Produção de motocicletas registra melhor resultado desde 2012

A Abraciclo também revisou a projeção de vendas no varejo; nova perspectiva é que os licenciamentos alcancem 1,81 milhão de unidades, crescimento de 14,4% na comparação com o ano passado Crédito: Royal Enfield/Divulgação

De janeiro a setembro, foram produzidas 1.323.327 motocicletas no Brasil, volume 11% superior ao registrado no mesmo período do ano passado – o melhor resultado alcançado para os nove primeiros meses desde 2012. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) acaba de revisar para cima suas projeções para 2024.

A nova perspectiva é produzir 1,72 milhão de motocicletas nas linhas de montagem das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), alta de 9,3% na comparação com o ano passado. A perspectiva inicial era produzir 1,69 milhão de unidades.

“A motocicleta, por seus atributos, tem atraído cada vez mais novos consumidores. Dessa forma, estamos alterando nossas previsões com base nos bons números alcançados até aqui e nas expectativas para o último trimestre do ano, tradicionalmente positivo graças à injeção do décimo terceiro salário na economia. As fabricantes anteciparam os estoques para garantir o abastecimento das linhas de produção e adotaram alternativas logísticas para manter o ritmo de produção e atender à demanda do mercado”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

A entidade também revisou a projeção de vendas no varejo. A nova perspectiva é que os licenciamentos alcancem 1,81 milhão de unidades, crescimento de 14,4% na comparação com o ano passado (1.582.032 motocicletas emplacadas). A projeção anterior era que as vendas no varejo totalizassem 1,70 milhão de unidades.

Para as exportações, a associação manteve a estimativa de embarque de 35 mil motocicletas para 2024, o que corresponde a um crescimento de 6,3% em relação às 32.931 unidades exportadas em 2023.

Novidades na agenda

Quase cinco décadas depois de sua estreia no mercado brasileiro, em 1976, a linha 2025 da família CG 160 trará uma reformulação no design dos quatro modelos e também evoluções na essência técnica Crédito: Honda/Divulgação

A Honda anuncia a renovação completa e nova geração da família CG 160 (Start, Cargo, Fan e Titan), além da scooter ADV 160 com atualizações técnicas. Quase cinco décadas depois de sua estreia no mercado brasileiro, em 1976, a linha 2025 da família CG 160 trará uma reformulação no design dos quatro modelos e também evoluções na essência técnica – mais detalhes serão divulgados pela Honda até o final deste mês.

A versão Titan receberá as maiores alterações em relação aos outros modelos, com destaque para os freios ABS de um canal na roda dianteira e disco na traseira, novos ajustes da suspensão dianteira, novo painel digital (comum a todos os modelos), novo desenho das rodas e tomada do tipo USB-C.

Os modelos Start, Cargo e Fan seguem a atualização no design no tanque da Titan e outros itens da variante, como o novo ajuste da suspensão dianteira, o novo painel digital e o sistema auxiliar de frenagem do tipo CBS (Combined Brake System) dotado de disco na dianteira e tambor na traseira.

Já a segunda geração da scooter ADV terá apresentação em dezembro, quando serão divulgadas as informações técnicas. A fabricante promete uma forte evolução tecnológica, graças à evolução de design e da motorização, agora com 160 cc. Controle de tração e entrada USB tipo C são outras novidades do modelo.

Breve nas ruas

A Honda planeja fabricar tanto o CUV e: quanto o Icon e: na Indonésia, mas pretende expandir para outros mercados Crédito: Honda/Divulgação

A Honda também anunciou na Indonésia dois modelos de veículos elétricos de uso pessoal: o Cuv e:, que utiliza duas baterias intercambiáveis Honda Mobile Power Pack e: como fonte de energia, e o Icon e:, que tem uma bateria fixa, podendo ser recarregada tanto acoplada quanto removida do veículo. Os novos lançamentos foram introduzidos como o décimo e o décimo primeiro modelos de acordo com o plano da Honda de anunciar 30 novos elétricos globalmente até 2030.

A marca japonesa tem como objetivo alcançar a neutralidade de carbono em todos os seus produtos e atividades corporativas até 2050 e em todas as motocicletas até a década de 2040. A Honda planeja fabricar tanto o CUV e: quanto o Icon e: na Indonésia, mas pretende expandir para outros mercados. A CUV e: é um modelo equivalente a 110 cc e é resultado do desenvolvimento do modelo SC e: Concept, que foi exibido como estreia mundial no Japan Mobility Show 2023.

Já o Icon e: é um novo modelo com base no EM1 e: e é equivalente a um ciclomotor de Classe 1 no Japão. Os principais componentes elétricos, incluindo a bateria, foram alterados, e seu exterior foi redesenhado para a Indonésia. A fonte de energia do Icon e: é uma bateria de íons de lítio ternária, bastante utilizada na China, e pode ser recarregada de duas maneiras: a bordo do Icon e: ou como uma bateria independente.

Um motor compacto é acoplado à roda traseira e a unidade de controle de potência controla a saída do motor para alcançar uma autonomia de mais de 50 quilômetros por carga.

Ofertas de ocasião

As promoções incluem parcelas a partir de R$ 400 ao mês para os modelos de 400 cc, descontos na família Tiger 1200 e 900 e preços promocionais para a linha clássica Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph apresenta ofertas para alguns modelos de sua linha de motocicletas durante o mês de outubro. Com condições especiais de financiamento e vantagens exclusivas, as promoções incluem parcelas a partir de R$ 400 ao mês para os modelos de 400 cc, descontos na família Tiger 1200 e 900 e preços promocionais para a linha clássica.

Com tecnologia avançada e design arrojado, a Tiger 1200 Black Edition está disponível por R$ 88.990. Os modelos Speed 400, a partir de R$ 29.990, e Scrambler 400 X, com preços a partir de R$3 3.990, estão disponíveis com parcelas de R$ 400. Já as versões Rally Explorer e GT Explorer custam a partir de R$ 115.490. Ao comprar essas variantes, o cliente recebe malas laterais e top box gratuitos de pilotagem.