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Lado dark da força

Novo Mustang Dark Horse chega com o motor V8 mais potente da história

Versão do esportivo da Ford também apresenta aprimoramentos na aerodinâmica, no ajuste do chassi, na suspensão e nos freios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2023 às 17:21

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:21

Novo Mustang Dark Horse
Novo Mustang Dark Horse é a primeira série de alto desempenho da linha em 21 anos Crédito: Divulgação
Com avanços na potência e na tecnologia, novos detalhes do novo Mustang 2024 – sétima geração foram divulgados pela Ford nesta semana. As vendas do novo veículo terão início no segundo semestre deste ano nos Estados Unidos. O destaque é o inédito Mustang Dark Horse, primeira série de alto desempenho da linha em 21 anos, desde o lançamento do Mustang Bullitt em 2001.
Mustang Dark Rose
Mustang Dark Rose é equipado com um motor Coyote V8 5.0 de quarta geração Crédito: Divulgação
Edição não Shelby mais potente de todas as versões, o veículo é equipado com um motor Coyote V8 5.0 de quarta geração com 500 cv de potência e 57,8 kgfm de torque, especialmente projetado para ser uma nova referência em desempenho, tanto nas ruas como nas pistas.
Desenvolvido pela Ford Performance, o novo motor Coyote é o V8 naturalmente aspirado mais potente da história. As atualizações envolvem virabrequim com um sistema de balanço exclusivo e bielas forjadas – usadas pela primeira vez no Ford Mustang Shelby GT500 – para suportar o aumento da pressão nos cilindros e da velocidades dos pistões.
Ele também tem acelerador de corpo duplo e eixos de comando de válvulas reforçados para garantir a durabilidade nas pistas, com operação mais próxima da linha vermelha de 7.500 rpm.
"O Mustang sempre foi além e este é o nosso melhor V8 5.0 até agora. É uma grandiosidade naturalmente aspirada."
Ed Krenz - Engenheiro-chefe do Mustang
O Mustang Dark Horse tem câmbio manual de seis marchas, com a opção de automático de 10 velocidades, e um visual que inclui faróis escurecidos, grade em preto brilhante e o primeiro emblema do cavalo voltado para a frente. Traz também aprimoramentos na aerodinâmica, no ajuste do chassi, na suspensão e freios Brembo de seis pistões com sistema de resfriamento. Outra novidade é o sistema que permite acelerar o motor por controle remoto.
Mustang Dark Rose
Frente imponente do Mustang Dark Rose Crédito: Divulgação
Quem quiser recursos adicionais para as pistas pode optar pelo pacote “Performance Pack”, com diferencial traseiro Torsen, suspensão ativa MagneRide e rodas e pneus traseiros mais largos, além do “Performance Electronic Parking Brake”, freio eletrônico inédito que libera a capacidade de derrapagem traseira do Mustang para “drift”.
Mustang Dark Rose
Veículo também terá  rodas e pneus traseiros mais largos Crédito: Divulgação
Com informações da Ford.

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