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Novidade

BMW R 1300 GS será lançada em setembro na Alemanha

A nova geração da big trail será apresentada na abertura do BMW Motorrad Welt Berlin, localizado ao lado da fábrica da BMW Motorrad

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 19:15

Públicado em 

05 jul 2023 às 19:15
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BMW R 1300 GS
Preço e detalhes técnicos da nova BMW R 1300 GS ainda não foram revelados. Crédito: BMW/Divulgação
A BMW R 1300 GS será lançada em 28 de setembro em Berlim, na Alemanha. A nova geração da big trail será apresentada na abertura do BMW Motorrad Welt Berlin – localizado ao lado da fábrica da BMW Motorrad. Sucessora da atual R 1250 GS, a nova GS, com seu motor boxer bicilíndrico de 1.300 cilindradas, tem potência próxima aos 150 cavalos e torque acima dos 15 kgfm. A R 1300 GS deve desembarcar no Brasil logo após seu lançamento mundial. Preço e detalhes técnicos da nova BMW ainda não foram revelados.

Para aquecer no inverno

Triumph Tiger 1200, Tiger 900 GT Pro e Tiger Sport 660
Triumph Tiger 1200, Tiger 900 GT Pro e Tiger Sport 660 Crédito: Triumph/Divulgação
A Triumph anuncia condições exclusivas para a compra dos modelos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660 no mês de julho. Na compra do modelo Tiger 1200, o cliente conta com bônus de R$ 6 mil ou taxa de zero por cento. Já a Tiger 900 GT Pro está com bônus de R$ 7 mil. Nos dois modelos da marca inglesa, o cliente pode usar a bonificação como preferir: desconto na compra de roupas e acessórios ou até redução no valor do preço da moto.
Além disso, a Tiger Sport 660 conta com vantagens: taxa de 0,99% e IPVA e documentação 2023 grátis. A marca também oferece aos clientes o “Total Care”, programa global que oferece suporte a uma linha de serviços e produtos premium como acessórios e peças originais, equipe de oficina qualificada, check-up e manutenção preventiva, agendamento online e garantia estendida por mais um ou dois anos.

Investida popular

Harley-Davidson X440
Harley-Davidson X440 tem um estilo que lembra a série Sportster devido as suas proporções compactas Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A Harley-Davidson X440, a motocicleta mais barata da marca norte-americana, foi lançada na Índia. O modelo vem com um motor monocilíndrico de 440 cilindradas de 27 cavalos de potência e suspensão dianteira invertida, desenvolvida em parceria com a Hero MotoCorp Limited, uma fabricante multinacional indiana de motocicletas e scooters com sede em Nova Delhi.
O preço da X440 vai de 229.000 rúpias às 269.000 rúpias, o equivalente a uma faixa de R$ 13.400 a R$ 15.800. A X440 tem um estilo que lembra a série Sportster devido as suas proporções compactas. O modelo traz um farol redondo de leds com moldura cromada. Nas laterais, predominam detalhes escurecidos, como no motor e no sistema de escapamento.

Quarto de século

Suzuki Hayabusa 25 anos
Suzuki Hayabusa 25 anos: edição comemorativa deve chegar a todos os países onde a esportiva da marca é comercializada Crédito: Suzuki/Divulgação
A edição comemorativa dos 25 anos da Hayabusa foi apresentada pela Suzuki no Japão. Em 2024, a esportiva completa 25 anos desde o seu lançamento. Desde então, teve 300 mil unidades vendidas em todo o mundo. É provável que a edição comemorativa chegue a todos os países onde a esportiva da marca japonesa é comercializada – mas ainda não há confirmação para o mercado brasileiro. Uma das características mais marcantes do modelo Hayabusa 25 anos é sua combinação de cores: laranja e preto.
O modelo apresenta um gráfico especial em forma de “V” em vermelho (na carenagem) como um diferencial, revestimento da carenagem em preto brilhante, discos de freio na cor dourado, ajustadores da corrente de transmissão anodizados em ouro e carenagem de assento único como equipamentos de série. O motor permanece o mesmo, com quatro cilindros em linha de 1.340 cm³ e refrigeração líquida, com 190 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque.

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