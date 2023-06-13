Grafismos de capacete são desenvolvidos com Inteligência Artificial

Vendas dos capacetes Bieffe B12 FT serão feitas inicialmente pelo Mercado Livre Crédito: Bieffe Helmets/Divulgação

A Bieffe Helmets apresentou o B12 FT, o primeiro capacete com grafismo desenvolvido por Inteligência Artificial, que recebeu design inspirado no lifestyle e tatuagens do ator e empresário Felipe Titto. As vendas do novo capacete serão feitas inicialmente com exclusividade no Mercado Livre. “Assim como grandes empresas já se renderam, adaptar o trabalho com Inteligência Artificial é necessário para acompanhar a evolução. Sermos pioneiros na utilização de Inteligência Artificial no grafismo nos torna parte da trajetória e dos avanços do setor brasileiro de acessórios para motos”, afirma Oswaldo Coelho, diretor de Negócios da Bieffe.

Com o lançamento do B12 FT (“F” de Felipe e “T” de Titto), nas versões preto fosco e cinza dark, com tamanhos do 56 ao 62, o casco tem spoiler traseiro e viseiras fumê e cristal. Os fãs de moto precisam ser ágeis: o capacete tem edição limitada, com preço público sugerido de R$ 639,90.

Descontos juninos

BMW G 310 GS está com R$ 5 mil de bônus e ainda conta com a primeira revisão grátis Crédito: Pablo Vaz/BMW Motorrad

Durante todo o mês de junho, a BMW Motorrad oferece condições exclusivas para os clientes que desejam adquirir uma motocicleta da marca. São condições especiais para os modelos G 310 R e G 310 GS, que estão com R$ 5 mil de bônus e ainda contam com a primeira revisão grátis.

Entre outros destaques das ofertas, estão as taxas especiais para a F 850 GS, que está sendo comercializada por R$ 74.500 à vista e conta com entrada de 60%, taxa zero ao mês e saldo em 24 parcelas. Além disso, o modelo tem rastreador em parceria com a empresa Tracker, cashback no valor de R$ 2 mil, três anos de garantia e a supervalorização da seminova, oferecida como parte do pagamento, no momento da negociação.

A R 1250 GS Sport pode ser adquirida por R$ 94.500 à vista, ou com entrada de 60% mais 24 parcelas mensais e taxa zero, o rastreador e três anos de garantia. A estilosa R 18 conta com entrada de 60%, taxa zero ao mês e 24 parcelas mensais, cashback no valor de R$ 10 mil, três anos de garantia e rastreador. Já a F 900 R conta com entrada de R$ 23.800 e taxa de 1,52% em 24 vezes, com parcelas especiais de R$ 898 ao mês e mais uma final pelo plano BMW Select, o rastreador e três anos de garantia.

Pretinha nada básica

Ducati Panigale V2 2024 ganha nova pintura e foi revelada na Europa Crédito: Ducati/Divulgação

A nova pintura Black on Black da esportiva Ducati Panigale V2 2024 foi revelada na Europa. A nova coloração escura é completada por detalhes vermelhos nos logos, no tanque, nas carenagens e rodas. O assento também teve gráficos e materiais renovados. O motor bicilíndrico Superquadro de 955 cc gera 155 cavalos a 10.750 rpm e torque de 10,6 kgfm a 9 mil rpm. A Ducati Panigale V2 2024 não está disponível no Brasil.

Manutenção por assinatura

Oficina da startup curitibana Motonic: público alvo são pilotos de motos de baixa e média cilindrada Crédito: Motonic/Divulgação

A startup paranaense Motonic foi criada em 2021 e implantou o Motonic Pass, primeiro serviço de manutenção de motos por assinatura do Brasil. Segundo a empresa, a solução permite que motociclistas tenham acesso a serviços de manutenção em sua motocicleta a um preço inferior ao que seria cobrado se fossem executados separadamente.

O alvo principal da empresa são os nichos de baixa e média cilindrada, que respondem por mais de 95% do mercado no Brasil. E entre as aplicações do novo serviço da Motonic, estão troca de óleo do motor, troca de kit relação, manutenção de freios, filtros, troca de pneus e revisão periódica.