Tesla dirige sozinho e faz de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos

A Tesla é pioneira no famoso “Auto Pilot”, o sistema de direção autônoma em que o auto dirige sozinho. Crédito: Tesla/Divulgação

Quem não quer ajudar o planeta? Qual ser humano não quer colaborar para não ferir a camada de ozônio? No universo automotivo, a Tesla é a marca da revolução tecnológica e todos os atributos estão conferidos à ela. Com o foco em carros elétricos, a empresa traz a inovação de automóveis com tecnologia espacial, 100% elétrica e com motores de alta potência.

Recentemente, a Tesla inaugurou o Model S Plaid, que é o carro mais rápido do mundo, fazendo de 0 a 100 km/h em 1.99 segundos. Esse recorde desbanca o Bugatti Chiron.

O Tesla dirige sozinho fazendo leitura de semáforos, faixas, veículos e obstáculos. Crédito: Tesla/Divulgação

Além de se provar mais veloz, o preço desse elétrico também é bem mais “acessível”: US$ 122.990 por um Model S Plaid, contra US$ 3,2 milhões de dólares do Chiron.

Pioneira no famoso “Auto Pilot”, o sistema de direção autônoma em que o auto dirige sozinho, a marca norte-americana promete e cumpre o incrível “self-drive” em alguns países. No caso do Brasil, ainda não é uma realidade, porém já possuem testes em rodovias de São Paulo e no Sul do país, que atestam o funcionamento.

Com o foco em carros elétricos, a Tesla traz a inovação de automóveis com tecnologia espacial, 100% elétrica e com motores de alta potência. Crédito: All In Marketing Digital/Divulgação

Essa modalidade é incrível, pois o proprietário seleciona o local de destino e o carro literalmente dirige sozinho fazendo leitura de semáforos, faixas, veículos e obstáculos, proporcionando um motorista particular através dessa tecnologia.

Em solo brasileiro, existem cerca de 80 Teslas emplacados e ainda não é possível rodar sozinho porque o sistema de GPS e adaptação às ruas e rodovias não estão habilitados.

Em solo brasileiro, existem cerca de 80 Teslas emplacados. Crédito: All In Marketing Digital/Divulgação

Quanto ao abastecimento de carga elétrica, pode ser feito na própria residência e também existem aplicativos que delimitam as estações da EDP e de carregamento público para o motor elétrico, o que torna palpável se ter um automóvel movido à eletricidade.