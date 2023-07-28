BYD Dolphin chega a 3 mil unidades mais vendidas no Brasil

O BYD Dolphin atingiu a marca de 146 unidades vendidas, ou seja, duas vendas a cada cinco minutos Crédito: BYD/Divulgação

A guerra dos elétricos está longe de terminar (ou ela apenas começou) no Brasil, mas por enquanto, quem parece ter tomado a liderança, principalmente em número de vendas, é a BYD com o seu Dolphin. O modelo chegou à marca de 3 mil pedidos firmes, o que a empresa considera como vendas, já que essas unidades chegam a partir do final de agosto.

Segundo a empresa, em seis horas de lançamento, o modelo atingiu a marca de 146 unidades vendidas (ou seja, duas vendas a cada cinco minutos) e, na primeira semana do lançamento, foram 1.254 unidades vendidas.

Só para se ter uma ideia, de acordo com levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o modelo elétrico mais vendido no primeiro semestre de 2023 foi Volvo XC40, com 903 unidades (ele também tem a marca de elétrico mais vendido em 2022, com 1.904 unidades).

A título de comparação, o SUV compacto da Volvo tem preços partindo de R$ 329.950, enquanto o BYD Dolphin foi anunciado, em seu lançamento, por R$ 149.800. Mesmo que ambos tenham propostas diferentes, o preço parece que vai fazer muita diferença de agora em diante com a chegada dos modelos chineses de até R$ 200 mil.

Novos modelos

E por falar em preço, a BYD tem ainda mais uma carta na manga, já que ela pretende trazer, no próximo ano, ou ainda no finzinho de 2023, outro modelo ainda mais barato, o compacto Seagull, que tem um preço estimado de R$ 100 mil a R$ 110 mil.

O Seal é o primeiro veículo da marca a adotar a tecnologia Cell-to-Body Crédito: BYD/Divulgação

Outro modelo que já deu as caras no Brasil, durante o festival de interlagos, que aconteceu na última semana, é o Seal, cupê esportivo que deve chegar ainda este ano e em termos de preços, ele deve se posicionar entre Yuan Plus (R$ 269.990) e o Han (R$ 539 mil).

Segundo a montadora, o Seal é o primeiro veículo da marca a adotar a tecnologia Cell-to-Body (CTB), recurso que atua de forma integrada com a bateria e a estrutura da carroceria, aumentando a segurança do veículo. Essa tecnologia proporciona uma vida útil mais longa e maior espaço interno ao veículo e permite com que este tenha uma altura menor do solo, ou seja, maior estabilidade.