No caso do Brasil, ainda não é uma realidade, porém já possuem testes em rodovias de São Paulo e no Sul do país, que atestam o funcionamento.
Com o foco em carros elétricos, a Tesla traz a inovação de automóveis com tecnologia espacial, 100% elétrica e com motores de alta potência.
Com o foco em carros elétricos, a Tesla traz a inovação de automóveis com tecnologia espacial, 100% elétrica e com motores de alta potência. Crédito: All In Marketing Digital/Divulgação
Essa modalidade é incrível, pois o proprietário seleciona o local de destino e o carro literalmente dirige sozinho fazendo leitura de semáforos, faixas, veículos e obstáculos, proporcionando um motorista particular através dessa tecnologia.
Em solo brasileiro, existem cerca de 80 Teslas emplacados e ainda não é possível rodar sozinho porque o sistema de GPS e adaptação às ruas e rodovias não estão habilitados.
Em solo brasileiro, existem cerca de 80 Teslas emplacados.
Em solo brasileiro, existem cerca de 80 Teslas emplacados. Crédito: All In Marketing Digital/Divulgação
Quanto ao abastecimento de carga elétrica, pode ser feito na própria residência e também existem aplicativos que delimitam as estações da EDP e de carregamento público para o motor elétrico, o que torna palpável se ter um automóvel movido à eletricidade.
Imagine um automóvel que não precisa abastecer em posto de gasolina, que não polui o meio ambiente, é potente igual a um superesportivo e ainda dirige sozinho. Esse é o Tesla.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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