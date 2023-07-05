BMW R 1300 GS será lançada em setembro na Alemanha

Preço e detalhes técnicos da nova BMW R 1300 GS ainda não foram revelados. Crédito: BMW/Divulgação

A BMW R 1300 GS será lançada em 28 de setembro em Berlim, na Alemanha. A nova geração da big trail será apresentada na abertura do BMW Motorrad Welt Berlin – localizado ao lado da fábrica da BMW Motorrad. Sucessora da atual R 1250 GS, a nova GS, com seu motor boxer bicilíndrico de 1.300 cilindradas, tem potência próxima aos 150 cavalos e torque acima dos 15 kgfm. A R 1300 GS deve desembarcar no Brasil logo após seu lançamento mundial. Preço e detalhes técnicos da nova BMW ainda não foram revelados.

Para aquecer no inverno

Triumph Tiger 1200, Tiger 900 GT Pro e Tiger Sport 660 Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph anuncia condições exclusivas para a compra dos modelos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660 no mês de julho. Na compra do modelo Tiger 1200, o cliente conta com bônus de R$ 6 mil ou taxa de zero por cento. Já a Tiger 900 GT Pro está com bônus de R$ 7 mil. Nos dois modelos da marca inglesa, o cliente pode usar a bonificação como preferir: desconto na compra de roupas e acessórios ou até redução no valor do preço da moto.

Além disso, a Tiger Sport 660 conta com vantagens: taxa de 0,99% e IPVA e documentação 2023 grátis. A marca também oferece aos clientes o “Total Care”, programa global que oferece suporte a uma linha de serviços e produtos premium como acessórios e peças originais, equipe de oficina qualificada, check-up e manutenção preventiva, agendamento online e garantia estendida por mais um ou dois anos.

Investida popular

Harley-Davidson X440 tem um estilo que lembra a série Sportster devido as suas proporções compactas Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson X440, a motocicleta mais barata da marca norte-americana, foi lançada na Índia. O modelo vem com um motor monocilíndrico de 440 cilindradas de 27 cavalos de potência e suspensão dianteira invertida, desenvolvida em parceria com a Hero MotoCorp Limited, uma fabricante multinacional indiana de motocicletas e scooters com sede em Nova Delhi.

O preço da X440 vai de 229.000 rúpias às 269.000 rúpias, o equivalente a uma faixa de R$ 13.400 a R$ 15.800. A X440 tem um estilo que lembra a série Sportster devido as suas proporções compactas. O modelo traz um farol redondo de leds com moldura cromada. Nas laterais, predominam detalhes escurecidos, como no motor e no sistema de escapamento.

Quarto de século

Suzuki Hayabusa 25 anos: edição comemorativa deve chegar a todos os países onde a esportiva da marca é comercializada Crédito: Suzuki/Divulgação

A edição comemorativa dos 25 anos da Hayabusa foi apresentada pela Suzuki no Japão. Em 2024, a esportiva completa 25 anos desde o seu lançamento. Desde então, teve 300 mil unidades vendidas em todo o mundo. É provável que a edição comemorativa chegue a todos os países onde a esportiva da marca japonesa é comercializada – mas ainda não há confirmação para o mercado brasileiro. Uma das características mais marcantes do modelo Hayabusa 25 anos é sua combinação de cores: laranja e preto.