Fabricante paulista anuncia lançamento de quadriciclo para público infanto-juvenil

Quadriciclo Fun Motors Shark 125 é equipado com um limitador de velocidade para ampliar a segurança Crédito: Fun Motors/Divulgação

A Fun Motors, fabricante paulista de veículos off-road, anuncia o lançamento de um novo quadriciclo destinado ao público infanto-juvenil, o Shark 125. Com a missão de entregar muita diversão, o veículo com motor monocilíndrico de 125 cilindradas e quatro tempos, refrigerado a ar, tem uma potência de 8,5 cavalos. Disponível nas cores azul e vermelho e com faróis duplos, o quadriciclo foi projetado para maiores de 12 anos e oferece capacidade de carga de até 82 quilos.

O Shark 125 tem uma velocidade máxima de até 55 km/h. Para pais que querem ampliar a segurança, o quadriciclo é equipado com um limitador de velocidade. Pesa 110 quilos e tem um tanque de combustível para até oito litros (gasolina), com transmissão de três velocidades e ré. O preço sugerido é de R$ 11.990. “Quando se trata de brincadeiras infantis, a diversão e a emoção são elementos essenciais. E é uma opção que tem ganhado cada vez mais popularidade”, explica Ricardo Kasaki, diretor da Fun Motors.

Superesportiva no pedaço

A Ninja ZX-4R SE 2024 tem previsão de chegar com preço público sugerido de R$ 55.990 Crédito: Kawasaki/Divulgação

A subsidiária brasileira da Kawasaki apresentará a novíssima Ninja ZX-4R SE, a primeira superesportiva da categoria até 400 cm³ com motor de quatro cilindros em linha, modelo que remete às superesportivas de pequeno porte da era de ouro da Motovelocidade. Ainda sem preço e data definidos, o lançamento estará disponível nas lojas a partir do quarto trimestre deste ano.

Com o objetivo de proporcionar uma pilotagem extremamente ágil, a Ninja ZX-4R SE 2024 foi desenvolvida para ser uma moto leve e compacta. Anunciada, oficialmente, no início deste ano, a esportiva de 399 cm³ ganhou destaque mundial por se tornar o único modelo atual da categoria a ser equipado com um motor de quatro cilindros em linha.

Com estilo agressivo, inspirado nas cores e nos grafismos da Kawasaki Racing Team (KRT), a Ninja ZX-4R SE 2024 recebeu um novo motor DOHC de 16 válvulas e refrigeração líquida, capaz de entregar até 80 cavalos de potência com o Ram Air aberto em um giro superior a 15 mil rpm. A moto é equipada com um kit completo de tecnologias, que incluem modos de pilotagem integrados (“Sport”, “Road”, “Rain” ou “Rider”), modo de potência, controle de tração kawasaki, Kawasaki Quick Shifter – com mudanças para cima e para baixo –, sistema ABS e embreagem assistida e deslizante.

A Ninja ZX-4R SE 2024 tem previsão de chegar à rede de concessionárias autorizadas Kawasaki com preço público sugerido de R$ 55.990, com frete incluso.

Sobre três rodas

O triciclo Piaggio Ape City Passenger está disponível em quatro cores Crédito: Ney Evangelista

A 2W Motors aproveitou o Festival Interlagos, na capital paulista, para anunciar que passa a comercializar no Brasil os triciclos Ape a gasolina da Piaggio, marca pioneira na fabricação deste tipo de veículo, integrante da cultura italiana há mais de 70 anos. Versáteis para uso urbano, econômicos e leves, desembarcam aqui inicialmente com dois modelos para passageiro e carga: Piaggio Ape City Passenger para até quatro pessoas e Piaggio Ape Cargo com capacidade para até 500 quilos.

Os clássicos triciclos da marca italiana são de fácil dirigibilidade (ao invés de volante, tem guidão, e assim exigem apenas carteira de habilitação B), baixo custo de aquisição e manutenção. Aliam ainda performance e design e estão fora do rodízio para quem precisar circular pela capital paulista. São fáceis de se customizar e são utilizados também para quiosques em shopping centers, comércio em geral e eventos, com a vantagem de pagar um valor de IPVA bem menor que veículos utilitários.

O modelo Piaggio Ape City Passenger está disponível em quatro cores, tem som integrado e tem valor de R$ 41.900. Já o Piaggio Ape Cargo será vendido por R$ 42.900, também em quatro cores.

Locação é solução?

Motocicletas Shineray da Top Locações: as locações tem diárias a partir de R$ 18 Crédito: Leo Caldas

A Shineray do Brasil continua a investir em novos modelos de negócios. Com o lançamento da sua mais nova marca, a Top Locações, a companhia confirma sua entrada no mercado de aluguéis de motocicletas. As diárias custam a partir de R$ 18 no plano anual, com assistência técnica e substituição de veículos garantidas em todo o território nacional. Nos próximos meses, a montadora emplacará 12 mil motos para aluguel, disponíveis em oito modelos: Phoenix, JET 125X, SE1, Worker 125, Worker 150, JEF 150s, SHI 175 e SHE-S.