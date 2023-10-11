Triumph oferece vantagens exclusivas na linha Tiger em outubro

Triumph Tiger 1200 Rally Explorer tem taxa zero ou bônus de R$ 8 mil Crédito: Divulgação

A Triumph alcançou a produção de 50 mil unidades de motocicletas no Brasil, em sua fábrica em Manaus (AM). Em setembro, a marca atingiu um recorde, produzindo mais de mil unidades, sendo a de número 50 mil a edição especial Tiger 900 Aragón. Para ajudar a embalar os negócios, a marca britânica oferece vantagens exclusivas na linha Tiger em outubro.

Na compra dos modelos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660, o consumidor conta com ofertas, de bônus à taxa zero na compra. A Tiger 1200 Rally Explorer, por exemplo, tem taxa zero ou bônus de R$ 8 mil. A Tiger 1200 GT Explorer também está com taxa zero ou bônus de R$ 4 mil, seja em desconto, roupas, acessórios ou até mesmo no preço final da moto. Já a Tiger 1200 Rally Pro está com um preço promocional de R$ 94.990.

Já na rede

BMW C 400 X C já está em pré-venda na rede de concessionárias no Brasil Crédito: Divulgação

Décimo produto da fábrica do BMW Group em Manaus, a C 400 X já está em pré-venda na rede de concessionárias brasileiras, com valor a partir de R$ 54.900. A scooter chega às vitrines nas versões convencional (cor Black Storm Metallic, preta metálica) e Sport (Alpine White, com detalhes azuis e vermelhos). Trata-se do terceiro dos sete lançamentos planejados até 2025, dentro do aporte de R$ 50 milhões na fábrica manauara, anunciado no final de 2022.

Pertencente à família C e criada para aprimorar a mobilidade urbana, a C 400 X é equipada com motor monocilíndrico de 350 cc, potência de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque de 3,56 kgfm a 5.750 rpm, sempre a gasolina. Já a transmissão é CVT (continuamente variável), com rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira, tanque de combustível com capacidade de 12,8 litros e peso seco de 199 quilos.

Entre os equipamentos de série estão o controle de estabilidade automático (ASC), BMW Motorrad ABS, farol, lanterna e setas em leds, sistema Keyless para partida sem chave e tomadas USB de 12V, além do BMW Flex Case, um compartimento expansível sob o banco que permite transportar um capacete fechado ou objetos de até cinco quilos.

A versão Sport conta ainda com painel de TFT e conectividade com smartphones, proporcionando mais tecnologia e interação para a pilotagem. As duas configurações contam com três anos de garantia. A pré-venda da C 400 X traz a versão convencional a R$ 54.900 e a Sport a R$ 59.900.

Ajustes na aventureira

A sucessora da Himalayan 411 deve vir com um motor maior Crédito: Divulgação

A nova Royal Enfield Himalayan está prestes a ser apresentada, em evento marcado para o dia 7 de novembro, mas algumas fotos já começam a circular. A sucessora da Himalayan 411 deve vir com um motor maior. Cogita-se um motor de 451,65 cc. Veículos da mídia indiana afirmam que o nome da moto pode ser Himalayan 452. Apresentada ao mundo em 2016, a atual Himalayan é um dos modelos de mais sucesso da empresa.

A previsão é que a nova Himalayan será o modelo mais moderno da Royal Enfield. Suspensão dianteira do tipo invertida e um novo painel redondo 100% digital são algumas das inovações aguardadas. A previsão é de que o novo motor atinja 40 cavalos de potência - o atual da Himalayan 411 tem 24,3 cavalos.

Diferentona

WMC 300AE é uma scooter híbrida plug-in de três rodas Crédito: Divulgação

A fabricante britânica White Motorcycle Concepts (WMC) desenvolveu a scooter híbrida plug-in de três rodas 300AE. Além do propulsor a gasolina, tem motores elétricos e bateria. Localizada na parte traseira, a bateria pode ser recarregada numa tomada, em torno de uma hora, ou substituída por outra.