Veja quais são as 10 motos mais vendidas no país em maio de 2023

Honda CG 160 está no topo das mais vendidas no mês de maio de 2023 Crédito: Honda/Divulgação

Em maio, o mercado brasileiro de motocicletas teve uma alta expressiva. Foram emplacadas 161.433 motocicletas, scooters e ciclomotores em maio de 2023, ante 120.906 em abril, uma alta de 33,5%. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve um crescimento de 21%, de acordo com dados de emplacamentos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Veja abaixo quais são as motos mais vendidas em maio de 2023:

1) Honda CG 160: 43.442 unidades

Honda CG 160: 43.442 unidades 2) Honda Biz: 18.341 unidades

Honda Biz: 18.341 unidades 3) Honda Pop 110i: 16.035 unidades

Honda Pop 110i: 16.035 unidades 4) Honda NXR 160 Bros: 15.454 unidades

Honda NXR 160 Bros: 15.454 unidades 5) Honda CB 300F Twister: 5.505 unidades

Honda CB 300F Twister: 5.505 unidades 6) Yamaha Factor 150: 4.911 unidades

Yamaha Factor 150: 4.911 unidades 7) Yamaha Lander 250: 4.817 unidades

Yamaha Lander 250: 4.817 unidades 8) Yamaha Fazer FZ25: 4.686 unidades

Yamaha Fazer FZ25: 4.686 unidades 9) Honda XRE 190: 3.635 unidades

Honda XRE 190: 3.635 unidades 10) Yamaha Crosser 150: 3.518 unidades

Marketing romântico

Bicicletas elétricas Watts BW2 e BW3 Crédito: Divulgação

O Dia dos Namorados, comemorado no Brasil no dia 12 de junho, encerra as datas festivas do primeiro semestre e deve impactar o varejo de forma positiva devido ao forte apelo emocional do dia. A fabricante brasileira de veículos elétricos Watts, controlada pela empresa de eletrônicos e de suprimentos de informática Multi, aproveita a data para sugerir duas opções para quem quer surpreender na hora do presente: as bicicletas elétricas BW2 e BW3, ambas disponíveis para pronta entrega nas concessionárias da marca.

A BW2 tem característica retrô, com cestinha, garupa e quadro rebaixado tamanho 26”. A bicicleta elétrica é oferecida em três cores, com preço sugerido de R$ 6.990. Com pedal assistido de cinco potências, a BW2 atinge uma velocidade de até 25 km/h, enquanto sua bateria tem autonomia de 25 quilômetros e o motor tem 350W de potência, o que a permite circular em ciclovias. Já a BW3 é uma bicicleta dobrável. Com quatro opções de cores, o modelo conta com pedal assistido de cinco potências e atinge uma velocidade de 25 km/h, com autonomia de 30 quilômetros e motor de 250W. O modelo também está apto a andar nas ciclovias e custa a partir de R$ 8.499.

Mais coberturas

Seguro de moto traz mais segurança aos pilotos Crédito: Divulgação

A Seguradora Zurich está ampliando os benefícios do seu Zurich Moto. Agora, o cliente que adquirir o seguro poderá contar com a cobertura para colisão, em adição às de incêndio, roubo ou furto que já existiam, além da adicional para vidros, caso o cliente deseje contratar. O limite de aceitação também subiu, contemplando 90% do mercado de motocicletas brasileiro. Os pacotes de coberturas do Zurich Moto oferecem opções de indenização parcial ou total, com valor de mercado referenciado em que o fator de ajuste pode chegar a 100%.

Já as coberturas adicionais foram pensadas para atender às diferentes necessidades dos pilotos. E a companhia oferece possibilidade de pagamento em até 12 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito “As novidades potencializam um produto que já tinha diferenciais muito interessantes no que diz respeito ao pagamento e coberturas adicionais. Cada cliente pode personalizar sua apólice com as coberturas que considerar mais adequadas a sua realidade, com opções como Carta Verde e coberturas para vidros, acessórios e equipamentos de proteção”, explica João Merlin, superintendente de Automóvel da Seguradora Zurich.

Cor púrpura

Motocicleta Yamaha Fazer 150 UBS linha 2024 roxa Crédito: Yamaha/Divulgação

A linha 2024 da Yamaha Fazer 150 traz como principal novidade a adoção de uma nova pintura em roxo metálico, tom que se junta às opções preta e vermelha, já oferecidas na versão anterior. A moto, que tem chassi tipo Diamante e peso líquido de 130 quilos, teve seu preço reajustado para a linha 2024 para R$ 16.090.