Ford Mustang GTD tem mais de 800 cv e chega em 2024

Ford Mustang GTD tem preço estimado a partir de US$ 300 mil Crédito: Ford/Divulgação

A Ford apresentou nesta sexta-feira (18), nos EUA, as especificações para o Mustang GTD 2025, carro de alta performance de edição limitada, homologado para as ruas, programado para chegar ao mercado no final de 2024. Com preço estimado a partir de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão em conversão direta), sua montagem será iniciada na fábrica da Ford em Flat Rock (EUA) e depois finalizada à mão pelas equipes da Ford Performance e da Multimatic nas instalações da Multimatic em Markham, Canadá, com o mesmo apuro dos modelos de corrida.

“O Mustang GTD destrói todas as noções preconcebidas do que é um supercarro. É uma nova abordagem para nós. Não projetamos um carro de rua para as pistas, criamos um carro de corrida para as ruas. O Mustang GTD pega a tecnologia do nosso Mustang GT3 de competição, a envolve numa carroceria de fibra de carbono e a libera nas ruas”, diz Jim Farley, presidente e CEO da Ford.

Nascido do conceito do Mustang GT3 de competição que retorna a Le Mans no próximo ano, o modelo vai ocupar o topo da família Mustang, agora formada por modelos de rua e outros exclusivos para as pistas, como o Mustang GT4, o Mustang GT3 e o Mustang Dark Horse R.

O supercarro usa um motor V8 supercharged de 5,2 litros, e segundo a Ford, foi desenvolvido especialmente com entradas duplas de ar e o primeiro sistema de cárter seco em um Mustang de rua, para manter o motor lubrificado em curvas contínuas e exigentes.

Toda a potência do motor é enviada para as rodas traseiras por meio de um eixo de transmissão de fibra de carbono Crédito: Ford/Divulgação

De acordo com a montadora, é o Mustang homologado para as ruas mais potente já desenvolvido. Ele tem transmissão de oito marchas com dupla embreagem montada na traseira e eixo de transmissão de fibra de carbono leve para oferecer uma distribuição de peso próxima de 50/50. Sua potência estimada é de mais de 800 cavalos, de acordo com a Ford.

Alta performance

O Mustang GTD foi projetado pela Ford em parceria com a Multimatic, que desenvolveu o Mustang GT3, o Mustang GT4 e o Ford GT vencedor de Le Mans. Toda a potência do motor é enviada para as rodas traseiras por meio de um eixo de transmissão de fibra de carbono, conectado a uma transmissão traseira de oito marchas para uma distribuição de peso próxima de 50/50 na frente e na traseira.

O desempenho do Mustang GTD é aprimorado pela suspensão semiativa de última geração, que pode variar tanto a força de mola como a altura do curso. O amortecedor com válvula adaptativa de acionamento hidráulico, com dupla regulagem de mola e altura, permite aprimorar o desempenho nas ruas e nas pistas de forma independente. A suspensão permite um ajuste quase 40 mm mais baixo no modo Track e, no geral, tem um curso quase quatro polegadas maior que o do Mustang GT.

O supercarro usa um motor V8 supercharged de 5,2 litros Crédito: Ford/Divulgação

“Estamos extremamente orgulhosos do nosso trabalho no Mustang GTD. Ele mostra a nossa tecnologia de última geração de suspensão com válvula DSSV, trazendo recursos não permitidos nas corridas. O Mustang GTD é uma nova referência para os carros de rua e não vemos a hora de os clientes poderem experimentar a emoção de dirigi-lo”, diz Larry Holt, vice-presidente executivo de operações de veículos especiais da Multimatic.

A aderência e estabilidade nas curvas do Mustang GTD vêm dos pneus dianteiros com 325 mm de largura – mesma largura dos pneus traseiros do Ford GT – e traseiros com 345 mm. Eles são montados em rodas de alumínio forjado de 20 polegadas, ou rodas de magnésio forjado opcionais, que oferecem a combinação ideal de peso e durabilidade com design semelhante ao do Mustang GT3.

