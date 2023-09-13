CB 500X e CB 500F da Honda chegam com nova opção de cor na linha 2024

O modelo possui a medida da roda dianteira, aro 19 polegadas na CB 500X e 17 polegadas na CB 500F. Crédito: Divulgação

A CB 500X e a CB 500FX são modelos vendidos em praticamente todos os mercados mundiais. Desde 2014 presentes no Brasil, as CB 500X e CB 500F receberam atualizações pontuais no arco nesta década, que todavia não alteraram a essência de suas versões. Comum a ambas é o motor bicilíndrico DOHC de 471 cc e arrefecimento a líquido.

O câmbio de 6 marchas tem embreagem tipo deslizante. Na parte ciclística, o destaque fica para o chassi de aço tipo Diamond, com suspensão dianteira invertida Showa de 41 milímetros de diâmetro do tipo SFF-BP USD e suspensão traseira Pro-Link com cinco níveis de regulagem na carga da mola.

Ponto de diferenciação técnica entre as CB 500 é o sistema de freios (com ABS), rodas e pneus: na CB 500X o par de discos de 296 milímetros – medida igual nos dois modelos – conta com cálipers de fixação axial, enquanto na CB 500F a fixação é radial. Idem com relação à medida da roda dianteira, aro 19 polegadas na CB 500X e 17 polegadas na CB 500F.

A nova versão CB traz para-brisa integrado à carenagem frontal, generosas aletas laterais ao tanque e banco único em dois níveis com alças laterais para garupa. Já CB 500F se vale de uma parte frontal minimalista, aletas essenciais e banco bipartido de dois níveis.

A CB 500X 2024 está disponível nas cores azul perolizado (Pearl Spencer Blue), vermelho (Victory Red) e verde (Mat Hunter Green), com preço público sugerido base São Paulo (que não inclui despesas com frete ou seguro) de R$ 43.260. A CB 500F 2024 oferece as cores azul perolizado (Pearl Spencer Blue), vermelho (Victory Red) e cinza fosco (Mat Crow Gray Metallic), por R$ 40.660.

Apresentação caseira

Os novos modelos GS da série F já oferecem os dois modos de condução “Rain” e “Road” como padrão Crédito: Divulgação

As novas BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS foram apresentadas na Alemanha. Todos os três modelos foram significativamente atualizados e agora oferecem, entre outras coisas, um nível mais elevado de equipamento padrão, além de um novo acionamento.

A gama de utilizações da moto foi consideravelmente ampliada graças as suas qualidades off-road melhoradas, combinadas com uma redução de peso de 14 quilos em comparação à antecessora, tornando-a um modelo da Série F particularmente esportivo.

Nas novas F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS, o motor de dois cilindros em linha introduzido em 2018 com a F 850 ??GS proporciona maior dinâmica de pilotagem. A principal razão para isso é o aumento da capacidade de 895 cc (anteriormente, de 853 cc). Na F 900 GS e na F 900 GS Adventure, produz 77 kW (105 cavalos) e na F 800 GS 64 kW (87 cavalos).

Além de um aumento na potência máxima de dez cavalos cada, os novos motores são caracterizados por maior potência de tração e aceleração mais rápida. Os novos modelos GS da série F já oferecem os dois modos de condução “Rain” e “Road” como padrão.

Desconto nas lameiras

A austríaca KTM se destaca nas competições de motocross e enduro e aventuras de longa distância Crédito: Divulgação

A austríaca KTM se destaca nas competições de motocross e enduro e aventuras de longa distância. A cultura do espírito racing prevalece na marca, que tem como slogan “Ready to Race” (algo como “pronto para correr”), atraindo os aficionados por adrenalina. Agora, os modelos 2023 das motos 250 EXC-F, 300 EXC, 350 EXC-F e 350 EXC-F Six Days estão com desconto de fábrica de R$ 4 mil.

"É uma ótima oportunidade para adquirir uma moto com qualidade excepcional, a um valor e condições muito atrativos. Vale lembrar que os modelos vêm prontos para as competições devido à alta qualidade dos conjuntos e não necessitam de vários mapeamentos, instalação de acessórios e troca de suspensão" Fábio Campos - Diretor da Factory KTM.

Promoção do século

Toda a linha de motocicletas estará à venda com taxa de zero por cento, bônus, IPVA 2023 e emplacamento grátis Crédito: Divulgação

Em setembro, quando comemora cem anos de existência, a BMW Motorrad planeja um mês repleto de benefícios para os fãs da marca no Brasil. Toda a linha de motocicletas estará à venda com taxa de zero por cento, bônus, IPVA 2023 e emplacamento grátis e rastreador Tracker incluso. “Em setembro de 1923, foi lançada a BMW R 32, primeira moto BMW Motorrad da história.