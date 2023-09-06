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Ajustes só no preço

Yamaha Crosser 150 chega na versão 2024 sem grandes mudanças

Sem alterações mecânicas, ciclísticas ou novas cores,  o modelo terá apenas ajuste no valor comercial

Públicado em 

06 set 2023 às 18:22
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

COLUNA MOTO MAIS - C
O modelo aparece na 13ª colocação no ranking de vendas brasileiro, 19.136 unidades emplacadas de janeiro a julho. Crédito: Divulgação
Após a renovação feita na linha 2023, a Yamaha Crosser 150 chega ao modelo 2024 sem mudanças mecânicas, ciclísticas ou novas cores. O motor permanece o mesmo, de 12,4 cavalos. A moto já está disponível no site da empresa nas variantes S e Z.
O modelo é oferecido por preços de R$ 19.690 (Crosser 150 S) e de R$ 19.890 (Crosser 150 Z), um aumento de R$ 700 em relação ao modelo 2023. No ano passado, a Crosser 150 havia incorporado conjunto óptico redesenhado e em leds para farol e lanterna, painel 100% digital com função “Eco” e entrada USB abaixo do painel para recarregamento.
Este ano, o modelo aparece na 13ª colocação no ranking de vendas brasileiro, 19.136 unidades emplacadas de janeiro a julho.

DIVERSIFICAÇÃO CROMÁTICA

COLUNA MOTO MAIS - A
Na linha 2024, a CG continua a ser vendida em quatro versões: Titan, Fan, Start e Cargo Crédito: Divulgação
De 1976 até 2023, nada menos que 47 anos se passaram, período no qual a Honda CG permanece sendo a motocicleta líder em vendas do mercado brasileiro, posição assumida já em seu primeiro ano de comercialização e da qual nunca foi desbancada. Na linha 2024, a CG continua a ser vendida em quatro versões: Titan, Fan, Start e Cargo, esta destinada ao uso profissional. 
Todas compartilham o mesmo motor monocilindro flex de 162,7 cc com 15,1 cavalos com etanol (14,9 cavalos com gasolina) a 8 mil rpm, quatro tempos, dotado de comando único no cabeçote (OHC – Overhead Camshaft) e alimentado pelo sistema de injeção eletrônica PGM-FI.
A diferenciação entre as versões da CG no quesito ciclística ocorre no sistema de freios: Titan, Fan e Cargo têm disco na dianteira e tambor na traseira e rodas de liga leve, enquanto a Start usa freios a tambor nas duas rodas, que são raiadas. Em todas está presente o sistema CBS – Combined Brake System, que distribui a força de frenagem nas duas rodas quando o pedal é acionado. Do ponto de vista estético, a topo de linha Titan se destaca pelas carenagens laterais do tanque diferenciadas, alças para garupa de alumínio e pelo painel digital Blackout. 
A Fan busca ser a melhor opção custo-benefício por trazer itens idênticos aos da Titan – rodas e sistema de freios – e preço cerca de 8% inferior. AStart é a versão de entrada da linha, mas com motor, chassi e suspensões iguais ao das outras variantes.
A Cargo traz o bagageiro de aço cromado, homologado para 20 quilos de carga, suspensões reforçadas e o cavalete central e lateral. As cores disponíveis e o preço público sugerido com base São Paulo (SP), não incluindo despesas com frete e seguro, ficam em R$ 16.760 para a Titan (azul e vermelho perolizados e cinza metálico), R$ 15.444 para a Fan (cinza metálico e preto e vermelho perolizados), R$ 14.082 para a Start (prata metálico, preto e vermelho) e R$ 15.350 para Cargo (branco).

OFERTAS DE OCASIÃO

COLUNA MOTO MAIS - B
Os modelos trazem tanques de combustível de 20 ou 30 litros, sensor de ponto cego e outras características  Crédito: Divulgação
A Triumph anuncia condições exclusivas para a compra em setembro dos modelos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660 em comemoração ao Mês do Cliente, criado há 20 anos no Brasil. Durante o mês, o destaque será uma oferta da Tiger 1200 Rally Pro por R$ 94.900, por tempo limitado. Já a Tiger 1200 Rally Explorer está com taxa de zero por cento ou bônus de R$ 5 mil, que o cliente pode optar por usar com boutique, acessórios ou desconto.
Outra novidade é o lançamento do recurso para redução de pré-carga ativa na nova Tiger 1200, que dependendo do peso do condutor, passageiro e bagagem, possibilita baixar a altura do assento em até 2 centímetros quando a motocicleta estiver parada, garantindo ao piloto maior conforto e confiança. Os clientes poderão ativar essa função pressionando o botão “Home” no painel.
A linha Tiger 1200 foi projetada para tentar ser a motocicleta de aventura de alta cilindrada mais potente, ágil e com melhor manobrabilidade do segmento. Os modelos trazem tanques de combustível de 20 ou 30 litros, sensor de ponto cego, seis modos de pilotagem, três anos de garantia e maior intervalo de revisão (16 mil quilômetros).

PRETINHA NADA BÁSICA

COLUNA MOTO MAIS - D
A cor black chama atenção e é a principal mudança no modelo Crédito: Divulgação
A versão 2024 da Honda GL 1800 Gold Wing Tour DCT amplia as opções de cores – além da habitual Candy Ardent Red (vermelha), incorpora a inédita Graphite Black (preta). Reformulada integralmente em 2018, quando recebeu a mais recente evolução no motor boxer de seis cilindros, transmissão DCT – Dual Clutch Technology - e suspensão dianteira por duplo braço oscilante, a Gold Wing continua sendo a referência da Honda na categoria touring.
A chegada da GL 1800 Gold Wing Tour DCT 2024 na rede de concessionárias está prevista para setembro, e o preço público sugerido com base São Paulo (SP) é de R$ 304.450 (sem frete e seguro). A garantia é de três anos sem limite de quilometragem.

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