Por trás dessas rodas estão os enormes freios Brembo de carbono-cerâmica, otimizados para dissipar o calor e garantir frenagens consistentes. O freio traseiro conta com dutos de resfriamento montados abaixo da suspensão.

O Mustang GTD traz uma tecnologia nova na Ford, de controle de tração variável no modo pista. Ela permite ampliar os limites do carro, modulando a potência do motor e a atuação do controle de tração. Os ajustes podem ser feitos sem tirar as mãos do volante, permitindo ao motorista combinar os recursos com a sua habilidade de direção.

A aderência e estabilidade nas curvas do Mustang GTD vêm dos pneus dianteiros com 325 mm de largura Crédito: Ford/Divulgação

O Mustang GTD usa uma arquitetura elétrica avançada, trazida do novo Mustang de sétima geração, para oferecer o que há de melhor em conectividade, vários modos de direção personalizados e atualizações de software over-the-air.

Design feito para cortar o ar

O design do Mustang GTD tem detalhes focados no desempenho aerodinâmico e na velocidade, desde o divisor dianteiro, o capô e os para-lamas até a asa traseira ativa com controle hidráulico, montada no pilar C.

O uso extensivo de fibra de carbono contribui para reduzir o peso, baixar o centro de gravidade e melhorar a capacidade de resposta. Os para-lamas, o capô, a cobertura que substitui a tampa do porta-malas, as soleiras das portas, os divisores dianteiro e traseiro e o teto são de fibra de carbono. Os painéis dianteiro e traseiro também podem vir opcionalmente no mesmo material.

O Mustang GTD traz uma tecnologia nova na Ford, de controle de tração variável no modo pista. Crédito: Ford/Divulgação

O pacote aerodinâmico opcional inclui cobertura de fibra de carbono sob a carroceria e tecnologias que seriam ilegais em corridas, como abas dianteiras controladas hidraulicamente para gerenciar o fluxo de ar junto com a asa traseira ativa.

O espaço que seria do porta-malas é ocupado pela suspensão semiativa, pelo sistema de controle hidráulico e pelo sistema de refrigeração da transmissão. A sua tampa é substituída por uma cobertura inspirada em corridas, com duas entradas de ar direcionadas aos trocadores de calor.

Segundo a Ford, essa combinação de recursos aerodinâmicos resulta em uma enorme “downforce”, equilibrada nos eixos dianteiro e traseiro, que aumenta a velocidade em curvas e permite um controle apurado do veículo.

“O hardware foi cuidadosamente selecionado e desenvolvido para permitir um tempo de volta excepcional. O objetivo deste projeto era claro – ir muito, muito mais rápido que nunca, com tempo de volta de menos de 7 minutos em Nürburgring. Isso faz dele o Mustang de rua mais rápido da Ford”, diz Greg Goodall, engenheiro-chefe de programa da Ford.

Acabamento premium

Modelo nasceu do conceito do Mustang GT3 de competição Crédito: Ford/Divulgação

A cabine traz materiais de acabamento premium, incluindo camurça Miko combinada com couro e fibra de carbono e monitores digitais. Os bancos Recaro, otimizados para os dias de pista, são complementados por “paddle shifters”, seletor de câmbio rotativo e placa de série feitos com titânio reaproveitado de peças de caças Lockheed Martin F-22. O banco traseiro foi removido para reduzir o peso e criar espaço de carga.

O Mustang GTD será oferecido com várias combinações de cores internas e vários pacotes externos opcionais. Ele poderá ser encomendado em qualquer cor, incluindo amostras fornecidas pelo cliente. Isso permitirá criar modelos exclusivos e dar ao carro uma presença marcante, o mais próximo possível de um Mustang GT3 de competição para as ruas.