O carro elétrico ideal é aquele que une economia e sustentabilidade

O empresário Luiz Antônio Barros já teve dois modelos de carros elétricos híbridos plug-in Crédito: Arquivo pessoal

Luiz Antônio Barros, empresário de Cachoeiro de Itapemirim, já teve dois modelos de carros elétricos híbridos plug-in e atualmente possui um SUV híbrido plug-in com 170 quilômetros de autonomia no modo elétrico e que aceita recargas rápidas.

De acordo com Luiz, a sustentabilidade é uma bandeira que ele carrega em sua rotina: seja nos negócios, seja nos seus hobbies. Até o nome da sua empresa de prestação de serviços de transportes tem nome com viés ambiental, além de promover eventos para plantio de árvores, cavalgada ecológica com práticas sustentáveis, entre outros feitos.

Por conta do seu trabalho, Luiz costuma fazer longas viagens de carro. Para se ter uma ideia, ele faz, em média, de 6 mil a 8 mil quilômetros por mês de Cachoeiro de Itapemirim a cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Linhares.

De acordo com o que ele analisou, no mercado atual, a opção de carro que melhor atende a sua necessidade é a que alinha autonomia entre recargas e o veículo aceitar recarga rápida.

Dentro da cidade em que mora, Cachoeiro de Itapemirim, Luiz recarrega o carro apenas em casa por meio de um carregador com potência de 7,4kW para uma carga completa em, aproximadamente, cinco horas.

Luiz já tinha um gerador de energia solar fotovoltaico em casa, mas com as recargas constantes do carro, a sua conta de luz teve um aumento médio de R$ 300 e, para compensar esse aumento na conta, ele ampliou o gerador solar.

Uma grande economia para quem gastava, em média, R$ 2 mil de gasolina ao mês. Agora, o empresário conta que paga minimamente com gasolina e ainda na conta de luz. Ele ainda ressalta a sinergia do carro elétrico com o gerador solar fotovoltaico:”é uma sensação incrível”.