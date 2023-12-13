Ducati e Bentley se unem para edição limitada de 500 motocicletas

O design da nova Ducati evoca as linhas horizontais do carro de luxo e vem na cor Scarab Green, da paleta Bentley Mulliner Crédito: Divulgação

A fabricante italiana de motocicletas Ducati e a marca inglesa de automóveis Bentley fizeram uma parceria para apresentar a Ducati Diavel for Bentley.

A motocicleta em edição limitada, que se propõe a combinar as características de ambas as marcas, resultou em modelos exclusivos e configuráveis: 500 unidades da versão padrão e 50 da Mulliner, a última comercializada exclusivamente para clientes da Bentley.

A Diavel for Bentley é oferecida por 58 mil euros (aproximadamente R$ 309 mil) e incorpora elementos estilísticos do Bentley Batur, uma série limitada artesanal da marca inglesa. O design da nova Ducati evoca as linhas horizontais do carro de luxo e vem na cor Scarab Green, da paleta Bentley Mulliner.

Componentes da carenagem feitos de fibra de carbono, rodas forjadas e difusores traseiros triangulares compõem a estética. O motor é o V4 Granturismo de 1.158 cc, já utilizado pela Diavel V4, que gera 68 cavalos de potência.

Novata empolgada

A Hunter 350 ajudou a Royal Enfield a ter, em novembro, o seu melhor mês de vendas no Brasil Crédito: Royal enfield/Divulgação

Lançada em outubro, a Hunter 350 ajudou a Royal Enfield a ter, em novembro, o seu melhor mês de vendas no Brasil. A marca indiana, que desembarcou no país em 2017, atingiu o total de 1.295 unidades emplacadas em novembro, com a recém-lançada Hunter entregando 293 vendas.

2023 já se tornou o principal ano de vendas da empresa no Brasil, com as 10.755 unidades comercializadas de janeiro a novembro. Apesar de ainda faltar o mês de dezembro, já foram superados os 10.124 exemplares vendidos em 2022.

Na época do lançamento da Hunter, a marca previu a venda de cerca de 500 unidades do novo modelo por mês. A Royal Enfield mais vendida em novembro foi a Meteor 350, com 336 unidades, seguida pela novata Hunter 350 (293).

Ofertas de fim de ano

A R 1250 GS tem motor boxer cilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm3 Crédito: BMW/Divulgação

Para encerrar 2023, a BMW Motorrad traz condições especiais para quase toda a linha de motocicletas - como é o caso do modelo líder de vendas da marca, a R 1250 GS, big trail produzida em Manaus e comercializada com preço a partir de R$ 94.500.

Com apoio da BMW Serviços Financeiros, os clientes poderão contar com taxa de zero por cento ao mês, entrada de 40% e primeira parcela somente em março de 2024. A BMW Motorrad é líder nacional no segmento acima de 500 cc, com mais de 25% de “market share” - isto é, uma em cada quatro motos dessa categoria vendida no Brasil é da marca. Na comparação com o ano de 2022, a BMW Motorrad registra um crescimento de 7,4%.

As R 1250 GS e R 1250 GS Adventure têm como destaque um motor boxer bicilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm³, capaz de desenvolver 136 cavalos de potência a 7.750 rpm e 14,3 kgfm de torque a 6.250 rpm. O propulsor é acompanhado de câmbio de 6 velocidades com embreagem hidráulica multidisco, lubrificada a óleo.

Nas filas das tomadas

A scooter EM1e está entre as elétricas da Honda mais bem-sucedidas no hemisfério Norte Crédito: Honda/Divulgação

A Honda Motor anunciou durante uma coletiva global seus planos para os próximos anos. A nova meta é que a marca venda em todo o mundo quatro milhões de motos elétricas até 2030, um aumento de 500 mil unidades em relação às 3,5 milhões de unidades anunciada no ano passado.