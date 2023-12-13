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A última ostentação

Ducati e Bentley se unem para edição limitada de 500 motocicletas

Marcas formaram uma parceria para apresentar a Ducati Diavel for Bentley, edição que junta características das duas empresas

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 17:32

Públicado em 

13 dez 2023 às 17:32
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix Agência Automotrix
Diavel for Bentley, moto da Ducati com a Bentley
O design da nova Ducati evoca as linhas horizontais do carro de luxo e vem na cor Scarab Green, da paleta Bentley Mulliner Crédito: Divulgação
A fabricante italiana de motocicletas Ducati e a marca inglesa de automóveis Bentley fizeram uma parceria para apresentar a Ducati Diavel for Bentley.
A motocicleta em edição limitada, que se propõe a combinar as características de ambas as marcas, resultou em modelos exclusivos e configuráveis: 500 unidades da versão padrão e 50 da Mulliner, a última comercializada exclusivamente para clientes da Bentley.
A Diavel for Bentley é oferecida por 58 mil euros (aproximadamente R$ 309 mil) e incorpora elementos estilísticos do Bentley Batur, uma série limitada artesanal da marca inglesa. O design da nova Ducati evoca as linhas horizontais do carro de luxo e vem na cor Scarab Green, da paleta Bentley Mulliner.
Componentes da carenagem feitos de fibra de carbono, rodas forjadas e difusores traseiros triangulares compõem a estética. O motor é o V4 Granturismo de 1.158 cc, já utilizado pela Diavel V4, que gera 68 cavalos de potência.

Novata empolgada

Royal Enfield Hunter 350
A Hunter 350 ajudou a Royal Enfield a ter, em novembro, o seu melhor mês de vendas no Brasil Crédito: Royal enfield/Divulgação
Lançada em outubro, a Hunter 350 ajudou a Royal Enfield a ter, em novembro, o seu melhor mês de vendas no Brasil. A marca indiana, que desembarcou no país em 2017, atingiu o total de 1.295 unidades emplacadas em novembro, com a recém-lançada Hunter entregando 293 vendas.
2023 já se tornou o principal ano de vendas da empresa no Brasil, com as 10.755 unidades comercializadas de janeiro a novembro. Apesar de ainda faltar o mês de dezembro, já foram superados os 10.124 exemplares vendidos em 2022.
Na época do lançamento da Hunter, a marca previu a venda de cerca de 500 unidades do novo modelo por mês. A Royal Enfield mais vendida em novembro foi a Meteor 350, com 336 unidades, seguida pela novata Hunter 350 (293).

Ofertas de fim de ano

BMW R 1250 GS
A R 1250 GS tem motor boxer cilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm3 Crédito: BMW/Divulgação
Para encerrar 2023, a BMW Motorrad traz condições especiais para quase toda a linha de motocicletas - como é o caso do modelo líder de vendas da marca, a R 1250 GS, big trail produzida em Manaus e comercializada com preço a partir de R$ 94.500.
Com apoio da BMW Serviços Financeiros, os clientes poderão contar com taxa de zero por cento ao mês, entrada de 40% e primeira parcela somente em março de 2024. A BMW Motorrad é líder nacional no segmento acima de 500 cc, com mais de 25% de “market share” - isto é, uma em cada quatro motos dessa categoria vendida no Brasil é da marca. Na comparação com o ano de 2022, a BMW Motorrad registra um crescimento de 7,4%.
As R 1250 GS e R 1250 GS Adventure têm como destaque um motor boxer bicilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm³, capaz de desenvolver 136 cavalos de potência a 7.750 rpm e 14,3 kgfm de torque a 6.250 rpm. O propulsor é acompanhado de câmbio de 6 velocidades com embreagem hidráulica multidisco, lubrificada a óleo.

Nas filas das tomadas

Scooter Honda EM1e
A scooter EM1e está entre as elétricas da Honda mais bem-sucedidas no hemisfério Norte Crédito: Honda/Divulgação
A Honda Motor anunciou durante uma coletiva global seus planos para os próximos anos. A nova meta é que a marca venda em todo o mundo quatro milhões de motos elétricas até 2030, um aumento de 500 mil unidades em relação às 3,5 milhões de unidades anunciada no ano passado.
Para isso, promete apresentar também 30 novos modelos até o final desse prazo, além de uma série de investimentos buscando a redução nos custos de produção em cerca de 50%. Uma das Honda elétricas mais bem-sucedidas nos mercados do hemisfério Norte é a scooter EM1e, apresentada em 2022.

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