Honda apresenta scooter elétrica com autonomia de 70 km

A scooter tem 120 quilos, altura do assento em relação ao chão de 76,5 centímetros e distância em relação ao solo de 27 centímetros Crédito: Honda/Divulgação

Honda revelou no Japão a CUVe, uma scooter elétrica com conectividade moderna e soluções práticas para a mobilidade urbana sustentável. A scooter é alimentada por duas baterias Honda Mobile Power Pack de 48V e 1,3 kW, que alimentam um motor lateral E-Drive com potência de até 6 kW, com velocidade máxima de 83 km/h.

Segundo a Honda, a scooter tem uma autonomia superior a 70 quilômetros no modo WMTC. Removíveis e fáceis de transportar, as baterias podem ser carregadas em casa. O tempo de carregamento é de seis horas para 100% e de três horas para 75%, com mais de 2.500 ciclos de carregamento garantidos. O modelo inclui três modos de condução – “Sport”, “Standard” e “Econ”.

A versão premium está equipada com o sistema Honda RoadSync Duo, que integra navegação, chamadas, música e informações específicas para veículos elétricos. O sistema é apresentado em uma tela de TFT de 7 polegadas. A scooter tem 120 quilos, altura do assento em relação ao chão de 76,5 centímetros e distância em relação ao solo de 27 centímetros.

*Correção, em 01/12/2024: Inicialmente, o título da coluna se referia a autonomia como km/h. O correto são km. O título foi corrigido.

Deu bobber

A moto traz farol e piscas em leds, além de uma paleta de pinturas exclusivas Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A nova Royal Enfield Goan Classic 350 foi apresentada no Motoverse 2024, evento motociclístico que ocorre em Goa, na Índia. Com um design “bobber”, o novo modelo se juntará à linha 350 da marca indiana, que já inclui a Classic 350, a Meteor 350 e a Hunter 350. Com visual que aposta no estilo “bobber”, a moto se diferencia pelo guidão alto e atualizações no design, prometendo atrair um público que busca estilo e personalidade em duas rodas.

O novo modelo, que deverá ser posicionado entre a Classic 350 e a Meteor 350, compartilha o motor J Series adotado nas outras motos da marca com 20,2 cavalos de potência e 2,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio de 5 marchas. A moto traz farol e piscas em leds, além de uma paleta de pinturas exclusivas.

O preço da Goan Classic 350 2025 é de 235 mil rúpias, cerca de R$ 16 mil em conversão direta. No Brasil, estima-se que saia por algo próximo de R$ 25 mil. A previsão é que surja no mercado brasileiro até o final de 2025.

Para as cabeças

Os capacetes contam com revestimento anatômico com tecido “dry fit” e forração termoformada, intercalado com tecido emborrachado e orelha dupla removível em material acolchoado Crédito: Bieffe/Divulgação

De olho no universo de fora-de-estrada, a marca italiana de capacetes Bieffe – produzidos no Brasil pelo grupo Starplast – traz para o mercado brasileiro um capacete que se propõe a resgatar a essência de liberdade e ousadia.

Com casco de alta resistência produzido com tecnologia HEAP - High Energy Absorption Polymer – tem uma pala alongada, adaptável e removível, fixada com pinos de rosca, guarnição de pescoço em material emborrachado que se ajusta a várias superfícies, o B-CR oferece um visual impactante e funcional.

Traz revestimento anatômico com tecido “dry fit” e forração termoformada, intercalado com tecido emborrachado, orelha dupla, removível, em material acolchoado, confortável no uso e prático na manutenção.

Quatro entradas de ar superiores e saídas de ar traseiras e de cima revestidas com filtro a resíduos em Expanded Aluminium Alloy garantem circulação interna de ar eficiente e conforto térmico mesmo em condições adversas. O capacete B-CR está disponível nos tamanhos 56, 58, 60 e 62. O preço público sugerido é de R$ 649,90.

Nas rodas do futuro

Projeção da Yamaha de como serão as motocicletas do futuro Crédito: Yamaha/Divulgação

No anime japonês “Tokyo Override”, que estreou recentemente na Netflix, a Yamaha projeta sua visão de como serão as motocicletas do futuro. O anime de ficção científica é ambientado em Tóquio cem anos à frente, com a Inteligência Artificial integrada à vida cotidiana e todos os aspectos automatizados.

A Yamaha recebeu da produção de “Tokyo Override” a solicitação de permissão para selecionar e usar motocicletas da marca no anime e forneceu dados de 3D, imagens e gravações de som da superesportiva YZF-R1 e da ruiser VMAX.

A marca também projetou o conceito da motocicleta de competição Y/AI, descrita como uma máquina que confia totalmente no condutor, proporcionando um elo entre tecnologia e emoção.