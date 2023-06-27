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Diversão radical

Fabricante paulista anuncia lançamento de quadriciclo para público infanto-juvenil

O Shark 125, da Fun Motors, promete entregar muita diversão com motor monocilíndrico de 125 cilindradas e quatro tempos. A velocidade  máxima é de até 55 km/h

Públicado em 

27 jun 2023 às 11:54
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Quadriciclo Fun Motors Shark 125
Quadriciclo Fun Motors Shark 125 é equipado com um limitador de velocidade para ampliar a segurança Crédito: Fun Motors/Divulgação
A Fun Motors, fabricante paulista de veículos off-road, anuncia o lançamento de um novo quadriciclo destinado ao público infanto-juvenil, o Shark 125. Com a missão de entregar muita diversão, o veículo com motor monocilíndrico de 125 cilindradas e quatro tempos, refrigerado a ar, tem uma potência de 8,5 cavalos. Disponível nas cores azul e vermelho e com faróis duplos, o quadriciclo foi projetado para maiores de 12 anos e oferece capacidade de carga de até 82 quilos.
O Shark 125 tem uma velocidade máxima de até 55 km/h. Para pais que querem ampliar a segurança, o quadriciclo é equipado com um limitador de velocidade. Pesa 110 quilos e tem um tanque de combustível para até oito litros (gasolina), com transmissão de três velocidades e ré. O preço sugerido é de R$ 11.990. “Quando se trata de brincadeiras infantis, a diversão e a emoção são elementos essenciais. E é uma opção que tem ganhado cada vez mais popularidade”, explica Ricardo Kasaki, diretor da Fun Motors.

Superesportiva no pedaço

Kawasaki Ninja ZX-4R SE
A Ninja ZX-4R SE 2024 tem previsão de chegar com preço público sugerido de R$ 55.990 Crédito: Kawasaki/Divulgação
A subsidiária brasileira da Kawasaki apresentará a novíssima Ninja ZX-4R SE, a primeira superesportiva da categoria até 400 cm³ com motor de quatro cilindros em linha, modelo que remete às superesportivas de pequeno porte da era de ouro da Motovelocidade. Ainda sem preço e data definidos, o lançamento estará disponível nas lojas a partir do quarto trimestre deste ano.
Com o objetivo de proporcionar uma pilotagem extremamente ágil, a Ninja ZX-4R SE 2024 foi desenvolvida para ser uma moto leve e compacta. Anunciada, oficialmente, no início deste ano, a esportiva de 399 cm³ ganhou destaque mundial por se tornar o único modelo atual da categoria a ser equipado com um motor de quatro cilindros em linha.
Com estilo agressivo, inspirado nas cores e nos grafismos da Kawasaki Racing Team (KRT), a Ninja ZX-4R SE 2024 recebeu um novo motor DOHC de 16 válvulas e refrigeração líquida, capaz de entregar até 80 cavalos de potência com o Ram Air aberto em um giro superior a 15 mil rpm. A moto é equipada com um kit completo de tecnologias, que incluem modos de pilotagem integrados (“Sport”, “Road”, “Rain” ou “Rider”), modo de potência, controle de tração kawasaki, Kawasaki Quick Shifter – com mudanças para cima e para baixo –, sistema ABS e embreagem assistida e deslizante.
A Ninja ZX-4R SE 2024 tem previsão de chegar à rede de concessionárias autorizadas Kawasaki com preço público sugerido de R$ 55.990, com frete incluso.

Sobre três rodas

Triciclo Piaggio Ape City Passenger
O triciclo Piaggio Ape City Passenger está disponível em quatro cores Crédito: Ney Evangelista
A 2W Motors aproveitou o Festival Interlagos, na capital paulista, para anunciar que passa a comercializar no Brasil os triciclos Ape a gasolina da Piaggio, marca pioneira na fabricação deste tipo de veículo, integrante da cultura italiana há mais de 70 anos. Versáteis para uso urbano, econômicos e leves, desembarcam aqui inicialmente com dois modelos para passageiro e carga: Piaggio Ape City Passenger para até quatro pessoas e Piaggio Ape Cargo com capacidade para até 500 quilos.
Os clássicos triciclos da marca italiana são de fácil dirigibilidade (ao invés de volante, tem guidão, e assim exigem apenas carteira de habilitação B), baixo custo de aquisição e manutenção. Aliam ainda performance e design e estão fora do rodízio para quem precisar circular pela capital paulista. São fáceis de se customizar e são utilizados também para quiosques em shopping centers, comércio em geral e eventos, com a vantagem de pagar um valor de IPVA bem menor que veículos utilitários.
O modelo Piaggio Ape City Passenger está disponível em quatro cores, tem som integrado e tem valor de R$ 41.900. Já o Piaggio Ape Cargo será vendido por R$ 42.900, também em quatro cores.

Locação é solução?

Motocicletas Shineray da Top Locações
Motocicletas Shineray da Top Locações: as locações tem diárias a partir de R$ 18 Crédito: Leo Caldas
A Shineray do Brasil continua a investir em novos modelos de negócios. Com o lançamento da sua mais nova marca, a Top Locações, a companhia confirma sua entrada no mercado de aluguéis de motocicletas. As diárias custam a partir de R$ 18 no plano anual, com assistência técnica e substituição de veículos garantidas em todo o território nacional. Nos próximos meses, a montadora emplacará 12 mil motos para aluguel, disponíveis em oito modelos: Phoenix, JET 125X, SE1, Worker 125, Worker 150, JEF 150s, SHI 175 e SHE-S.
No momento, o serviço é oferecido apenas para pessoas jurídicas, mas a companhia lançará, em breve, os planos voltados para pessoas físicas, inicialmente nas praças de São Paulo (Unidade Pacaembu) e de Recife (PE). “Pensamos em um valor imbatível, para facilitar a vida de quem precisa de um meio de transporte eficiente e barato para se deslocar, como é o caso dos entregadores de delivery. Além de o cliente não precisar lidar com a depreciação do veículo, a Top Locações se encarrega das revisões e das manutenções das motos. Inclusive fará a substituição por outras, zero-quilômetro, quando for necessário”, reforça Paulo Cardozo, porta-voz da Top Locações.

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