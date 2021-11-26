Conheça rotas de roadtrip pelo Espírito Santo para curtir de carro

O Espírito Santo possui uma diversidade incrível de destinos que vale a pena conhecer, sendo capixaba ou não. Crédito: All In Marketing Digital

Um dos prazeres de usufruir seu carro é fazer uma viagem pilotando pela estrada. E o Estado do Espírito Santo possui uma diversidade incrível de destinos, com suas particularidades. Se você é capixaba ou não, vale a pena conhecê-los. Os cenários são paradisíacos, e te falo que se você se esquecesse onde está, nomearia: Europa e seus encantos.

De Norte a Sul, existem pluralidade entre montanhas e praias, sendo que o acesso pela rodovia é bem viável para automóveis de todos os tipos, já que as pistas são boas para curtir de conversível, superesportivo, SUV, sedã ou hatchback.

Quando percorremos pela BR-262 sentido Belo Horizonte-MG, destaca-se a serra que contempla Domingos Martins, Pedra Azul e conduz até o Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Ali vale a pena explorar com um off-road, uma vez que em solos de lama, terra e areia, carros SUVs e caminhonetes são mais apropriados.

Em direção à Bahia, passando pela BR-101 Norte, outro local bem bucólico é Itaúnas, que apresenta um caminho de dunas, lama, e bastante aventura. Há um percurso rumo à Costa Dourada-BA com variadas plantações de eucalipto, que parece cena de filme.

E no caminho para o Rio, na BR-101 Sul, a trajetória apresenta um panorama de praias diversas como Guarapari, Meaípe, Ubu, Iriri, Anchieta, e outras, com um visual incrível, e bem apropriado para acelerar com um esportivo, e rodar com um conversível com cabelos ao vento.