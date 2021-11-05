Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado automotivo

O que considerar na hora de compartilhar bens de luxo?

É certo que um patrimônio de alto valor se enquadra como um elemento de terceira necessidade, daí acaba que alguns potenciais consumidores não criam coragem de investir sozinho

Públicado em 

05 nov 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

O desejo pelo desfrute de automóveis premium é bem sedutor, tanto que é uma das paixões da maioria dos brasileiros.
O desejo pelo desfrute de automóveis premium é bem sedutor, tanto que é uma das paixões da maioria dos brasileiros. Crédito: All In Marketing Digital
Estamos na era do acesso, em que se valoriza o poder de usufruir sem necessariamente possuir determinado bem. Nessa extensão de pensamento, empresas de compartilhamento de bens de luxo vieram à tona e estão espalhadas em todo território nacional garantindo esse “consumo inteligente”, com o benefício de divisão de despesas e menor investimento com essa modalidade.
É certo que um patrimônio de alto valor se enquadra como um elemento de terceira necessidade, daí acaba que alguns potenciais consumidores não criam coragem de investir pelo montante imobilizado, como também os custos de manutenção.
Ainda assim, o desejo pelo desfrute de automóveis premium é bem sedutor, tanto que é uma das paixões da maioria dos brasileiros.
Dentro desse contexto, esse novo formato promete a realização desse sonho de forma mais acessível.
Quando se pensa na comercialização de autos usados é levado em consideração o estado de conservação, quantidade de donos, quilometragem, entre outros detalhes.
Quando se pensa na comercialização de autos usados é levado em consideração o estado de conservação, quantidade de donos, quilometragem, entre outros detalhes. Crédito: All In Marketing Digital
A princípio, esse novo cenário começou com a partilha societária de embarcações, como por exemplo, lanchas e jet-skis. O que deu muito certo, já que esse tipo de patrimônio demanda manutenção de rotina e é pouco usado por um proprietário solitário.
A partir disso, o movimento avançou para os imóveis (casas de praia, casas de campo, etc) e também para os automóveis de luxo. Dessa forma, emprega-se menos recurso e divide os custos, tornando possível para um maior número de interessados.
Essa cultura se motivou baseado no novo mundo que vivemos de tantos serviços como aplicativos para aluguéis de casas e transporte, fora apps que promovem o uso consciente e partilhado.

Veja Também

Por que a Porsche é tão desejada?

O que faz um carro ser considerado de luxo?

No caso dos veículos, é necessário destacar alguns aspectos singulares. Quando se pensa na comercialização de autos usados é levado em consideração o estado de conservação, quantidade de donos, quilometragem, entre outros detalhes.
Tendo isso em vista, o elemento de uso compartilhado pode ferir um desses pré-requisitos de aceitação do consumidor, o que implicará numa possível depreciação de valor de mercado.
Por fim, é inegável que o pensamento de consumo está em constante mudança. Porém, existem fundamentos da mentalidade que são imutáveis. Logo, deve-se avaliar: o que motiva o comprador do luxo?

Veja Também

Crise no mercado de luxo? Supercarro tem fila de espera de um ano e meio

Carros elétricos: a revolução Tesla

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Carros de Luxo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados