BMW Motorrad deve lançar, pelo menos, 7 motos em 2025

A R 1300 GS Adventure tem visual exclusivo em relação à R 1300 GS básica Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A BMW Motorrad promete muitas novidades para 2025. Ao todo, sete modelos estão programados para chegarem ao Brasil, sendo seis produzidos na fábrica do BMW Group em Manaus. O primeiro modelo já está confirmado para o primeiro trimestre, a R 1300 GS Adventure.

Sucesso global e muito aguardado no Brasil, o modelo será produzido em Manaus, na única fábrica fora da Alemanha dedicada exclusivamente à motos da marca, poucos meses após o início de produção na unidade industrial de Berlim (Alemanha).

A R 1300 GS Adventure tem visual exclusivo em relação à R 1300 GS básica e busca representar o que há de melhor e mais tecnológico no segmento de motocicletas para viagens de longa distância. Equipada com o lendário motor boxer bicilíndrico, mais compacto do que o seu antecessor, graças a uma transmissão localizada sob o propulsor e a um novo arranjo do acionamento do came.

O novo motor gera 145 cavalos a 7.750 rpm e tem torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm.No lugar da construção tubular de aço, a nova R 1300 GS Adventure agora tem uma estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas.

Nova custom

A Titanium 250 2025 está equipada com motor bicilíndrico em “V”, com 248,92 cc, que rende 19 cavalos a 8 mil rpm e 1,88 kgfm a 6 mil rpm Crédito: Shineray/Divulgação

Depois das recentes 250F, Denver 250 e Iron 250, a Shineray apresentou a Titanium 250 2025 no Brasil. Similar à cruiser Denver 250, a Titanium 250, que é conhecida em outros mercados como Lifan V16S, traz uma roupagem mais agressiva.

O preço da nova custom – disponível nas cores vermelho, preto, cinza e branco – é de R$23.890, sem incluir o frete. A Titanium 250 2025 está equipada com motor bicilíndrico em “V”, com 248,92 cc, que rende 19 cavalos a 8 mil rpm e 1,88 kgfm a 6 mil rpm. O câmbio é de 5 marchas e a transmissão secundária é por corrente.

O chassi da Titanium 250 é do tipo berço duplo, e as suspensões são por garfo telescópico na dianteira e duplo amortecedor na traseira. Os freios são ABS de dois canais, com disco de 320 milímetros na frente e de 260 milímetros atrás.

Sidecar elétrico conceitual

Modelo tem 2,33 metros de comprimento, 1,37 metro de altura, 1,62 metro de largura e pesa 373 quilos Crédito: Ural Motorcycles/Divulgação

A Ural Motorcycles foi fundada em 1941 na cidade de Irbit, na Rússia, localizada entre o sopé oriental dos Montes Urais e as planícies da Sibéria Ocidental. As motocicletas sidecar da marca são atualmente montadas em Petropavlovsk, no Cazaquistão, e a empresa é gerenciada por uma equipe em Redmond, no Estado norte-americano de Washington, que coordena a distribuição mundial.

Agora, a Ural Motorcycles terminou a primeira fase do protótipo de um sidecar totalmente elétrico, desenvolvido pela fabricante de origem russa em parceria com a marca de motos elétricas californiana Zero Motorcycles. Com motor, baterias, controlador e outros componentes da Zero Motorcycle, o design do protótipo ficou a cargo da ICG, da Califórnia.

Segundo a Ural, o sidecar elétrico tem uma distribuição de peso ideal, baixo centro de gravidade e é bastante estável. Com motor Z-Force 75-7, o modelo tem 2,33 metros de comprimento, 1,37 metro de altura, 1,62 metro de largura e pesa 373 quilos.

Cabeças vistosas

Os novos modelos B12 Avant, B40 Essence e Allegro Extent chegam com cores ousadas e tecnologia avançada Crédito: Bieffe/Divulgação

A Bieffe traz uma nova linha de capacetes. Os novos modelos B12 Avant, B40 Essence e Allegro Extent chegam com cores ousadas, tecnologia avançada e detalhes que valorizam tanto o comportamento esportivo quanto a estética sofisticada.

Inspirado no movimento “avant-garde”, que remete à vanguarda e à inovação, o B12 Avant é para quem busca leveza e aerodinâmica no uso urbano. Seu design é esportivo, aliado aos grafismos Desert Fosco e Orange, Azul Brilho e Pink e Cinza Moon Fosco e Amarelo. Com casco leve com tecnologia Heap, spoiler acoplado, campo de visão estendido e compatibilidade com Smart Trip, o preço sugerido é R$ 549.

Já o B40 Essence aposta em um design minimalista e sofisticado, com viseira solar interna e novos componentes que favorecem o ajuste anatômico. É disponível nos grafismos vermelho/vermelho, azul/azul e preto fosco/preto, e tem preço sugerido de R$ 699.