Linha 2024 da scooter Honda ADV traz novas opções de cores

A versão 2024 da ADV será oferecida em nova cor vermelho perolizado e verde fosco Crédito: Honda/Divulgação

A linha 2024 da soooter Honda ADV traz novas opções de cores e grafismos, preservando as características técnicas. Apresentada ao mercado brasileiro no início de 2021, a ADV encontrou no Brasil seu habitat ideal, uma vez que a maior parte de nossas vias ou não tem pavimentação ou a qualidade do piso exige resistência.

Um destaque na ADV é seu motor monocilindro de 149,3 cm3, SOHC (Single Over Head Camshaft), quatro tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), com arrefecimento a líquido, acoplado a uma transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic).

O motor conta com o ISS (Idling Stop System), o dispositivo que quando acionado em tecla no punho direito, desliga o motor automaticamente em paradas mais prolongadas, religando-o quando o piloto volta a acelerar. Tal dispositivo está associado ao ACG, um compacto gerador/motor de partida tipo “brushless”.

A versão 2024 da ADV será oferecida em nova cor vermelho perolizado e verde fosco. O preço público sugerido é de R$ 23.060, com base no Estado de São Paulo e não inclusas as despesas de frete e seguro. A ADV tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo gratuitas durante esse período.

BORRACHAS NOVAS

A Dunlop apresenta dois novos modelos de pneus para motocicletas que começaram a ser comercializados e se juntaram às demais medidas já disponíveis: o Trailmax D609 e o Trailmax Mixtour, ambos importados do Japão. Equipamento original da Honda NC 750X, o Trailmax D609 é um modelo on-road e off-road, ou seja, destinado a aplicações em asfalto ou terra.

Dunlop apresenta os pneus Trailmax D609 e o Trailmax Mixtour Crédito: Dunlop/Divulgação

O modelo Trailmax Mixtour é voltado para pilotos que apreciam um off-road leve em busca de aventuras e novas experiências fora do asfalto. Desenvolvido para rodar dentro e fora das estradas, em terras secas, lama, trilhas e em condições mais críticas, o desenho do Mixtour mostra sua raiz aventureira. Na linha para motos, a Dunlop já comercializava no Brasil o SportMax D222, o SportMax D214 e o SportMax GPR-300.

OFERTAS PARA JULHO

BMW Motorrad apresenta condições exclusivas nos financiamentos pela BMW Serviços Financeiros para o mês de julho. Além disso, oferece rastreador, cashback e valorização de seminovas, para os clientes que desejam adquirir uma nova motocicleta BMW este mês.

Um dos destaques é a G 310 R, que está com a primeira revisão grátis, bônus de R$ 3.500 e rastreador Crédito: BMW/Divulgação

Um dos destaques é a G 310 R, que está com a primeira revisão grátis, bônus de R$ 3.500, rastreador e pode ser comprada por R$ 35.500. A roadster de média cilindrada tem sistema de iluminação full LED, para proporcionar mais segurança. O modelo traz acelerador eletrônico para auxiliar na performance de economia e acelerações mais uniformes.

PARA QUEM PEDALA

A parceria entre a montadora alemã BMW e a marca italiana de bicicletas 3T deu origem a um projeto que acaba de chegar ao Brasil. A 3T BMW Exploro desembarca por aqui por meio da Labici, distribuidora exclusiva da 3T no Brasil, e estará à venda com exclusividade nas concessionárias BMW. As bicicletas trazem as cores dos modelos BMW e são produzidas com tecnologia de ponta e com materiais nobres.

A 3T BMW Exploro têm quadro em fibra de carbono e formato aerodinâmico Crédito: BMW/Divulgação

Foram criadas para enfrentar vários tipos de pisos, sem perder desempenho, mantendo o conforto. As versões Gravel, Road e Urban da 3T BMW Exploro têm quadro em fibra de carbono e formato aerodinâmico que permite manter a posição do ciclista como se fosse uma road bike, para superar qualquer obstáculo. Todos os modelos são equipados com freios a discos hidráulicos e transmissão, ambos da marca Sram.