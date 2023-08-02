Ducati lança edição especial e limitada para os 30 anos da Monster

O motor Testastretta 11 graus, de dois cilindros, com quatro válvulas, gera até 111 cavalos. Crédito: Divulgação

A Ducati comemora o trigésimo aniversário da Monster com o lançamento de uma edição especial e limitada a 500 unidades. A Monster 30° Anniversario apresenta uma pintura exclusiva Tricolore 30th Anniversary, inspirada em versões de competição anteriores da linha, e é equipada com rodas douradas personalizadas e um garfo Öhlins NIX30. Cada unidade da edição é numerada e traz uma placa no topo do guidão com o nome e o número de série.

O modelo vem com detalhes exclusivos, como um logotipo bordado no assento e uma animação especial no painel de instrumentos que aparece quando o piloto liga a moto. O motor Testastretta 11 graus, de dois cilindros, com quatro válvulas, gera até 111 cavalos. Com um peso de 184 quilos, a Monster 30° Anniversario tem quatro quilos a menos em relação à Monster “comum”. Freios Brembo Stylema e discos de freio dianteiros de alumínio aumentam a capacidade de frenagem.

Os três modos de pilotagem (“Esporte”, “Estrada” e “Molhado”) permitem ajustar o comportamento da motocicleta de acordo com a demanda.

Para entrar de cabeça

O forro interno tem cobertura em tecido suave e anti-alérgico Crédito: Divulgação

O mais tradicional capacete da Bieffe, o 3Sport, completa seu trigésimo aniversário e ganha edição comemorativa e limitada, a 3Sport 30th Anniversary Edition. A série especial do Bieffe 3Sport está disponível nos tamanhos 56 a 61, com as cores preta pérola com grafite ou preta pérola, com rubro, com preço público sugerido a partir de R$ 499,90.

Acessórios e peças de reposição do modelo, como lentes fumê e iridescente são compatíveis com o 3Sport regular. Ao longo de sua trajetória, o Bieffe 3Sport esteve presente nas principais provas off-road do Brasil e do mundo.

A pala alongada e o amplo campo de visão asseguram o foco no trajeto à frente. O sistema de ventilação proporciona conforto para conduzir por horas, com muita leveza e encaixes adequados graças ao design interno otimizado. O forro interno tem cobertura em tecido suave e anti-alérgico, além de ser removível, o que facilita a higienização e lavagem.

A tecnologia se faz presente no casco injetado em termoplástico ABS de alta absorção, integrado à cinta jugular com fecho micrométrico de fácil manipulação, e sistema antifurto. O modelo pode ser encontrado no site da Bieffe Helmets – www.bieffe.com.br

Quando entrar setembro

O preço da Husqvarna Norden 901 2023 é de R$ 160 mil. Crédito: Divulgação

Em 2022, desembarcou no Brasil um lote de apenas uma dúzia de Husqvarna Norden 901, que já chegaram vendidas. A partir de setembro deste ano, a big trail sueca estará disponível a pronta-entrega. A Norden 901 é produzida na Áustria, na fábrica da KTM, dona da Husqvarna. O modelo é equipado com um motor bicilíndrico em linha, refrigerado a água, com 889 cm³, e é capaz de gerar 105 cavalos de potência a 8 mil rpm.

Além disso, o torque de 10 kgfm a 6.500 rpm ajuda a entregar uma aceleração suave e vigorosa. Tem câmbio de 6 marchas, embreagem deslizante e assistida e “quickshifter” bidirecional. O controle de tração e os freios com ABS buscam viabilizar uma pilotagem segura em várias condições de piso.

Três modos de pilotagem oferecem aos pilotos a capacidade de adequar a experiência de condução ao tipo de trajeto que enfrentam. As encomendas da Norden 901, modelo 2023, já podem ser feitas no site https://powerhusky.com.br . O preço da Norden 901 2023 é de R$ 160 mil. A reserva do modelo tem custo de R$ 5 mil, que posteriormente será abatido no valor total da moto. A retirada pode ser feita na concessionária Power Husky, em São Paulo (SP).

Para levar o leite

A capacidade de carga máxima do Wolf 700 é de 230 quilos Crédito: Divulgação

A Feira Agroleite – de 8 a 11 de agosto no Parque de Exposições Dario Macedo, em Castro (PR) – reúne vários setores nacionais voltados ao agronegócio. Pelo segundo ano seguido, a MXF, fabricante paranaense de veículos off-road como motocicletas e quadriciclos, participa como expositora, buscando apresentar seus produtos para a lida do dia a dia no campo. Um dos carros- chefe da montadora para a Agroleite é o quadriciclo Wolf 700, desenvolvido especialmente para atender às demandas do setor agrícola.

Fruto de uma parceria da MXF com a Loncin, gigante chinesa e uma das principais fabricantes de motores, quadriciclos e motocicletas do mundo, o Wolf 700 é marcado por sua robustez e capacidade de adaptação a diferentes terrenos. Equipado com um motor de 686 cc, entrega 49 cavalos de potência e 6,7 kgfm de torque. A transmissão é do tipo CVT. O sistema de admissão e exaustão de ar mais elevado permite que o ATV atravesse profundidades de até 72 centímetros.