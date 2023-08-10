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Nova nomenclatura

Audi Q8 traz atualização da linha e-tron e bateria com maior capacidade

Utilitário 100% elétrico estreia nova linguagem visual da marca no país com logotipo bidimensional com preços que partem de R$ R$ 669.990
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 14:27

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 14:27

Audi Q8 e-tron
O modelo é equipado com dois propulsores elétricos com potência combinada de 408 cavalos de potência Crédito: Audi/Divulgação
A Audi lançou, nesta quinta-feira (10) os novos Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback, que trazem novidades no design e também são os primeiros modelos da montadora a virem com o novo padrão global de nomenclatura da linha e-tron. A partir de agora, os próximos lançamentos das linhas A e Q com número final par receberão a motorização elétrica, enquanto os modelos com dígito final ímpar seguirão com a motorização a combustão ou híbrida.
Os modelos trazem ainda, como novidade, a nova linguagem visual da marca, que agora conta com logotipo bidimensional em tonalidade fosca e a identificação do modelo e versão situada na coluna central com tonalidade preto brilhante.
Segundo a Audi, o modelo traz também uma nova bateria com célula química avançada, com capacidade aumentada em 20% em relação à bateria anterior, indo de 95 kWh para 114 kWh. A capacidade de carregamento, por sua vez, foi ampliada em +20 kW, para 170 kW, permitindo a recarga elétrica de 10% a 80% em apenas 31 minutos, informa a montadora.
“O novo Audi Q8 e-tron estabelece um marco temporal na história da Audi no Brasil. Estamos iniciando uma nova fase com foco total na progressividade e eletrificação da mobilidade. Os nossos produtos serão guiados pela busca contínua de tecnologias que permitam acessar distâncias cada vez mais amplas com maior velocidade de carregamento e regeneração de energia”, afirma Daniel Rojas, CEO e Presidente da Audi do Brasil.

Novidades estéticas

Audi Q8 e-tron
Por fora, o Q8 e-tron traz mais novidades no design, como novos para-choques dianteiro e traseiro Crédito: Audi/Divulgação
Por fora, o Q8 e-tron traz mais novidades no design, como novos para-choques dianteiro e traseiro, grade frontal com linhas mais envolventes e um filete iluminado separando os faróis dianteiros em LED Matrix, que foram aprimorados.
O modelo recebeu melhorias aerodinâmicas, incluindo elementos no interior do para-choque frontal que, segundo a montadora, buscam otimizar o fluxo de ar que entra no veículo e reduz a resistência do ar, combinado ao baixo centro de gravidade, que garante maior estabilidade em todas as condições e terrenos.
Internamente, o modelo continua com a sofisticação esperada de um Audi, com isolamento acústico em sua cabine e revestimentos dos bancos em ambas as versões de couro e tecido Dinamica, com o volante e apoio de braço das portas em couro.
O modelo tem duas opções de versões: a Performance Black e a Launch Edition. A primeira tem costuras cinza rocha e detalhes do painel em cinza vulcão. Os preços partem de R$ 669.990 para a carroceria estilo SUV e R$ 699.990 na Sportback.
Audi Q8 e-tron
O modelo tem duas opções de versões: a Performance Black e a Launch Edition Crédito: Audi/Divulgação
Já na versão Launch Edition as costuras são vermelhas, assim como as bordas dos cintos (padrão Audi Sport) e detalhes em fibra de carbono no painel. Essa versão A versão conta ainda com o Pacote Black Plus exterior, que agrega frisos externos em preto brilhante, Audi rings na cor cinza escurecido; capa dos retrovisores na cor preta; Grade Singleframe na cor do veículo; rodas de 22 polegadas Audi Sport com design exclusivo e polidas na cor cinza titânio; Audi Beam exclusivo “e-tron edition”; e Capacidade de carga 22kW no modo AC. Os preços partem de R$ 681.990 (SUV) e R$ 711.990 (Sportback).
Entre os itens opcionais de ambas as versões estão Faróis Digitais Matrix LED, incluindo projeções e animações (R$ 25.000,00); e Retrovisores virtuais (R$ 15.000,00). Já a capacidade de carga AC 22 kW (R$ 16.500) é item opcional da versão Performance Black.

Motorização, dimensões e cores

O modelo é equipado com dois propulsores elétricos com potência combinada de 408 cavalos de potência e 664 Nm de torque, atuando em sintonia com a consagrada tração integral quattro. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,6 segundos, e a velocidade máxima é de 200 km/h (limitada eletronicamente). O condutor pode ainda escolher entre sete modos de condução.
Audi Q8 e-tron
A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,6 segundos, e a velocidade máxima é de 200 km/h Crédito: Audi/Divulgação
As dimensões externas do modelo Audi Q8 Sportback e-tron são 4.915 mm (comprimento), 2.189 mm (largura), 1.619 mm (altura) e 2.928 mm (entreeixos). A capacidade do porta-malas é de 528 litros e o peso total do veículo é de 2.715 quilos.
Já na versão SUV, a altura é um pouco maior, de 1.633 mm. Nessa carroceria, a capacidade do porta-malas sobe para 569 litros e o peso total é de 2.720 quilos. As duas carrocerias possuem o porta-malas dianteiro de 60 litros.
Já as cores de pintura externa disponíveis na versão Launch Edition são Branco Geleira, Cinza Cronos, Cinza Daytona, Preto Mito e Cinza Imã (Sólida). Na Performance Black, as opções são Cinza Imã (Sólida), Azul Ultra, Cinza Cronos, Branco Geleira, Marrom Madeira, Preto Mito, Azul Plasma e Vermelho Soneira (metálicas), e Cinza Daytona (perolizada).
Com informações da Audi.

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