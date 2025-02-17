Nova marca de quadriciclos é laçada no Brasil com foco no trabalho e lazer

Com capacidade de carga total de 230 quilos e projetado para acomodar dois ocupantes, o modelo é equipado com motor monocilíndrico de 400 cc, refrigerado a líquido, que entrega 30 cavalos de potência Crédito: Goes

A CFMoto, fabricante chinesa do segmento de veículos off-road com fábrica em Manaus (AM), anuncia a chegada de sua nova marca do segmento de ATVs (quadriciclos), a Goes, ao mercado brasileiro. Com foco em modelos para trabalho e lazer, a Goes estreia com o lançamento do quadriciclo Terrox 400L.

Com capacidade de carga total de 230 quilos e projetado para acomodar dois ocupantes, o modelo é equipado com motor monocilíndrico de 400 cc, refrigerado a líquido, que entrega 30 cavalos de potência. Sua tração completa – com modos “2WD”, “4WD” e “4WD-Lock” – e o sistema CVT, aliados à partida elétrica, garantem praticidade e controle, mesmo nas condições mais desafiadoras. O veículo chega ao mercado nas cores Ghost Grey e Pearl Injected Black, a partir de R$ 41.589,60.

“Estamos muito empolgados com o lançamento da Goes no Brasil. A ideia é ampliar as oportunidades de negócio no setor, já que a Goes mantém a qualidade da marca a preços imbatíveis. O Terrox 400L é apenas o começo de uma nova era para o mercado de ATVs no país”, garante Gabriel Maschietto, sócio-diretor da CFMoto no Brasil.

Radical

A sigla UTV vem de “Utility Task Vehicle”, em tradução livre para o português, veículo utilitário multitarefas Crédito: Polaris/Divulgação

A Polaris, marca norte-americana líder global em veículos off-road, aproveitou a etapa de abertura da UTV CUP, na cidade paulista de Socorro, para lançar o RZR Pro R 2025, um UTV equipado com o motor ProStar Fury 2.0 de 228 cavalos. A sigla UTV vem de “Utility Task Vehicle”, em tradução livre para o português, veículo utilitário multitarefas, usado em competições fora-de-estrada.

A versão Ultimate, escolhida para a competição, traz recursos de ponta, como iluminação de Acento Animada RZR Fang, áudio Rockford Fosgate Stage 4, rodas Beadlock, Dynamix DV com amortecedores FoxX 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass, Ride Command com mapeamento off-road integrado em uma tela de 7 polegadas, câmera traseira, teto de alumínio, suspensão MaxLink com 73,7 centímetros de curso útil e pneus Maxxis de 32 polegadas. Mais informações no site www.polarisdobrasil.com.

Emplacamento grátis

A oferta é válida para compras feitas em concessionárias autorizadas do grupo Suzuki em todo o Brasil e está disponível até o dia 28 de fevereiro Crédito: Zontes

A Zontes, representada no Brasil pelo grupo J.Toledo/JTZ Motos, preparou uma promoção para este mês. Os modelos R350, V350, GK350 e S350 estão com emplacamento gratuito. A oferta é válida para compras feitas em concessionárias autorizadas do grupo Suzuki em todo o Brasil e está disponível até o dia 28 de fevereiro.

Inclui todos os custos relacionados ao licenciamento, IPVA integral e placa de identificação. “A campanha visa proporcionar aos nossos clientes condições mais vantajosas, além da economia, para adquirir sua motocicleta zero-quilômetro dos sonhos, sem a preocupação com os custos extras”, destaca Fernanda Toledo, diretora de Marketing do grupo J.Toledo/JTZ Motos.

Novo tigre

A Tiger Sport 800 busca combinar a potência do motor, um chassi que assegura estabilidade, versatilidade e tecnologia focada no piloto Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph apresentou a nova Tiger Sport 800 para o Brasil. Desenvolvida para alcançar o equilíbrio entre desempenho esportivo, agilidade no dia a dia e conforto para longas viagens, a Tiger Sport 800 busca combinar a potência do motor, um chassi que assegura estabilidade, versatilidade e tecnologia focada no piloto.

O novo motor tricilíndrico de 800 cc entrega 115 cavalos de potência máxima a 10.750 rpm e, mais importante, oferece 90% do torque ao longo de toda a faixa intermediária, atingindo um pico de 8,5 kgfm a 8.500 rpm. Isso proporciona uma entrega de torque constante, permitindo que o piloto sinta uma resposta imediata em qualquer situação.