GWM apresenta motocicleta de luxo de oito cilindros na CES

O motor da GWM Souo S2000 gera 154 cavalos e 19 kgfm, podendo alcançar 210 km/h de velocidade máxima Crédito: GWM/Divulgação

A fabricante chinesa de automóveis GWM participou, pela primeira vez, da Consumer Electronics Show (CES), maior feira mundial para tecnologia de consumo, que terminou dia 9 de janeiro, na cidade norte-americana de Las Vegas. Um dos destaques do estande foi a Souo S2000, a primeira moto touring da GWM.

A motocicleta de luxo traz um motor de oito cilindros opostos (“flat-eight”) de 2 mil cm³, combinado com uma transmissão automática de dupla embreagem de 8 marchas e uma suspensão frontal de três camadas e duplo braço oscilante. O modelo gera 154 cavalos e 19 kgfm, podendo alcançar 210 km/h de velocidade máxima.

Segundo a fabricante, o único motor de motocicleta horizontalmente oposto de oito cilindros do mundo, combinado com uma transmissão DCT de 8 marchas, oferece um desempenho poderoso e uma experiência de pilotagem suave. Equipada com a plataforma eletrônica Qualcomm 8155, a Souo S2000 suporta navegação inteligente e funções de entretenimento multimídia.

Parafuso em foco

O parafuso da engrenagem primária de transmissão pode quebrar e comprometer o funcionamento do motor Crédito: Honda/Divulgação

A Honda convoca os proprietários dos modelos GL 1800 Gold Wing e Gold Wing Tour, ano/modelo 2019, a fazerem agendamento do atendimento em uma concessionária autorizada Honda Dream a partir do dia 15 de janeiro. Os reparos estão programados para se iniciarem no próprio dia 15, para substituição do parafuso da engrenagem primária de transmissão de forma gratuita.

Em determinadas situações, o parafuso da engrenagem primária de transmissão pode quebrar e comprometer o funcionamento do motor. A falha pode levar à parada do propulsor com a motocicleta em movimento, sem a possibilidade de religá-lo. Em situações extremas, poderá causar danos materiais, lesões graves e até fatais aos ocupantes da motocicleta e/ou a terceiros.



Nova custom

Shineray Iron 250 já está nas concessionárias e é equipada com motor de refrigeração líquida e câmbio de 6 marchas Crédito: Shineray/Divulgação

A Shineray Iron 250 linha 2025 se junta à 250F, à Denver 250 e à Titanium 250 nas novidades da Shineray para o mercado brasileiro. A custom já está nas concessionárias e é equipada com motor de refrigeração líquida, câmbio de 6 marchas e sistema de iluminação full LED.

Disponível nas cores vermelho, preto e branco, a Iron 250 custa R$ 21.990, sem incluir o frete. O motor monocilíndrico, de 249,6 cc, rende 27,69 cavalos a 9 mil rpm e 2,35 kgfm de torque a 7 mil rpm. A velocidade máxima declarada pela fabricante é de 125 km/h, com chassi do tipo berço duplo.

A suspensão dianteira conta com garfo telescópico, enquanto a traseira é equipada com duplo amortecedor. O sistema de freios é composto por discos de 280 milímetros na frente e 240 milímetros atrás, com ABS de dois canais.

Motopeça legal

Em 2024, foram apreendidas 23 toneladas de kits de transmissão – equivalentes a 12 mil kits – sem certificação do Inmetro Crédito: Divulgação

O ano de 2024 da Associação Brasileira dos Importadores de Motopeças (Abimoto) foi marcado pelo apoio à Frente Parlamentar pela Propriedade Intelectual, destacando a necessidade de proteger as inovações do mercado e combater a concorrência desleal. A entidade reforçou a importância da certificação compulsória pelo Inmetro para kits de transmissão de motocicletas, uma medida considerada essencial para garantir a segurança dos consumidores e a qualidade dos produtos comercializados no Brasil.