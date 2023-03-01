O que você precisa saber antes de comprar um carro elétrico

Carro elétrico híbrido plugin carregando numa tomada residencial Crédito: Anicelso Antônio Bissoli/Arquivo pessoal

Com o crescimento do mercado de veículos elétricos no Brasil, aumentam também as dúvidas para quem vai comprar o seu primeiro elétrico. Uma delas está relacionada aos principais tipos de carros elétricos existentes que, resumidamente, são: os 100% elétricos, similares aos smartphones que recarregam na tomada; os carros híbridos plug-in, que se utilizam de combustível ou recarregam na tomada; e os carros híbridos, que somente são abastecidos com combustível.

Uma das vantagens dos carros elétricos que recarregam na tomada é a praticidade e a liberdade em poder recarregá-lo em casa, no trabalho, no shopping ou até mesmo no supermercado, enquanto você faz as compras, e com a carga do carro completa você terá energia suficiente para realizar as atividades do dia a dia, como um smartphone. É realmente libertador.

Mas é importante saber que existem muitos modelos de tomadas e conectores utilizados pelos carros. Porém, os mais comuns no Brasil para recarga em corrente alternada (carga lenta) são do tipo 1 (modelo americano), tipo 2 (modelo europeu), GB/T (modelo chinês) e Tesla (modelo utilizado nos carros da fabricante Tesla). Já os mais utilizados para recarga em corrente contínua (ou carga rápida) são CCS (combo do tipo 1 ou tipo 2) e CHAdeMO (modelo japonês).

Tipos de conectores e tomadas para carros elétricos Crédito: Phoenix Contact/Arquivo pessoal

A recarga de um carro elétrico poderá ser realizada desde uma tomada comum, como as que temos em casa, de 20 amperes (20 A), a tomadas de cargas rápidas encontradas em lugares comerciais ou públicos.

Todos os dias novos pontos de recarga para carros elétricos estão sendo disponibilizados no Espírito Santo, de uso gratuito ou pago. Uma boa fonte de informação para saber onde estão esses pontos, é por meio de um aplicativo chamado PlugShare, cujo download pode ser feito diretamente para o smartphone, onde é possível ver, em tempo real, onde está localizado cada carregador e se está ocupado recarregando algum veículo.

Ainda sobre esses pontos, no Espírito Santo, há apenas dois de recarga rápida. Um está localizado na orla de Jardim Camburi para uso público e de propriedade da concessionária de energia, e o outro, dentro de uma concessionária automotiva no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Mapa do aplicativo PlugShare com alguns pontos de recarga de carro elétrico do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Esse tipo de carregador, diga-se de passagem, torna-se uma opção urgente para garantir o avanço da mobilidade elétrica no Brasil, pois é muito utilizado por motoristas em viagem ou por aqueles que não podem esperar por uma carga lenta, que costuma demorar horas para completar.

Na prática, os usuários de carros elétricos carregam seus veículos em casa e uma minoria utiliza outros pontos para realizar a recarga. Isso é fácil de entender, já que, fazendo um paralelo com o smartphone, a maioria das pessoas busca recarregar o aparelho enquanto dorme, para utilizá-lo durante o dia.

Mas nem tudo são flores para os usuários de carros elétricos. Afinal, quem reside em uma casa, tem maior autonomia para instalar ponto de tomada de uso exclusivo para o seu veículo. Já para quem mora em condomínio de apartamentos, é preciso passar por um crivo burocrático e lento, mas corretíssimo, para conseguir liberação e posterior instalação do ponto de recarga.

Carro elétrico 100% elétrico carregando em garagem de prédio Crédito: Tharcisio Gê de Oliveira/Arquivo pessoal

No Espírito Santo, o Sindicato Patronal de Condomínios (Sipces) possui todo o aparato para capacitar os síndicos de acordo com a particularidade de cada empreendimento. Além disso, ainda realizam lives em suas redes sociais de forma a difundir a informação para a sociedade.

De todo modo, resumidamente, é preciso seguir um passo a passo de quatro pontos básicos e fundamentais para instalação de pontos de recarga em residências, condomínios e locais comerciais.

01 Profissional habilitado Buscar empresa ou engenheiro que seja registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e habilitado de acordo com os artigos 8º e 9º da resolução 218/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). 02 Documentação Emissão de ART de execução e de projeto elétrico do ponto de recarga de carro elétrico (desde a alimentação até o ponto de tomada). 03 Projeto elétrico Projeto elétrico ou As Built com, no mínimo, cópia para o condomínio e para o proprietário da garagem. 04 Laudo técnico Laudo técnico detalhado informando a viabilidade de instalação do referido ponto de tomada assinado pelo engenheiro ou técnico.

Geralmente, os custos para essa primeira parte são negociados entre o condomínio e o condômino. E, nas reuniões da assembleia, são definidos os processos de apresentação das documentações.