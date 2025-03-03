Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Nova geração da Ford Ranger tornou-se “o inimigo a ser batido” entre as picapes médias
Protagonismo na caçamba

Nova geração da Ford Ranger tornou-se “o inimigo a ser batido” entre as picapes médias

Em sua atual geração, apresentada em 2023, a picape redefiniu o padrão das picapes médias vendidas no Brasil em termos de qualidade de rodagem, conforto interno e tecnologia

Publicado em 03 de Março de 2025 às 08:30

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

03 mar 2025 às 08:30
Picape Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT
O motor turbodiesel 3.0 V6, de 250 cavalos e 61,2 kgfm, trabalha acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Desde o final do século passado, o segmento de picapes médias foi liderado no Brasil pela Toyota Hilux e pela Chevrolet S10. Isso começou a mudar em julho de 2023, quando a Ford apresentou a Ranger 2024, a primeira geração nova de picape média nos mercados da América do Sul desta década.
Com uma plataforma nova, com chassi maior e mais robusto, além de um novo motor turbodiesel 3.0 V6, a Ranger cresceu nas vendas. No ano passado, a picape produzida na Argentina emplacou 31.863 unidades no mercado brasileiro e conquistou um inédito segundo lugar – ficou atrás da Hilux (50.021 emplacamentos), mas superou a S10 (27.407). Manteve a vice-liderança em janeiro de 2025, com 2.619 emplacamentos, atrás da Hilux (3.747) e à frente da S10 (2.073).
Embora a liderança da Hilux não esteja ameaçada, a distância em relação à Ranger, que era de 46,1% em janeiro do ano passado, caiu para 30,1% no primeiro mês de 2025. Com duas opções de motores turbodiesel – 2.0 de quatro cilindros ou V6 –, a picape média da Ford revela ter potencial para continuar crescendo. A versão mais cobiçada – e a mais cara – é a Limited V6, que parte de R$ 341.900.
Maior em todas as medidas em relação à geração anterior, a Ranger tem 5,37 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,88 metro de altura, com distância de entre-eixos de 3,27 metros. A carroceria tem frente elevada marcada pela grade ampla e por faróis de leds em formato de “C”, unidos por uma barra central que se conecta ao para-choque. Na lateral com “musculatura” bem definida, a linha de cintura percorre toda a picape.
Picape Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT
A Ranger tem 5,37 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,88 metro de altura, com distância de entre-eixos de 3,27 metros Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Na Limited, o santantônio tem a cor da carroceria. O rack de teto e as barras laterais na caçamba ressaltam a esportividade. Na tampa traseira, o nome “Ranger” vem em baixo relevo. Sob o capô, fica o motor turbodiesel 3.0 V6, de 250 cavalos e 61,2 kgfm, que trabalha acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas, a mesma da F-150 e do Mustang. O sistema start-stop contribui para aumentar a eficiência – o consumo combinado é de 8,7 km/l (7,5 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada).
Com rodas de 18 polegadas, a Limited agrega santantônio estilizado e molduras dos para-lamas na cor do veículo, bagageiro de teto, lanternas de leds e protetor de caçamba. O sistema de tração 4WD tem distribuição de torque sob demanda, e o modelo traz suspensão com amortecedores traseiros externos à longarina e curso ampliado, direção elétrica ativa, câmbio eletrônico E-shifter, farol alto automático e freio de estacionamento eletrônico.
Os freios têm discos ventilados nas quatro rodas. A Limited é equipada com assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres e sete airbags, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de partida em rampa, controle automático em descidas, frenagem pós-colisão e câmera de ré.Traz ainda reconhecimento de sinais de trânsito, sensor de chuva, controle automático em descidas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e seis modos de condução (“Normal”, “Eco”, “Escorregadio”, “Rebocar/Transportar”, “Lama/Terra” e “Areia”).
Os sistemas podem receber atualizações à distância (tecnologia OTA – “Over the Air”). Na cabine, o painel de instrumentos digital tem tela de 8 polegadas e a central multimídia vem com tela vertical de 12 polegadas, ar-condicionado dual-zone, descansa-braço traseiro, chave com sensor de presença, partida sem chave, navegador off-road e monitoramento de pressão dos pneus. A caçamba é equipada com trava elétrica e iluminação.
Picape Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT
O rack de teto e as barras laterais na caçamba ressaltam a esportividade do modelo Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Por R$ 20 mil a mais – totalizando R$ 361.900 –, é possível adquirir o kit opcional da Ranger Limited V6. Ele acrescenta painel de instrumentos digital de 12,4 polegadas, rodas de liga leve de 20 polegadas com pneus 265/55 All Season, quatro câmeras de alta resolução que proporcionam visão de 360 graus e mais dispositivos autônomos de assistência ao motorista (ADAS) – piloto automático adaptativo (ACC) com stop and go, assistente autônomo de frenagem em marcha ré e assistentes de manobras evasivas, de permanência e centralização em faixa e de cruzamentos e sistema de monitoramento de ponto-cego.
A Ranger Limited 3.0 V6 é disponível nas cores Branco Artico, Preto Gales, Prata Geada, Azul Belize, Cinza Moscou, Vermelho Bari e Laranja Jalapão (a do modelo testado) – não há acréscimos no preço relativos à cor. São oferecidos acessórios como adaptador da conexão elétrica do engate (R$ 199), amortecedor da tampa traseira (R$ 459), dispositivo anti-furto para rodas (R$ 619), capota marítima com kit vedação (R$ 1.659), capota retrátil manual (R$ 5.839) e capota retrátil elétrica (R$ 7.409).

