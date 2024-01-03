Nova linha de capacetes da Helt aposta no design e na funcionalidade

Novos capacetes da Helt trazem novidades Crédito: Helt/Divulgação

A nova linha de capacetes da Helt, marca que pertence ao grupo Motociclo, aposta em design arrojado e funcionalidade. Os novos modelos integram diferentes linhas da marca - street, passeio e cross.

O Polar Race XT, da linha street, conta com casco em ABS, sistema de ventilação com entradas de ar frontal, superior e inferior e saída de ar traseira, tem viseira antirrisco com dupla curvatura e dois milímetros de espessura, características que, segundo a marca, evitam distorções e geram mais segurança ao motociclista.

Completam o pacote fecho de engate rápido com ajustes de precisão e forro removível e lavável. O preço sugerido é R$ 499. O Hippo Glass Hunter é a opção escamoteável da linha passeio.

Com grafismos ousados, o modelo também tem casco feito em ABS, viseira fumê interna com proteção UV, forro e narigueira removíveis e laváveis. Seu fecho é de engate rápido, e o sistema de ventilação é semelhante ao do Polar Race XT. O preço sugerido é R$ 829.

Já o Cross Vision Glass Ride é projetado para uso em trilhas ou em estradas. O modelo da linha cross tem pala removível, viseira antirrisco com dupla curvatura e dois milímetros de espessura e viseira interna escura com proteção UV. Assim como os demais capacetes Helt, ele em casco em ABS, forro removível e lavável e fecho de engate rápido com ajustes de precisão, com preço sugerido de R$ 799.

Para os norte-americanos

A linha 2024 da Honda Rebel preserva a base do modelo 2023 com a cor laranja como novidade Crédito: Honda/Divulgação

A linha 2024 da Honda Rebel 300 chegou aos Estados Unidos. A moto preserva a base do modelo 2023, com a cor laranja como novidade. Um dos atrativos da Rebel 300 no mercado norte-americano é o preço: sai por US$ 4.840, aproximadamente R$ 23 mil.

O motor monocilíndrico, de 286 cc, rende 25 cavalos a 7.640 rpm. O câmbio tem 6 marchas. Na dianteira, há garfo telescópico, de 41 milímetros, enquanto na traseira, o amortecedor é duplo. Os freios ABS são opcionais. O assento, com somente 69 centímetros de altura em relação ao solo, facilita o acesso. Não há expectativa sobre a comercialização da Rebel 300 no Brasil.

Sem perder energia

Linha traz carregadores compactos, leves e, alguns modelos, à prova d’água. Crédito: Motobatt/Divulgação

Para os apaixonados por viagens sobre duas rodas, sempre é tempo de cair na estrada. Além da preparação e dos cuidados essenciais para qualquer deslocamento, como documentos em dia, roupas de chuva, faróis acesos, mecânica revisada, pneus calibrados e combustível suficiente, dar atenção à bateria é fundamental.

A bateria precisa estar bem alimentada para dar conta das rotações e manter todos os dispositivos elétricos em funcionamento. A Motobatt, empresa com distribuição nacional especializada na fabricação de baterias para motos, lança no mercado uma linha abrangente de carregadores, compactos, leves e, alguns modelos, à prova d’água.

É o caso do Water Boy, um carregador automático, bivolt e adequado para uso externo. Equipado com conectores reforçados e de engate rápido, é compatível com todos os tipos de bateria, com capacidade de monitorar a situação em tempo real. Outro modelo da linha de carregadores é o Fatboy. Embora não seja à prova d’água, é muito versátil. Carrega baterias AGM, Gel e de Lithium.

O Fatboy, o mais robusto da linha de carregadores da Motobatt, é acompanhado pelos clipes “Jacaré”, anel e cabo cambus, específico para a conexão nas motos da BMW. Já o Tech 01 é o mais compacto, sendo recomendado para as baterias de chumbo ácido e de Lithium. É acompanhado pelo terminal de anel e pelo cabo clip “Jacaré”.

Evolução cromática

A maxiscooter Honda Forza 750 recebeu novas cores para 2024, na Europa Crédito: Honda/Divulgação

Na Europa, a maxiscooter Honda Forza 750 recebeu novas cores para 2024. A maior novidade é uma versão especial preto metalizado Mate Ballistic, da versão topo de linha do modelo, que tem rodas e logotipos em dourado, combinando com a cor escurecida da carenagem.

Outras novas opções são o Cinza Iridium Metallic e o Vermelho Candy Chromosphere. O azul metalizado Mate Jeans, disponível desde o ano passado, continuar disponível para a maxiscooter.