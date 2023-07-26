Honda NXR 160 Bros chega em 2024 com novos estilos de pintura

O modelo possui motor que equipa também as várias configurações da motocicleta mais vendida do Brasil. Crédito: Honda/Divulgação

Com novos grafismos, a versão 2024 da Honda NXR 160 Bros preserva o chassi robusto, suspensões de longo curso, roda dianteira aro 19 e pneus mistos. A mecânica continua a ter como base o monocilindro OHC arrefecido a ar de exatos 162,7 cm3, com potência de 14,7 cavalos com etanol e 14,5 cavalos com gasolina e torque de 1,60 kgfm com etanol e 1,46 kgfm com gasolina, motor que equipa também as várias configurações da motocicleta mais vendida do Brasil, a CG 160.

Novos estilos para todos os gostos Crédito: Honda/Divulgação

Atualizada no design na versão 2022, a NXR 160 Bros manteve na linha 2024 as cores predominantes ofertadas – preto, branco e vermelho –, mas ganhou novas combinações nos grafismos. O preço público sugerido é de R$ 18.686 com base em São Paulo (SP), não incluindo as despesas de frete e seguro.

A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, e conta ainda com sete trocas de óleo gratuitas a partir da terceira revisão

Quarto de século

A YZF-R1 celebra 25 anos e, para comemorar, a Yamaha desenvolveu a exclusiva R1 GYTR Pro 25th Anniversary. O modelo foi criado com base em peças da Yamaha Technology Racing (GYTR) Pro, desenvolvidas em conjunto com os programas de corrida World Superbike e Endurance World Championship da marca japonesa.

Yamaha R1 GYTR Pro 25th é uma celebração do aniversário da marca Crédito: Yamaha/Divulgação

Montada manualmente em uma das 25 GYTR Pro Shops na Europa e feita somente para rodar nas pistas, o modelo terá apenas 25 unidades produzidas, comercializadas na Europa por 195 mil euros – o equivalente a R$ 1,023 milhão. Garfos dianteiros Öhlins FGR, amortecedor traseiro TTX com ajustador de pré-carga, subquadro traseiro de carbono e componentes de freio Brembo estão entre os itens de alto desempenho agregados ao modelo.

Também faz parte da versão o módulo GYTR Pro Electronic System (GPES), que traz recursos avançados de controle do motor.

Em pré-reserva

A Royal Enfield liberou a pré-reserva da Hunter 350. O novo modelo fez sua primeira aparição no Brasil no estande da marca indiana durante o evento Capital Moto Week, que acontece em Brasília (DF) de 20 a 29 de julho. A Hunter 350 utiliza a mesma base da Meteor 350 e é construída sobre a plataforma da Série J 350cc, com chassi Harris Performance. Graças às novas rodas, ao escapamento mais curto, novo guidão, a para-lamas e aos componentes da suspensão, a Hunter 350 pesa 181 quilos – dez quilos a menos que a Meteor.

O tanque da Hunter 350 tem capacidade para 13 litros Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Hunter 350 tem duas versões, a Retro e a Metro. A Retro Hunter tem rodas raiadas de 17 polegadas, freio a disco dianteiro e tambor na traseira, com ABS de canal único, e está disponível em duas opções de cores para o tanque, com capacidade para 13 litros. Já a Metro Hunter tem um visual mais moderno, com lanternas arredondadas, rodas de liga leve e pneus largos sem câmara, com cinco opções de cores duplas para o tanque de combustível.

Protótipo invocado

A Yamaha XSR900 DB40 Prototype foi o destaque da marca japonesa no Festival de Velocidade de Goodwood, prestigiado evento inglês de automobilismo e estilo de vida. O modelo celebra os 40 anos do chassi Deltabox, introduzido pela Yamaha em sua máquina de competição YZR500 em 1982 e que se tornou símbolo de motocicletas de alta performance, adotado em vários modelos da marca oriental, incluindo a XSR900.

Yamaha XSR900 DB40 Prototype têm potência de 119 cavalos e torque de 9,5 kgfm Crédito: Yamaha/Divulgação