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Nas ruas da Europa

BMW Motorrad apresenta novas scooters de média cilindrada com foco no urbano

Enquanto a C 400 X se destaca por suas características dinâmicas acentuadas, a C 400 GT é uma versão Gran Turismo indicada para viagens com mais conforto

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 15:50

Públicado em 

23 out 2024 às 15:50
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Scooter Yamaha XMax 250 2025
Tanto a C 400 X quanto a C 400 GT são equipadas com o ABS Pro, que evita o travamento das rodas Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
A BMW Motorrad apresentou as novas C 400 GT e C 400 X, scooters de média cilindrada, para o mercado europeu. Com foco urbano, a C 400 X se destaca por suas características dinâmicas acentuadas, enquanto a C 400 GT é uma versão Gran Turismo indicada para viagens, com mais conforto. Além de melhorias técnicas, as duas ganharam novos recursos, cores e acessórios. O motor continua sendo o monocilíndrico de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 3,5 kgfm a 5.750 rpm.
A potência é transmitida por meio de uma transmissão CVT continuamente variável e um braço oscilante de alta rigidez torcional. Tanto a C 400 X quanto a C 400 GT são equipadas com o ABS Pro, que evita o travamento das rodas mesmo quando a alavanca do freio é pressionada rapidamente e reduz as mudanças bruscas na força da direção, evitando, assim, a elevação indesejada da moto em uma frenagem de emergência.
O controle dinâmico de tração (DTC) e o controle de torque de arrasto do motor (MSR) também são de série. A C 400 X e a C 400 GT trazem agora uma grande tela de TFT de 6,5 polegadas como equipamento de série. Não há definição sobre quando os dois modelos chegarão ao Brasil.

Retoques no visual

Motocicleta superbike Aprilia RSV4 X Ex3ma
A XMax 250 2025 será oferecida em três cores, sendo uma delas a Space Blue da foto Crédito: Yamaha/Divulgação
A linha 2025 da Yamaha XMax 250 vem com atualização no design, iluminação full-led com faróis em “X” e painel duplo com telas de LCD e de TFT com conectividade via GPS Garmin. O motor permanece o 250 cc, SOHC, quatro válvulas e quatro tempos, com 22,8 cavalos, transmissão tipo CVT, controle de tração e freios ABS.
A XMax 250 2025 será oferecida em três cores: Ice Fluo (cinza), X-Black (preto) e Space Blue (azul), todas foscas. A XMax 250 2025 tem preço de lançamento de R$ 34.990, e chega às concessionárias em dezembro deste ano.

Black Friday à inglesa

motocicleta Triumph Tiger 1200 Rally Pro
O modelo Tiger 1200 Rally Pro estará disponível por R$ 98.990 Crédito: Triumph/Divulgação
A Triumph antecipa sua ação de Black Friday: até 26 de outubro, a montadora promove a “Black Triumph”. O modelo Tiger 1200 Rally Pro estará disponível por R$ 98.990, uma redução em relação ao preço original, de R$ 107.990.
Para tornar a oferta mais atraente, o cliente pode optar por taxa de zero ou bônus de R$ 5 mil para utilizar como desejar. Ao adquirir qualquer modelo Triumph acima de 500 cc (exceto a Rocket), o cliente ganhará um bônus de até R$ 3 mil, que poderá ser utilizado na compra de acessórios e roupas. As condições são válidas em todas as 36 concessionárias da marca no Brasil.

Só duas dúzias e meia

Scooter BMW C 400 GT
Superbike tem edição limitada e celebra os 30 anos do primeiro título mundial de Max Biaggi na categoria 250 cc Crédito: Aprilia/Divulgação
A Aprilia acaba de apresentar na Itália a RSV4 X Ex3ma, uma superbike de edição limitada que celebra os 30 anos do primeiro título mundial conquistado por Max Biaggi na categoria 250 cc. Equipada com tecnologia de ponta, é a primeira do mundo a utilizar aerodinâmica de efeito solo, uma solução patenteada pela Aprilia Racing e exclusiva para o modelo RS-GP, que compete na MotoGP.
Seu design inclui uma carenagem em fibra de carbono e uma asa dianteira com 55 centímetros de largura, para gerar cinco vezes mais “downforce” (pressão aerodinâmica de cima para baixo) em comparação ao modelo anterior. A moto está equipada com um motor V4 de 1.099 cc, capaz de gerar 230 cavalos e 13,3 kgfm de torque a 11 mil rpm.
A RSV4 X Ex3ma pesa somente 165 quilos. O modelo terá uma edição limitada de apenas 30 unidades numeradas, com preço de 80 mil euros (cerca de R$ 495 mil), mais impostos.

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