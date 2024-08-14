Honda e Yamaha se juntam para trabalhar no segmento de motos elétricas

As duas arquirrivais japonesas fazem parte do consórcio Gachaco, do Japão para o desenvolvimento de baterias padrão em conjunto para motos elétricas Crédito: Honda/Divulgação

A Honda e a Yamaha anunciaram um acordo para trabalhar em conjunto no segmento de motos elétricas. A Honda será fornecedora de motos elétricas para a Yamaha na categoria de ciclomotores e, desse modo, a Yamaha venderá veículos com sua marca com base no modelo Honda EM1 e:.

A parceria não é inédita: desde 2018, a Honda já fornece modelos de 50 cc para a Yamaha comercializar com sua própria logomarca no mercado japonês.

As duas arquirrivais japonesas fazem parte ainda do consórcio Gachaco, do Japão, junto com a empresa petrolífera japonesa Eneos, para o desenvolvimento de baterias padrão em conjunto para motos elétricas, reunindo também as marcas Kawasaki e Suzuki.

Mais poderosa

A moto chega à Europa por 18.890 euros – cerca de R$ 143 mil e não há definição sobre a vida do novo modelo ao Brasil Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati Hypermotard 950 ganhou uma nova versão, a SP. O novo modelo com o motor L-twin de 937cc traz uma nova suspensão de alta especificação da marca Ohlins, na frente e na traseira, peças de fibra de carbono, rodas mais leves e um esquema de pintura especial.

O garfo invertido da Ohlins USD é agora uma unidade de 48 milímetros, com curso aumentado de 170 milímetros para 185 milímetros.

Na traseira, o monochoque Ohlins também ganhou um aumento do curso de roda, passando de 150 milímetros para 175 milímetros. A SP recebe rodas forjadas Marchesini, com redução de peso de dois quilos - a SP pesa 191 quilos sem combustível. A moto chega à Europa por 18.890 euros – cerca de R$ 143 mil. Não há definição sobre a vida do novo modelo ao Brasil.

Compra fácil (na Índia)

A Chetak é movida por um motor do tipo PMSM, alimentado por bateria de 3,2 kWh, que pode ser carregada sem complicações com carregador integrado Crédito: Bajaj/Divulgação

Cotada para vir ao mercado brasileiro até 2025, a scooter elétrica Bajaj Chetak passou a ser comercializada na Índia pela Amazon. Após a compra no site, a Bajaj conecta o cliente a um revendedor da marca. Lá, a documentação é disponibilizada, e o modelo é entregue em cerca de dez dias.

A Chetak comercializada na Amazon é a série especial 3201 Special Edition, que vem com um assento acolchoado de dois tons, painel de TFT com conectividade aos smartphones e capacidade de receber atualizações via Bluetooth.

É movida por um motor do tipo PMSM, alimentado por bateria de 3,2 kWh, que pode ser carregada sem complicações com carregador integrado – usando qualquer tomada de 220 V, 15 A, aterrada. É capaz de levar a scooter a uma velocidade máxima é de 73 km/h, com autonomia de 136 quilômetros. A Bajaj Chetak 3201 Special Edition oferece dois modos de condução, “Eco” e “Sport”. Com o opcional “Tec Pack”, também habilita o modo “Reverse” (ré).

Navegar é preciso

tela é sensível ao toque (“touchscreen”), tem 5,5 polegadas e iluminação otimizada, o que garante boa visibilidade mesmo sob luz solar direta Crédito: BMW/Divulgação

A BMW Motorrad Brasil apresenta o novo ConnectedRide Navigator. O sistema funciona conectado ao aplicativo BMW Motorrad e exibe informações de navegação e multimídia diretamente em uma tela extra no painel da moto. Na prática, se assemelha com uma central multimídia, encontrada nos veículos do BMW Group.

O acessório pode ser adquirido nas concessionárias da marca a partir de agosto. Operada diretamente pelo multicontroller, no punho esquerdo, e integralmente conectado ao smartphone, o BMW Motorrad ConnectedRide Navigator define novos padrões. A tela é sensível ao toque (“touchscreen”), tem 5,5 polegadas e iluminação otimizada, o que garante boa visibilidade mesmo sob luz solar direta.

O novo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator foi desenvolvido para ser independente, e as atualizações podem ser entregues diretamente pelos sistemas BMW Motorrad, precisando apenas de uma conexão de dados.