Experiência a bordo - Realidade e percepção

Por dentro, a Ranger é mais refinada que as rivais e os espaços parecem mais amplos em relação às concorrentes. E a percepção de amplitude é favorecida por detalhes como o câmbio giratório E-shifter e o freio de estacionamento eletrônico, que liberam espaço no console, e também por algumas soluções de design, como as maçanetas das portas integradas aos apoios de braço. A versão Limited traz bancos de couro, que “vestem” o corpo confortavelmente, e a posição de dirigir é bem resolvida, com o volante bem posicionado.
O multimídia Sync 4 mantém o bom padrão dos veículos da Ford e traz um processador potente, que facilita a troca de telas e comandos. A tela vertical tem 12 polegadas na Limited e está integrada ao painel. Disponibiliza conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e oferece carregador por indução. Os recursos incluem reconhecimento de voz, Bluetooth, comandos de áudio no volante, quatro entradas USB, sistema AppLink para acesso a aplicativos e navegador off-road com câmera dianteira.
Picape Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT
A tela vertical tem 12 polegadas na Limited e está integrada ao painel Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
O aplicativo FordPass permite usar o celular para travar e abrir as portas, acionar as luzes e a buzina ou agendar a partida com ativação do ar-condicionado.

Impressões ao dirigir - Dinâmica de referência

Em sua atual geração, apresentada em 2023, a Ranger redefiniu o padrão das picapes médias vendidas no Brasil em termos de qualidade de rodagem, conforto interno e tecnologia. A evolução começa pelo chassi. Com novo desenho das longarinas e reforços que aumentaram sua resistência a torções, a suspensão conta com feixes de molas longitudinais na traseira e amortecedores externos à longarina, que permitem uma articulação de eixo maior.
No asfalto, além do conjunto suspensivo bem balanceado, o conforto é evidenciado pelo isolamento acústico – é certamente uma das cabines mais silenciosas da categoria. O “powertrain” formado pelo motor V6 turbodiesel de 250 cavalos e o câmbio automático de 10 marchas, sempre bem escalonadas e sem buracos, faz as trocas de forma ágil e proporciona retomadas de velocidade consistentes e vigorosas.
O motor V6 oferece sua potência máxima a 3.250 rpm e o torque de 61,2 kgfm já está disponível em 1.750 rpm, proporcionando à picape acelerar da imobilidade aos 100 km/h em 9,2 segundos. A transmissão possibilita trocas sequenciais apenas pelos botões na alavanca – nada de “borboletas” no volante – e a direção elétrica tem assistência progressiva. A picape carrega 1.023 quilos e 1.250 litros, com capacidade de reboque de 3.100 quilos.
Mas não é apenas de um bom “powertrain” que se faz uma boa picape. O trabalho da Engenharia da Ford na suspensão da atual geração da Ranger é digno de registro. Boa parte das picapes prometem rodar como um carro, mas poucas cumprem a promessa. A Ranger é uma das que conseguem cumprir.
Picape Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT
