BMW Motorrad apresenta novas scooters de média cilindrada com foco no urbano

Tanto a C 400 X quanto a C 400 GT são equipadas com o ABS Pro, que evita o travamento das rodas Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A BMW Motorrad apresentou as novas C 400 GT e C 400 X, scooters de média cilindrada, para o mercado europeu. Com foco urbano, a C 400 X se destaca por suas características dinâmicas acentuadas, enquanto a C 400 GT é uma versão Gran Turismo indicada para viagens, com mais conforto. Além de melhorias técnicas, as duas ganharam novos recursos, cores e acessórios. O motor continua sendo o monocilíndrico de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 3,5 kgfm a 5.750 rpm.

A potência é transmitida por meio de uma transmissão CVT continuamente variável e um braço oscilante de alta rigidez torcional. Tanto a C 400 X quanto a C 400 GT são equipadas com o ABS Pro, que evita o travamento das rodas mesmo quando a alavanca do freio é pressionada rapidamente e reduz as mudanças bruscas na força da direção, evitando, assim, a elevação indesejada da moto em uma frenagem de emergência.

O controle dinâmico de tração (DTC) e o controle de torque de arrasto do motor (MSR) também são de série. A C 400 X e a C 400 GT trazem agora uma grande tela de TFT de 6,5 polegadas como equipamento de série. Não há definição sobre quando os dois modelos chegarão ao Brasil.

Retoques no visual

A XMax 250 2025 será oferecida em três cores, sendo uma delas a Space Blue da foto Crédito: Yamaha/Divulgação

A linha 2025 da Yamaha XMax 250 vem com atualização no design, iluminação full-led com faróis em “X” e painel duplo com telas de LCD e de TFT com conectividade via GPS Garmin. O motor permanece o 250 cc, SOHC, quatro válvulas e quatro tempos, com 22,8 cavalos, transmissão tipo CVT, controle de tração e freios ABS.

A XMax 250 2025 será oferecida em três cores: Ice Fluo (cinza), X-Black (preto) e Space Blue (azul), todas foscas. A XMax 250 2025 tem preço de lançamento de R$ 34.990, e chega às concessionárias em dezembro deste ano.

Black Friday à inglesa

O modelo Tiger 1200 Rally Pro estará disponível por R$ 98.990 Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph antecipa sua ação de Black Friday: até 26 de outubro, a montadora promove a “Black Triumph”. O modelo Tiger 1200 Rally Pro estará disponível por R$ 98.990, uma redução em relação ao preço original, de R$ 107.990.

Para tornar a oferta mais atraente, o cliente pode optar por taxa de zero ou bônus de R$ 5 mil para utilizar como desejar. Ao adquirir qualquer modelo Triumph acima de 500 cc (exceto a Rocket), o cliente ganhará um bônus de até R$ 3 mil, que poderá ser utilizado na compra de acessórios e roupas. As condições são válidas em todas as 36 concessionárias da marca no Brasil.

Só duas dúzias e meia

Superbike tem edição limitada e celebra os 30 anos do primeiro título mundial de Max Biaggi na categoria 250 cc Crédito: Aprilia/Divulgação

A Aprilia acaba de apresentar na Itália a RSV4 X Ex3ma, uma superbike de edição limitada que celebra os 30 anos do primeiro título mundial conquistado por Max Biaggi na categoria 250 cc. Equipada com tecnologia de ponta, é a primeira do mundo a utilizar aerodinâmica de efeito solo, uma solução patenteada pela Aprilia Racing e exclusiva para o modelo RS-GP, que compete na MotoGP.

Seu design inclui uma carenagem em fibra de carbono e uma asa dianteira com 55 centímetros de largura, para gerar cinco vezes mais “downforce” (pressão aerodinâmica de cima para baixo) em comparação ao modelo anterior. A moto está equipada com um motor V4 de 1.099 cc, capaz de gerar 230 cavalos e 13,3 kgfm de torque a 11 mil rpm.