Mais de 2,5 mil carros elétricos rodarão nas ruas do ES até o final de 2023

A tendência é o percentual de carros elétricos no ES cresça ano após ano Crédito: Shutterstock

De acordo com o relatório anual de estatística de trânsito 2020 do Detran-ES, que apresenta a evolução da frota do Estado circulou 997 mil automóveis, sendo que 0,2% representaram a frota de carros 100% elétricos ou híbridos plug-in.

Mas a tendência é de que esse percentual cresça ano após ano.

Isso porque, de acordo com Claudio Frederico de Castro, diretor de vendas da Motor Group Vitória, que comercializa no Espírito Santo as marcas de carro Audi, BMW, MINI e Volvo, desde 2017 a companhia vem comercializando carros eletrificados e hoje, todas as lojas do grupo possuem automóveis elétricos à venda.

O grupo possui mais de 10 modelos de carros eletrificados e já foram investidos mais de 1,5 milhões em estações de carregamento nas concessionárias, e que aliás, desde 2021 uma das lojas só comercializa carro 100% elétrico.

Claudio Frederico de Castro com o sedan 100% elétrico da Audi Crédito: Motor Group Vitória/Divulgação

De acordo com Marcelo Tinti, CEO da divisão de comércio do Grupo Águia Branca, a empresa tem cada vez mais investido em negócios sustentáveis, como a comercialização de painéis solares e novas concessionárias de carros 100% elétricos da marca BYD.

Tyler Li, presidente BYD Brasil, à esquerda, e Marcelo Tinti, à direita Crédito: Arquivo pessoal

Já de acordo com Bruno Conti, diretor da GW Lider, o grupo acaba de consolidar a aquisição de concessionárias de carros eletrificados no Espírito Santo por meio da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM).

A expectativa da marca, segundo Conti, é lançar, até 2025, mais de 10 modelos de carros eletrificados, instalar pontos de recargas em locais estratégicos, abrir uma fábrica no Brasil e dobrar as vendas, que só no lançamento do mês passado já teve a pré-venda com mais de 40 carros eletrificados vendidos em apenas um mês no Espírito Santo.