O motor V6 oferece sua potência máxima a 3.250 rpm e o torque de 61,2 kgfm já está disponível em 1.750 rpm Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Ela não pula na estrada e quase não rola nas curvas – mesmo nas de alta velocidade –, sem oscilações. A picape da Ford proporciona bastante conforto para quem está na frente ou atrás na cabine. Na cidade ou na estrada, a sensação a bordo é quase a mesma de estar em um automóvel – ou, pela posição mais elevada dos bancos, em uma picape de carroceria monobloco, como a Fiat Toro, a Ram Rampage ou a Ford Maverick. E a percepção de conforto a bordo proporcionada pela suspensão bem acertada é reforçada pela boa ergonomia.
Para as trilhas, ao lado das opções 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida convencionais, a Ranger V6 tem o modo 4WD, que distribui a tração entre os eixos sob demanda. A caixa de transferência eletrônica pode ser acionada tanto pelo botão físico quanto pela tela do navegador off-road. A Ranger oferece seis modos de condução, alterados pelo seletor central no console, que ajustam o veículo automaticamente para cada situação.
Os recursos off-road incluem diferencial traseiro blocante, ganchos de reboque e protetores de aço sob a direção, o tanque, o cárter e a transmissão. O ângulo de ataque é de 30 graus e o de saída de 26 graus, a altura livre em relação ao solo é de 23,5 centímetros e a capacidade de imersão é de 80 centímetros – a maior do segmento. Para facilitar a direção em terrenos irregulares, a tela de navegação off-road exibe informações como inclinação lateral e guias.

Ficha Técnica

Picape Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT
Na tampa traseira, o nome “Ranger” vem em baixo relevo Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Ford Ranger V6 Limited

  • Motor: 3.0 V6 turbodiesel
  • Potência: 250 cavalos a 3.250rpm
  • Torque: 61,2 kgfm a 1.750 rpm
  • Tração: 4WD
  • Transmissão: automática de 10 velocidades
  • Freios: disco ventilado nas quatro rodas
  • Dimensões: 5,37 metros de comprimento, 2,20 metros de largura (com espelhos), 1,84 metro de altura e 3,27 metros de distância de entre-eixos
  • Peso: 2.357 quilos
  • Suspensão: MacPherson na dianteira, eixo rígido com semielípticas na traseira
  • Capacidade de carga: 1.023 quilos
  • Tanque de combustível: 80 litros
  • Rodas e pneus: liga leve 18 polegadas e 255/65 R18 All Terrain
  • Preço: R$ 341.900

LEIA MAIS EM MOTOR

Nova marca de quadriciclos é laçada no Brasil com foco no trabalho e lazer

Montadora chinesa inaugura primeira concessionária no Brasil e lança os elétricos Aya e X

JAC Motors decide não vender só veículos elétricos e lança a picape a diesel Hunter

Ford F-150 chega com atualizações no design, na tecnologia e nos equipamentos

Testamos a Fiat Titano Ranch: versão topo de linha tem entraves para crescer entre as picapes médias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ford Ranger Picape Média Ford Picape
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados