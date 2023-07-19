Linha 2024 da scooter Honda ADV traz novas opções de cores

A linha 2024 da soooter Honda ADV traz novas opções de cores e grafismos, preservando as características técnicas. Apresentada ao mercado brasileiro no início de 2021, a ADV encontrou no Brasil seu habitat ideal, uma vez que a maior parte de nossas vias ou não tem pavimentação ou a qualidade do piso exige resistência.
Um destaque na ADV é seu motor monocilindro de 149,3 cm3, SOHC (Single Over Head Camshaft), quatro tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), com arrefecimento a líquido, acoplado a uma transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic).
O motor conta com o ISS (Idling Stop System), o dispositivo que quando acionado em tecla no punho direito, desliga o motor automaticamente em paradas mais prolongadas, religando-o quando o piloto volta a acelerar. Tal dispositivo está associado ao ACG, um compacto gerador/motor de partida tipo “brushless”.
A versão 2024 da ADV será oferecida em nova cor vermelho perolizado e verde fosco. O preço público sugerido é de R$ 23.060, com base no Estado de São Paulo e não inclusas as despesas de frete e seguro. A ADV tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo gratuitas durante esse período.
BORRACHAS NOVAS
A Dunlop apresenta dois novos modelos de pneus para motocicletas que começaram a ser comercializados e se juntaram às demais medidas já disponíveis: o Trailmax D609 e o Trailmax Mixtour, ambos importados do Japão. Equipamento original da Honda NC 750X, o Trailmax D609 é um modelo on-road e off-road, ou seja, destinado a aplicações em asfalto ou terra.
O modelo Trailmax Mixtour é voltado para pilotos que apreciam um off-road leve em busca de aventuras e novas experiências fora do asfalto. Desenvolvido para rodar dentro e fora das estradas, em terras secas, lama, trilhas e em condições mais críticas, o desenho do Mixtour mostra sua raiz aventureira. Na linha para motos, a Dunlop já comercializava no Brasil o SportMax D222, o SportMax D214 e o SportMax GPR-300.
OFERTAS PARA JULHO
BMW Motorrad apresenta condições exclusivas nos financiamentos pela BMW Serviços Financeiros para o mês de julho. Além disso, oferece rastreador, cashback e valorização de seminovas, para os clientes que desejam adquirir uma nova motocicleta BMW este mês.
Um dos destaques é a G 310 R, que está com a primeira revisão grátis, bônus de R$ 3.500, rastreador e pode ser comprada por R$ 35.500. A roadster de média cilindrada tem sistema de iluminação full LED, para proporcionar mais segurança. O modelo traz acelerador eletrônico para auxiliar na performance de economia e acelerações mais uniformes.
PARA QUEM PEDALA
A parceria entre a montadora alemã BMW e a marca italiana de bicicletas 3T deu origem a um projeto que acaba de chegar ao Brasil. A 3T BMW Exploro desembarca por aqui por meio da Labici, distribuidora exclusiva da 3T no Brasil, e estará à venda com exclusividade nas concessionárias BMW. As bicicletas trazem as cores dos modelos BMW e são produzidas com tecnologia de ponta e com materiais nobres.
Foram criadas para enfrentar vários tipos de pisos, sem perder desempenho, mantendo o conforto. As versões Gravel, Road e Urban da 3T BMW Exploro têm quadro em fibra de carbono e formato aerodinâmico que permite manter a posição do ciclista como se fosse uma road bike, para superar qualquer obstáculo. Todos os modelos são equipados com freios a discos hidráulicos e transmissão, ambos da marca Sram.
Os três modelos também chegam ao Brasil em suas respectivas versões elétricas, equipadas com motor de 250 kWh, da marca alemã Mahle. Eles já estão disponíveis para encomenda nas concessionárias BMW de todo o país. O prazo para a entrega das primeiras unidades é de 120 dias.