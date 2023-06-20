Indústria nacional de motocicletas atinge em maio melhor resultado do ano

Fábrica de motocicletas da Honda Crédito: Honda/Divulgação

A indústria brasileira de motocicletas atingiu em maio o melhor resultado do ano. Levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) aponta que 155.118 unidades saíram das linhas de produção do Polo Industrial de Manaus (PIM), alta de 19,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado (129.781) e de 32,8% em relação a abril de 2023 (116.809). Ainda de acordo com os dados da associação, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2012 (171.734). No acumulado do ano, foram fabricadas 668.997 motocicletas, volume 17,5% superior ao mesmo período do ano passado (569.598).

“Tivemos um mês cheio em maio, com 22 dias úteis, o que nos permite equilibrar melhor a oferta e a demanda por motocicletas”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo. Por outro lado, Bento lembra que a alta das taxas de juros pode frear esse crescimento.

Varejo embalado

No acumulado do ano, foram fabricadas 668.997 motocicletas no país Crédito: Divulgação

Em maio, foram licenciadas 161.505 motocicletas no mercado brasileiro, volume 21,1% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado (133.344) e 33,5% superior em relação a abril de 2023 (120.969). Segundo dados da Abraciclo, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2011 (171.681). As três categorias mais emplacadas foram a street (86.247 unidades e 53,4% de participação no mercado), a trail (30.015 e 18,6%) e a motoneta (19.555 e 12,1%). As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais emplacadas em maio, com 131.551 unidades e 81,5% do mercado.

Na sequência, vieram os modelos de média cilindrada (24.787 e 15,3%) e os de alta cilindrada (5.167 e 3,2%). “O bom desempenho das vendas no varejo é um reflexo da curva de produção nas fábricas que tiveram produção plena em abril. Com isso, as concessionárias puderam atender ao consumidor que aguarda por uma motocicleta. Dessa forma, estamos reduzindo eventuais filas de espera”, avalia Marcos Bento, presidente da Abraciclo. De janeiro a maio, foram licenciadas 639.683 motocicletas, volume 24% superior ao registrado no mesmo período do ano passado (515.724).

Encontro marcado

Bike Fest em Tiradente/MG: marcas vão expor lançamentos, peças e acessórios Crédito: Divulgação

De 21 a 25 de junho, a cidade mineira de Tiradentes receberá a trigésima primeira edição do Bike Fest, em dois locais, no Santíssimo Resort e na Praça da Rodoviária. O evento ocorre desde 1992 na cidade histórica, considerada um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais e do Brasil. As principais marcas de motos estarão presentes com estandes para apresentar lançamentos, peças e acessórios. Já estão confirmadas as marcas BMW, Harley-Davidson, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Royal Enfield e Triumph.

O evento conta com uma programação que inclui shows de jazz, blues e rock, feira de negócios e peças, palestras informativas, motos customizadas, lançamentos de produtos exclusivos e exposições. Este ano, a tenda montada no resort foi ampliada para melhorar o conforto para o público. A Production Eventos, organizadora da Bike Fest, pretende repetir o sucesso da edição histórica de 30 anos do evento, realizada em 2022, quando a cidade recebeu mais de 38 mil pessoas e 19 mil motos, vindas de 21 Estados. Mais informações em bikefestoficial.com.br

Será que ela vem?

Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 ganha atualizações técnicas e estilísticas Crédito: Kawasaki/Divulgação

A nova Kawasaki Ninja ZX-6R 2024, apresentada recentemente na Europa, está cotada para vir para o Brasil. Com atualizações técnicas e estilísticas, a superesportiva de média cilindrada tem a proposta de entregar uma performance arrebatadora tanto nas pistas quanto nas ruas. É movida por um motor de 636 cm³ refrigerado a água, de quatro tempos e quatro cilindros em linha, que recebeu atualizações nos perfis de comando de válvulas para atender às atuais regulamentações de emissões.