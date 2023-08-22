O elétrico Q8 e-tron apresenta no Brasil o novo padrão global da Audi

Como o termo “e-tron” passou a ser aplicado em outros modelos elétricos da Audi, Crédito: Audi/Divulgação

A Audi do Brasil anuncia o lançamento do Q8 e-tron, o mais novo utilitário esportivo 100% elétrico da marca das quatro argolas no país. Na verdade, o Q8 e-tron é uma nova denominação para um modelo já comercializado no Brasil – o Audi e-tron, que foi apresentado mundialmente em 2019 e chegou aqui em abril de 2020.

Como o termo “e-tron” passou a ser aplicado em outros modelos elétricos da Audi, como o utilitário esportivo médio Q4 e-tron, o SUV grande passou a adotar a nova denominação específica no final do ano passado.

Nos próximos lançamentos das linhas A e Q da Audi, os modelos com número final par receberão a motorização elétrica, enquanto os com dígito final ímpar seguirão com a motorização a combustão ou híbrida.

O Q8 e-tron oferece um espaço generoso para cinco ocupantes e suas bagagens Crédito: Audi/Divulgação

Os novos Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron já estão na rede de concessionárias, aos preços para venda direta de R$ 669.990 naconfiguração SUV e de R$ 699.990 na Sportback na versão Performance Black e de R$ 681.990 (SUV) e R$711.990 (Sportback) na versão Launch Edition. O carro também está disponível por assinatura no programa Audi Signature a partir de R$ 15.050, no plano de 36 meses.

Dimensões externas

As dimensões externas do Q8 e-tron permanecem basicamente as mesmas do e-tron original: a configuração Sportback tem 4,91 metros de comprimento, 2,19 metros de largura, 1,62 metro de altura e 2,92 metros de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 528 litros e o peso total do veículo é de 2.715 quilos.

Já na SUV, a altura é um pouco maior, de 1,63 metro. Nessa carroceria, a capacidade do porta-malas sobe para 569 litros e o peso total, para 2.720 quilos. Nas duas carrocerias, a grade Singleframe, com design hexagonal, pode se abrir e fechar para contribuir aerodinamicamente – ganhou um filete iluminado que interliga os faróis em Led Matrix, queforam aprimorados.

O Q8 e-tron inaugura no Brasil a nova identidade visual da Audi, que conta com logotipo bidimensional em tonalidade fosca Crédito: Audi/Divulgação

Na traseira, em ambas as versões, as luzes preservam o design inaugurado em 2018 no Q8 movido a gasolina. A ausência dos tubos de escapamento (dispensáveis em veículos elétricos) chama a atenção.

Um dos destaques do Q8 e-tron são os retrovisores virtuais, que acompanham o modelo desde 2019. O equipamento, que é opcional e custa R$ 15 mil, conta com câmeras externas, na qual as imagens são processadas digitalmente e exibidas nos monitores internos laterais de 7 polegadas com tecnologia Oled de 1.280 x 800 pixels,cujo brilho se ajusta automaticamente.

De acordo com a fabricante, os monitores oferecem uma qualidade superior em comparação ao espelho convencional em situações como o reflexo direto da luz solar, visão noturna ou dias chuvosos. Eles ajudam o Q8 e-tron Sportback a alcançar um coeficiente de arrasto aerodinâmico de 0,24, um resultado considerado muito bom para o segmento de SUVs.

Junto com a alteração no nome, o maior SUV elétrico da Audi recebeu aprimoramentos aerodinâmicos e estilísticos, incluindo novos para-choques, com elementos no interior do para-choque frontal para otimizar o fluxo de ar.

O Q8 e-tron inaugura no Brasil a nova identidade visual da Audi, que conta com logotipo bidimensional em tonalidade fosca. As identificações do modelo e da versão passam a estar localizadas de maneira discreta na coluna central, que é em preto brilhante.

A edição especial de lançamento conta ainda com o Pacote Black Plus, que agrega frisos externos em preto brilhante, argolas do logo da Audi em cinza escurecido, capa dos retrovisores em preto,grade Singleframe na cor do veículo, rodas de 22 polegadas Audi Sport com design exclusivo e polidas em cinza titânio e capacidade de carga 22kW no modo AC. Há ainda projeção luminosa da inscrição “e-tron edition” no chão para todas as portas.

Nova bateria

A autonomia da Sportback, no padrão Inmetro, é de 342 quilômetros Crédito: Audi/Divulgação

O utilitário esportivo elétrico da Audi ganhou ainda uma nova bateria com célula química, com capacidade aumentada em 20% em relação à bateria anterior, indo de 95 kWh para 114 kWh. A capacidade de carregamento,por sua vez, foi ampliada em 20 kW, para 170 kW, permitindo a recarga elétrica de 10% a 80% em 31 minutos.

A autonomia da Sportback, no padrão Inmetro, é de 342 quilômetros – no ciclo WLTP, atinge 594 quilômetros. A motorização segue a mesma configuração para o SUV e o Sportback, mantendo os dois propulsores elétricos com potência combinada de 408 cavalos e 67,7 kgfm de torque, atuando em sintonia com a tração integral Quattro habitual nos Audi.

