Ducati Panigale V4 Tricolore terá apenas mil unidades numeradas

O motor é o Desmosedici Stradale de 1.103 cc com potência de 216 cavalos a 13.500 rpm e torque de 12,33 kgfm a 11.250 rpm Crédito: Ducati/Divulgação

Apresentada em Miami, nos Estados Unidos, a Panigale V4 Tricolore é uma homenagem ao estilo “Made in Italy” e à história da Ducati. Uma motocicleta de colecionador produzida em apenas mil unidades numeradas, reinterpretando em tom moderno a pintura da 750 F1 de 1984, que iniciou, há exatos 40 anos, a história das motos supersport modernas da fábrica de Borgo Panigale.

Uma pintura Tricolore que nos anos seguintes foi dedicada às versões mais prestigiadas das várias gerações de Ducati Superbikes, desde a primeira 851 Desmoquattro em 1988. Componentes exclusivos como rodas de fibra de carbono, embreagem a seco e, pela primeira vez em uma moto de produção, o sistema de frenagem de competição com discos de 338,5 milímetros.

O motor é o Desmosedici Stradale de 1.103 cc com potência de 216 cavalos a 13.500 rpm e torque de 12,33 kgfm a 11.250 rpm.

Para motocross e enduro

A evolução das CRF 2025 também alcançou os motores tanto das CRF 250 quanto das CRF 450 Crédito: Honda/Divulgação

As vitórias em vários campeonatos das Honda CRF 250R, CRF 250RX, CRF 450R e CRF 450RX são o melhor cartão de visita da família de motos de alto desempenho, que em suas versões 2025 receberam atualizações visando atender ao mais elevado grau de exigência dos pilotos, seja no Motocross, no Enduro, no rali ou no Cross Country.

O principal elemento de atualização é o quadro de alumínio, no qual pontuais modificações proporcionaram incremento na resistência à torção e à rigidez lateral. O resultado foi uma evolução na estabilidade em curvas, também se beneficiando da adoção de uma nova suspensão dianteira Showa de 49 milímetros com elevado padrão de controle do início ao fim do curso da suspensão.

Um novo amortecedor traseiro Showa conectado ao revisado sistema Pro-Link resulta em melhor desempenho das suspensões, mesmo nos piores tipos de terreno. As tradicionais rodas de alumínio pretas da marca DID – características das CRF –, permanecem.

A evolução das CRF 2025 também alcançou os motores tanto das CRF 250 quanto das CRF 450, que agora trazem um novo ajuste do sistema de injeção PGM-FI, novo virabrequim e dutos de admissão e de escape redesenhados.

As Honda CRF 2025 são importadas do Japão em opção de cor única – vermelho (Grand Prix Red). A disponibilidade na rede de concessionárias está prevista para dezembro. O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, não incluindo frete ou seguro, é de R$ 71,163 na CRF 250R, de R$ 73.998 na CRF 250RX, de R$ 74,878 na CRF 450R e de R$ 77,126 na CRF 450RX.

Nas cores da mobilidade

A Lumina da EZE está disponível em quatro opções de cores – prata, Verde Militar, Azul Sky e Rose Gold – por R$ 16.986 Crédito: EZE/Divulgação

Há mais de 15 anos, o empresário paulista Marcio Canzian garimpa modais de mobilidade elétrica em várias partes do mundo. A paixão virou negócio em julho de 2017. Com a Eletricz, distribuidora de veículos elétricos portáteis, Canzian desenvolveu o mercado de monociclos elétricos no Brasil, com mais de 10 mil usuários atualmente.

Agora, o empresário aposta em uma marca própria de mobilidade elétrica: a EZE. Com bikes e scooters elétricas, a grande aposta da marca é a e-scooter Lumina, com design futurista. A scooter da EZE tem carenagem translúcida iluminada, que pode ser customizada em sete cores – oferece a possibilidade de um visual para cada dia da semana.

Com motor de 900W de potência, autonomia de até cem quilômetros, velocidade máxima de 32 km/h, bateria removível de lítio 48V 30Ah e suspensão e freios hidráulicos, a Lumina da EZE é uma opção para quem percorre rotas curtas ou mais longas em trajetos urbanos.

A Lumina da EZE está disponível em quatro opções de cores – prata, Verde Militar, Azul Sky e Rose Gold – por R$ 16.986. Por ser um equipamento de mobilidade individual autopropelido, o veículo não precisa de CNH para ser pilotado ou emplacamento de acordo com a Resolução Contran Nº 996 de 15 de junho de 2023.

A EZE tem uma loja-conceito no bairro paulistano de Moema e e-commerce em www.ezebikes.com.br. Os modelos da marca EZE podem ser adquiridos nas unidades físicas da Eletricz.

Grafismo elementar

Com amplo campo de visão, sua viseira antirrisco tem mecanismo para troca rápida e fácil Crédito: Peels/Divulgação

Element, o novo grafismo do capacete Icon, chega às lojas com quatro combinações de cores. Segundo a fabricante de capacetes Peels, o Icon Element é uma fusão de arte e performance que reflete a paixão por velocidade e liberdade.

Tem em seu grafismo a combinação de traços dinâmicos e cores vibrantes que expressam movimento e poder. Leve e aerodinâmico, o Icon é ideal para estradas e trajetos urbanos. Conta com forração termoformada, em tecido antialérgico, removível e lavável.

Com amplo campo de visão, sua viseira antirrisco tem mecanismo para troca rápida e fácil. Sistema de exaustão traseira, entradas de ar inferior e duas superiores facilitam a circulação de ar interna. O fecho micrométrico na cinta jugular proporciona a comodidade e o ajuste preciso na colocação do capacete.