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Para aquecer as vendas

Triumph oferece vantagens exclusivas na linha Tiger em outubro

Comemorando marco de 50 mil unidades produzidas no Brasil, marca pretende dar vantagens exclusivas para quem comprar modelos em outubro

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 12:00

Públicado em 

11 out 2023 às 12:00
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Triumph Tiger 1200 Rally Explorer
Triumph Tiger 1200 Rally Explorer tem taxa zero ou bônus de R$ 8 mil Crédito: Divulgação
A Triumph alcançou a produção de 50 mil unidades de motocicletas no Brasil, em sua fábrica em Manaus (AM). Em setembro, a marca atingiu um recorde, produzindo mais de mil unidades, sendo a de número 50 mil a edição especial Tiger 900 Aragón. Para ajudar a embalar os negócios, a marca britânica oferece vantagens exclusivas na linha Tiger em outubro.
Na compra dos modelos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660, o consumidor conta com ofertas, de bônus à taxa zero na compra. A Tiger 1200 Rally Explorer, por exemplo, tem taxa zero ou bônus de R$ 8 mil. A Tiger 1200 GT Explorer também está com taxa zero ou bônus de R$ 4 mil, seja em desconto, roupas, acessórios ou até mesmo no preço final da moto. Já a Tiger 1200 Rally Pro está com um preço promocional de R$ 94.990.

Já na rede

BMW C 400 X
BMW C 400 X C já está em pré-venda na rede de concessionárias no Brasil Crédito: Divulgação
Décimo produto da fábrica do BMW Group em Manaus, a C 400 X já está em pré-venda na rede de concessionárias brasileiras, com valor a partir de R$ 54.900. A scooter chega às vitrines nas versões convencional (cor Black Storm Metallic, preta metálica) e Sport (Alpine White, com detalhes azuis e vermelhos). Trata-se do terceiro dos sete lançamentos planejados até 2025, dentro do aporte de R$ 50 milhões na fábrica manauara, anunciado no final de 2022.
Pertencente à família C e criada para aprimorar a mobilidade urbana, a C 400 X é equipada com motor monocilíndrico de 350 cc, potência de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque de 3,56 kgfm a 5.750 rpm, sempre a gasolina. Já a transmissão é CVT (continuamente variável), com rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira, tanque de combustível com capacidade de 12,8 litros e peso seco de 199 quilos.
Entre os equipamentos de série estão o controle de estabilidade automático (ASC), BMW Motorrad ABS, farol, lanterna e setas em leds, sistema Keyless para partida sem chave e tomadas USB de 12V, além do BMW Flex Case, um compartimento expansível sob o banco que permite transportar um capacete fechado ou objetos de até cinco quilos.
A versão Sport conta ainda com painel de TFT e conectividade com smartphones, proporcionando mais tecnologia e interação para a pilotagem. As duas configurações contam com três anos de garantia. A pré-venda da C 400 X traz a versão convencional a R$ 54.900 e a Sport a R$ 59.900.

Ajustes na aventureira

Nova Royal Enfield Himalayan na Índia
A sucessora da Himalayan 411 deve vir com um motor maior Crédito: Divulgação
A nova Royal Enfield Himalayan está prestes a ser apresentada, em evento marcado para o dia 7 de novembro, mas algumas fotos já começam a circular. A sucessora da Himalayan 411 deve vir com um motor maior. Cogita-se um motor de 451,65 cc. Veículos da mídia indiana afirmam que o nome da moto pode ser Himalayan 452. Apresentada ao mundo em 2016, a atual Himalayan é um dos modelos de mais sucesso da empresa.
A previsão é que a nova Himalayan será o modelo mais moderno da Royal Enfield. Suspensão dianteira do tipo invertida e um novo painel redondo 100% digital são algumas das inovações aguardadas. A previsão é de que o novo motor atinja 40 cavalos de potência - o atual da Himalayan 411 tem 24,3 cavalos.

Diferentona

WMC 300AE
WMC 300AE é uma scooter híbrida plug-in de três rodas Crédito: Divulgação
A fabricante britânica White Motorcycle Concepts (WMC) desenvolveu a scooter híbrida plug-in de três rodas 300AE. Além do propulsor a gasolina, tem motores elétricos e bateria. Localizada na parte traseira, a bateria pode ser recarregada numa tomada, em torno de uma hora, ou substituída por outra.
A partida é dada pela parte elétrica, enquanto o motor a combustão entra em ação quando a velocidade cresce ou quando o piloto precisa de mais potência. O modelo traz amortecedores traseiros Öhlins, escape Akrapovic, pastilhas de freio EBC, malas laterais rígidas e calotas aerodinâmicas de fibra de carbono. Inicialmente, apenas dez unidades estão sendo fabricadas. O preço não foi divulgado.

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Agência Automotrix

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