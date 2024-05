A Ducati ganhou mais uma vez o cobiçado prêmio “Red Dot: Best of the Best”, com a Diavel V4. Entre os mais prestigiados a nível internacional, o prémio é reservado a criações capazes de estabelecer um novo padrão no setor de referência.



Para a fabricante de motos com sede em Bolonha, na Itália, é o quarto “Best of the Best” no Red Dot Award, com a Diavel V4 seguindo os obtidos pela 1199 Panigale, pela XDiavel e pela Diavel 1260.



Com seu estilo refinado e linhas musculosas e elegantes, com massas visualmente concentradas na dianteira e uma traseira ágil e esbelta, com finos detalhes como os apoios para os pés e a alça retrátil do garupa, a Diavel V4 se destaca na cena mundial de design de motocicletas.