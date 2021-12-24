A mobilidade elétrica é um caminho sem volta?

Montadoras já estão investindo no cenário elétrico para aumentar a competitividade Crédito: All In Marketing Digital

Nos últimos tempos, percebe-se a vasta divulgação nas mídias de comunicação e redes sociais acerca da mobilidade elétrica, como também os investimentos das montadoras mundiais nesse formato.

É verdade que a aceleração tecnológica não mede esforços para aposentar o combustível fóssil, e efetivamente, caminha para esse breve dia, em que o abastecimento será feito em sua residência ou em local urbano com carga rápida, o que facilitaria ao usuário na locomoção de rotina.

O contexto atual prega liberdade de acesso à todos, que se desenvolve toda vez que o consumidor tem facilidade por meio da tecnologia, e se consolida na globalização da informação, da opinião e da escolha de consumo.

As locadoras de vídeo e DVD foram deixadas para trás com a vinda do streaming on-demand, já que o assinante pode selecionar aquilo que quer assistir. Da mesma forma, vários aplicativos de smartphone possuem mecanismos de delivery e com um simples clique é possível adquirir de comida a carros, sem sair de casa.

Haja vista esse cenário, a autossuficiência energética é um caminho rumo à independência. Logo, usar um veículo movido a uma energia limpa e de fácil acesso é uma obviedade incontestável.

A Audi já se pronunciou em diversos artigos oficializando o prazo limite de 2026 para produção exclusiva de elétricos. No Brasil, a marca lançou planos imediatos para instalação de pontos de carregamento rápido nas concessionárias e locais públicos. Tudo isso com o objetivo de sair à frente na consolidação desse fomento no mercado.

Outra marca alemã que promete alto investimento nesse nicho é a Mercedes-Benz que anunciou aporte de 40 bilhões de euros até 2030 a fim de disputar com a Tesla na produção de veículos elétricos.