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Mercado automotivo

Conheça rotas de roadtrip pelo Espírito Santo para curtir de carro

Com cenários paradisíacos e uma diversidade incrível de destinos, não faltam possibilidades no Estado para desfrutar de uma viagem de carro com familiares e amigos

Públicado em 

26 nov 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

O Espírito Santo possui uma diversidade incrível de destinos que vale a pena conhecer, sendo capixaba ou não.
O Espírito Santo possui uma diversidade incrível de destinos que vale a pena conhecer, sendo capixaba ou não. Crédito: All In Marketing Digital
Um dos prazeres de usufruir seu carro é fazer uma viagem pilotando pela estrada. E o Estado do Espírito Santo possui uma diversidade incrível de destinos, com suas particularidades. Se você é capixaba ou não, vale a pena conhecê-los. Os cenários são paradisíacos, e te falo que se você se esquecesse onde está, nomearia: Europa e seus encantos.
De Norte a Sul, existem pluralidade entre montanhas e praias, sendo que o acesso pela rodovia é bem viável para automóveis de todos os tipos, já que as pistas são boas para curtir de conversível, superesportivo, SUV, sedã ou hatchback.
Quando percorremos pela BR-262 sentido Belo Horizonte-MG, destaca-se a serra que contempla Domingos Martins, Pedra Azul e conduz até o Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Ali vale a pena explorar com um off-road, uma vez que em solos de lama, terra e areia, carros SUVs e caminhonetes são mais apropriados.
Em direção à Bahia, passando pela BR-101 Norte, outro local bem bucólico é Itaúnas, que apresenta um caminho de dunas, lama, e bastante aventura. Há um percurso rumo à Costa Dourada-BA com variadas plantações de eucalipto, que parece cena de filme.
E no caminho para o Rio, na BR-101 Sul, a trajetória apresenta um panorama de praias diversas como Guarapari, Meaípe, Ubu, Iriri, Anchieta, e outras, com um visual incrível, e bem apropriado para acelerar com um esportivo, e rodar com um conversível com cabelos ao vento.
Portanto, não faltam possibilidades por aqui, um Estado tão rico de elementos naturais e que favorece ao desfrute de um passeio de carro em família. Vale explorar essa valiosa terra, em que fomos muito abençoados com paisagens arrebatadoras.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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