Nela, a tração padrão é no eixo traseiro, mas a tração nas rodas dianteiras é acionada automaticamente quando há demanda. O condutor pode ainda escolher entre sete modos de condução pelo AudiDrive Select. O

Q8 e-tron continua a ser quase um showroom sobre rodas das modernas tecnologias automotivas de segurança. Lá estão o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), o aviso de saída de faixa com assistente de emergência, a câmera de 360 graus com sistema Parking Assist Plus, faróis Matrix Led com setas dinâmicas e o Audi Side Assist, composto por monitor de ponto cego, de tráfego reverso e “exit warning”, que identifica a aproximação de algum objeto nas laterais do veículo, retardando a abertura das portas para evitar incidentes.

Entre os itens opcionais das duas variantes, além dos retrovisores virtuais (R$ 15 mil), estão os faróis Digitais Matrix Led, incluindo projeções e animações (R$ 25 mil). Já a capacidade de carga AC 22 kW (R$ 16.500)é item opcional na Performance Black (vem de série na Launch Edition).

As cores de pintura externa disponíveis na Launch Edition são o Branco Geleira, o Cinza Cronos, o Cinza Daytona, o Preto Mito e o Cinza Imã (sólida). Já na Performance Black, as opções são o Cinza Imã (sólida), o Azul Ultra, o Cinza Cronos, o Branco Geleira, o Marrom Madeira, o Preto Mito, o Azul Plasma e o Vermelho Soneira (metálicas) e o Cinza Daytona (perolizada).

Dentro do futuro

A cabine recebeu isolamento acústico aprimorado Crédito: Audi/Divulgação

O Q8 e-tron oferece um espaço generoso para cinco ocupantes e suas bagagens. Como não tem eixo cardã,na parte traseira, não há o túnel central. O teto solar panorâmico Open Sky aumenta a sensação de amplitude. O design é futurista e o acabamento é esmerado.

A cabine recebeu isolamento acústico aprimorado e materiais ainda mais nobres em relação ao e-tron de 2019. Os revestimentos dos bancos nas duas versões são de couro preto e tecido Dinamica, similar ao couro, com o volante e o apoio de braço das portas como o mesmo material. Na Launch Edition, as costuras são vermelhas, assim como as bordas dos cintos (padrão Audi Sport), com detalhes em fibra de carbono no painel.

Os dois grandes displays do MMI Touch, de 10,1 e 8,6 polegadas são levemente direcionados para ocondutor. No superior, o motorista controla as informações de entretenimento, navegação e configurações. No inferior, pode gerenciar a entrada de texto, as funções de conforto e o ar-condicionado com o pulso apoiado no seletor de modo de direção.

As dimensões externas do Q8 e-tron permanecem basicamente as mesmas do e-tron original Crédito: Audi/Divulgação

A lista de itens de entretenimento e comodidade incluem ar-condicionado de quatro zonas, sistema de som Bang & Olufsen 3D e volante de três raios multifuncional com regulagem elétrica. A capacidade de bagagem é de 600 litros e, com o banco traseiro rebatido, chega a 1.725 litros. Na parte frontal, há um compartimento de 60 litros, que acomoda um kit de ferramentas e o cabo do carregador.

Suave na nave

Rio de Janeiro/RJ - A apresentação do Q8 e-tron foi ligeira – na verdade, foi um breve passeio de pouco mais de 12 quilômetros, em ida e volta, entre o bairro do Jardim Botânico, na Zona Sul carioca, e a Vista Chinesa, um famoso mirante localizado na Floresta da Tijuca, que permite vislumbrar uma belíssima vista da Zona Sul do Rio de Janeiro.

O caminho incluiu uma estradinha estreita, íngreme e sinuosa, que atravessa a floresta. Um trajeto que outilitário esportivo da Audi, apesar do porte avantajado, percorreu com agilidade e leveza. O veículo transmite ao motorista uma agradável sensação de controle absoluto.

Característica comum aos veículos elétricos, a oferta instantânea de 100% do torque sempre surpreende positivamente. No caso do Q8 e-tron, são robustos 67,7 kgfm de torque – 31,5 kgfm na frente e 36,2 kgfm atrás. Já a potência combinada atinge 408 cavalos – 169 no motor dianteiro e 266 no traseiro.

Na prática, tais números se traduzem em respostas quase imediatas às solicitações transmitidas pelo acelerador. Segundo a Audi, o Q8 e-tron acelera de zero a 100 km/h em 5,6 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km/h.

No Q8 e-tron, a mais nova geração da tração integral Quattro regula a distribuição ideal de torques de acionamento entre os dois eixos em uma fração de segundo e garante aderência e performance dinâmica em qualquer terreno. O SUV usa principalmente seu motor traseiro.

Na traseira, em ambas as versões, as luzes preservam o design inaugurado em 2018 Crédito: Audi/Divulgação

Porém, quando o motorista exige mais energia, redistribui o torque conforme o necessário para o eixo dianteiro. Com o drive select, o motorista escolhe entre sete perfis: “Auto”, “Comfort”, “Efficiency”, “Off-road”, “Dynamic”, “Allroad” e “Individual”. Dependendo da velocidade e preferência do motorista, o sistema de suspensão a ar permite ajustar a altura do veículo em relação ao solo. Ou seja, as possibilidades de configurar a diversão a bordo do Q8 e-Tron são múltiplas.

Ficha Técnica

Audi Q8 e-tron Sportback Launch Edition “Quattro”

Um dos destaques do Q8 e-tron são os retrovisores virtuais, que acompanham o modelo desde 2019 Crédito: Audi/Divulgação