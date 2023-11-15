Triumph revela preços das Speed 400 e Scrambler 400 X no Brasil

A Triumph Speed 400 tem controle de tração, acelerador eletrônico e ABS de dois canais Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph revelou os preços das novas Speed 400 e Scrambler 400 X para o mercado brasileiro. Desenvolvida na Índia em parceria com a Bajaj, a linha 400 da fabricante britânica chega ao Brasil no começo de 2024 como a mais barata da marca. A Speed 400 2024 será vendida por R$ 29.990 e a Scrambler 400 X 2024 por R$ 33.990.

Os valores são garantidos para as primeiras 400 unidades em ação de pré-venda. Em ambas, o motor monocilíndrico de 398,15 cc com refrigeração líquida gera 440 cavalos de potência a 8 mil rpm e 3,82 kgfm de torque a 6.500 rpm. Tem quatro válvulas e trabalha em conjunto com câmbio de 6 marchas.

O pacote para as Triumph de entrada inclui controle de tração, acelerador eletrônico e ABS de dois canais (desligável na Scrambler 400X). A embreagem é assistida e toda a iluminação é de leds. O painel é de LCD e há entrada USB-C.

A Triumph Scrambler 400 X é um modelo de aspecto mais aventureiro, com protetores de farol e de mãos e assento bipartido Crédito: Triumph/Divulgação

A Speed 400 é uma motocicleta mais roadster com proposta urbana, enquanto a Scrambler 400 X é um modelo de aspecto mais aventureiro, com protetores de farol e de mãos e assento bipartido. Os freios são ABS nas duas motos e com disco na frente e atrás.

A bonitona de Milão

A Ducati Hypermotard 698 Mono RVE é a “Moto più Bella” do EICMA 2023 Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati Hypermotard 698 Mono RVE é a “Moto più Bella” (mais bonita) do EICMA 2023. O veredicto foi dado pelo público na Exposição Internacional de Bicicletas, Motocicletas e Acessórios, que lotou os pavilhões do Centro de Exposições Milan-Rho, na cidade italiana de Milão, durante os primeiros quatro dias da mostra, com votação diretamente na feira ou online.

Primeira supermoto monocilíndrica da Ducati, a Hypermotard 698 Mono RVE conquistou o primeiro lugar com mais de 35% dos cerca de 25.500 votos. O novo propulsor da Ducati é derivado do bicilíndrico Superquadro de 1.283 cm³ que equipa a 1299 Panigale, mas com apenas um cilindro, preservando o comando Desmodrômico.

Promoção germânica

BMW Motorrad tem promoção durante todo o mês de novembro com condições especiais para toda a linha de motocicletas Crédito: BMW/Divulgação

Em clima de Black Friday, a BMW Motorrad acelera durante todo o mês de novembro com condições especiais para toda a linha de motocicletas. Financiando via BMW Serviço Financeiros, os clientes poderão contar com taxa a partir de zero por cento ao mês, dando uma entrada de 40% com saldo em 12 meses e pagamento da primeira parcela em fevereiro de 2024, além de IPVA 2023, documentação gratuita e bônus de até R$ 30 mil.

Entre os destaques, a F 900 R, modelo 2023, também tem taxa de zero por cento ao mês com preço à vista de R$ 64.500, entrada de R$ 25.960, saldo em 12 meses e bônus de R$ 10 mil, para ser utilizado como o cliente desejar. A F 900 R conta com um motor de dois cilindros de 895 cm³, que rende 85 cavalos de potência a 6.750 rpm e torque de 8,8 kgfm a 6.750 rpm.

Para os radicais do futuro

A MXF E-biker é uma bicicleta elétrica para jovens pilotos, com bateria recarregável Crédito: MXF Motos/Divulgação

A MXF E-biker é uma bicicleta elétrica para jovens pilotos, com bateria recarregável. Para a MXF Motors, montadora de veículos de Curitiba (PR), o modelo é ideal para pré-adolescentes, permitindo que se aproximem do mundo do motociclismo. A E-Biker, sem pedais e rodinhas, desafia os pequenos pilotos a encontrarem o equilíbrio e desenvolverem suas habilidades motoras enquanto estão se divertindo.

A E-Biker 12 (para menores de cinco anos) e 16 (indicada para maiores de seis anos) contam com quadro feito em alumínio, transmissão por corrente, botão de segurança e prometem uma autonomia de até 60 minutos com uma carga completa. A MXF coloca também no mercado os modelos 16 Pro e 18 Pro.