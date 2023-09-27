Ducati anuncia versão Multistrada da V4 S Grand Tour

O motor V4 Granturismo de 1.158 cc entrega 170 cavalos a 10.500 rpm e 12,7 kgfm de torque a 8.750 rpm Crédito: Divulgação

Durante o 20º aniversário da linha Multistrada, a Ducati apresentou na Itália a Multistrada V4 S Grand Tour, uma motocicleta para viagens de longa distância.

A edição comemorativa tem visual exclusivo, com gráficos que se estendem a várias partes da moto e rodas pintadas em preto. Opcionalmente, o comprador pode adicionar um bagageiro. O motor V4 Granturismo de 1.158 cc entrega 170 cavalos a 10.500 rpm e 12,7 kgfm de torque a 8.750 rpm.

A moto incorpora tecnologias como o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), a detecção de ponto cego (BSD), o monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) e luzes de LED. As manoplas são aquecidas e a tampa de combustível é sem chave. Não há previsão da chegada da edição comemorativa ao Brasil.

NOVOS TONS

O modelo continuará sendo comercializada em duas versões, a CB 1000R nas cores vermelho metálico e a inédita preto fosco Crédito: Divulgação

A Honda CB 1000R surgiu em 2019 com seu motor de 142,8 cavalos com 10,2 kgfm de torque. Para 2024, o modelo continuará sendo comercializada em duas versões, a CB 1000R nas cores vermelho metálico e a inédita preto fosco. A CB 1000R Black Edition em sua exclusiva cor preta e a inédita azul fosco. Tecnicamente, a Black Edition se diferencia por trazer o sistema “quickshifter”, que permite mudanças de marchas mais rápidas sem necessidade do acionamento do manete de embreagem.

No visual, a Black Edition se vale de uma verdadeira customização de fábrica, com extenso uso do preto nas rodas, balança de suspensão, tubos internos da suspensão dianteira, todo o sistema de escape, apoio do guidão, farol, molduras do radiador, tampas laterais e subchassi. A CB 1000R tem preço sugerido de R$ 78.870, enquanto a CB 1000R Black Edition sai por R$ 87.730.

NOME E NÚMERO

A Eliminator 500 2024 foi revelada no mercado europeu em duas versões: a Standard e a SE Crédito: Divulgação

Após aparecer nos Estados Unidos como Eliminator 450, a Kawasaki Eliminator 500 2024 teve seu nome oficializado na Europa pela marca japonesa. Apesar de contar com o mesmo motor de 451 cc vendido no mercado norte-americano, recebeu denominação numérica de “500” no continente europeu.

O modelo esteve no Festival Interlagos, em junho, mas desembarcará no Brasil somente no próximo ano. A Eliminator 500 2024 foi revelada no mercado europeu em duas versões: a Standard e a SE. Utiliza como base o motor bicilíndrico da Ninja 400, porém, agora com 451 cc - a variante anterior tinha 398 cc.

Na Europa, o motor rende 45,4 cavalos a 9 mil rpm e 4,3 kgfm de torque a 6 mil rpm. Com a gasolina brasileira, aditivada com etanol, deve passar dos 50 cavalos. O câmbio é de 6 marchas. O tanque tem capacidade de 12,9 litros, enquanto o peso é de 176 quilos.

LINHA ATIVADA

De acordo com a fabricante, a nova unidade industrial tem cerca de 6.400 metros quadrados, emprega 80 pessoas Crédito: Divulgação

A Watts, marca de mobilidade elétrica do Grupo Multi, deu início às atividades de sua fábrica em Manaus. Focada em veículos elétricos, como motos, scooters e bikes, a linha de montagem manauara e teve investimento inicial de R$ 10 milhões. De acordo com a fabricante, a nova unidade industrial tem cerca de 6.400 metros quadrados, emprega 80 pessoas neste início de operação e deve produzir em torno de 8 mil veículos por mês.

A Watts escolheu a capital do Amazonas para lançar mão dos benefícios tributários da Zona Franca de Manaus. Entre os principais produtos da Watts estão as motos elétricas W125 e W160S e a scooter elétrica WS120, até então produzidas em Suape, em Pernambuco.