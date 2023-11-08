Aventura entre rodas: Honda confirma lançamento da XRE 300 Sahara no Brasil

Maiores detalhes referentes a versões, cores e preços serão divulgados junto ao lançamento Crédito: Divulgação

A Honda confirma a chegada ao Brasil da XRE 300 Sahara, um novo modelo para o segmento trail, que mescla um nome de sucesso do passado à inovações técnicas e de design. A Sahara 300 é uma motocicleta cujo conceito prevê a utilização multiuso.

A proposta da Honda é que o novo modelo se torne uma herdeira de motocicletas que, desde o início dos anos 80, ocuparam um lugar importante no line-up da marca no Brasil, como a XL 250R, a XLX 350R, a NX 350 Sahara – da qual resgata o nome – e, mais recentemente, a XRE 300, modelo que há mais de uma década é líder das vendas de seu segmento.

Maiores detalhes referentes a versões, cores e preços serão divulgados junto ao lançamento, programado para novembro, em data ainda a ser definida.

Sobe até escadas

A Suzuki aproveitou o Japan Mobility Show 2023, realizado de 26 de outubro a 5 de novembro, para apresentar um conceito um tanto exótico, que promete revolucionar a mobilidade de pessoas e objetos. Batizado de MOQBA – sigla para Modular Quad Based Architecture – o veículo tem semelhanças com um quadriciclo e pode ser usado para transportar carga e passageiros, com capacidade de superar obstáculos, como escadas.

O veículo tem semelhanças com um quadriciclo e pode ser usado para transportar carga e passageiros Crédito: Divulgação

Suas quatro pernas flexíveis permitem que ele se adapte às irregularidades do terreno, incluindo degraus e obstáculos. Existe a possibilidade de o modelo ser utilizado com automação por Inteligência Artificial, permitindo entregas de correio ou de aplicativos de “delivery” sem a necessidade do uso de vias congestionadas em grandes cidades, o que reduziria o tráfego urbano.

Conceito elétrico

A Honda revelou detalhes do conceito de scooter elétrica SC e: durante o Japan Mobility Show. A scooter elétrica tem um visual futurista e velocidade máxima de 70 km/h. Uma barra de luz em leds na largura total do veículo chama a atenção na parte dianteira, adornada com um emblema iluminado da Honda.

A scooter elétrica tem um visual futurista e velocidade máxima de 70 km/h Crédito: Divulgação

Há um grande banco em peça única, e os pedais de apoio do carona se dobram na carroceria. Pontos distintos em azul no assoalho, motor, guidão e painel de iluminação, sugerem a adoção de detalhes em leds personalizáveis.

As especificações do motor não foram fornecidas, mas a Honda citou a presença de duas baterias removíveis como “Mobile Power Packs”, cada uma com capacidade de 1,3 kWh. Tal configuração deve fornecer à SC e: uma autonomia de aproximadamente cem quilômetros quando equipada com as duas unidades.

Pré-venda das 400 cc

A Triumph e sua rede de concessionárias no Brasil abriram a pré-venda das primeiras 400 unidades das inéditas Speed 400 e Scrambler 400 X. As novas motos estão equipadas com o mesmo propulsor de 398cc “TR-Series”, com refrigeração líquida e injeção eletrônica, capaz de gerar potência de 40 cavalos e torque de 3,7 kgfm.

Trabalha acoplado a um câmbio de 6 marchas com embreagem assistida e deslizante. Na Speed 400, as rodas são de 17 polegadas tanto na frente quanto atrás. A naked chega com esquemas de pintura de dois tons, com as cores Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black disponíveis.

O modelo estará disponível em dois esquemas de cores, cada um com a distinta faixa no tanque Crédito: Divulgação

Já a Scrambler 400 X tem uma distância de entre-eixos mais longa, suspensão de maior curso e roda dianteira de 19 polegadas. O modelo estará disponível em dois esquemas de cores, cada um com a distinta faixa no tanque, nas opções Matt Khaki Green e Fusion White e Phantom Black e Silver Ice. Os preços da Speed 400 e da Scrambler 400X serão divulgados no dia 10 de novembro, durante o Salão de Motos de Milão, o EICMA.