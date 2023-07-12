Honda cresce 14% no 1° semestre com 555 mil unidades emplacadas

Entre os modelos com maior número de emplacamentos, destaque para a linha CG 160, com mais de 211 mil emplacamentos Crédito: Honda/Divulgação

A Honda Motos concluiu o primeiro semestre de 2023 com resultados positivos em vendas e produção. De janeiro a junho, foram emplacadas 555 mil unidades, o que indica um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do último ano.

Esses números representam o melhor resultado da marca para o primeiro semestre desde 2014, quando 576 mil unidades foram emplacadas. Em junho, foram mais de 101 mil vendas, um total 7% superior em comparação com o mesmo mês de 2022.

Na performance do semestre, maio registrou o recorde nos emplacamentos do período, com mais de 114 mil unidades e uma média diária de 5.224 motocicletas. Entre os modelos com maior número de emplacamentos, destaque para a linha CG 160, com mais de 211 mil emplacamentos, e a Biz, com 99 mil unidades.

Completam o ranking de motocicletas mais emplacadas a NXR 160 Bros, com mais de 74 mil unidades, e a Pop110i, com aproximadamente 70 mil. No segmento de scooters, a PCX lidera com mais de 18 mil unidades. Os demais modelos da Honda, como Elite 125, Forza 350, ADV e X-ADV,consolidam a marca como a líder entre as scooters.

Na divisão dos modelos de alta cilindrada, a empresa registrou um recorde de mais de 8.100 emplacamentos no período, o melhor resultado desde 2016, mantendo a Honda à frente no segmento. Destaque para a Africa Twin DCT, com o diferencial de produção nacional do modelo, sendo a única operação fora do Japão a fabricar o câmbio DCT.

FRETE E SEGURO GRÁTIS

Scooter está com preço promocional de R$ 16.490 e um ano de seguro grátis contra roubo e furto Crédito: Dafra/Divulgação

A Dafra está com uma campanha promocional durante o mês de julho para a Cruisym 150. A marca disponibilizou a scooter em suas concessionárias por R$ 16.490, valor que já inclui as despesas com frete. Além disso, o comprador leva um ano de seguro grátis contra roubo e furto.

A moto foi lançada para disputar o segmento dos modelos de 150 a 200 cm³. Fruto da parceria entre a marca brasileira com a taiwanesa Sym, a Cruisym 150 disputa espaço contra a Honda PCX e a Yamaha NMax. Traz de série itens como iluminação em leds, painel digital completo, carregador USB, rodas aro 14, porta-objetos que comporta até 18 litros de bagagem e gancho na dianteira para carregar uma sacola.

O motor é um monocilíndrico de 149,6 cm3 com refrigeração líquida, com 12,5 cavalos de potência e 1,22 kgfm de torque. Os freios com acionamento combinado (CBS) são com discos nas duas rodas.

URBANA E ELÉTRICA

A CE 02 foi criada para a cidade e o ambiente urbano, com um perfil ágil e robusto Crédito: BMW/Divulgação

Cerca de dois anos após o lançamento da CE 04, a BMW Motorrad apresenta a CE 02, motocicleta elétrica que reforça a estratégia de mobilidade elétrica da marca. A CE 02 foi criada para a cidade e o ambiente urbano, com um perfil ágil e robusto. As rodas grandes atendem à demanda por robustez e, ao mesmo tempo, garantem diversão ao se pilotar em terrenos de vários tipos.

O preto é a cor básica para quadro, rodas, para-lama dianteiro e carenagem superior, aliado ao cinza granito metálico fosco para a tampa do motor, intercalando superfícies foscas e de alto brilho. Na versão especial Highline, a CE 02 ganha garfos anodizados dourados e um design de cor contrastante.

A versão com potência de 3,2kW (quatro cavalos), tem velocidade máxima limitada a 45 km/h, enquanto a configuração de 11kW (15 cavalos) oferece uma experiência de condução dinâmica, com velocidade máxima de 95km/h.

Graças ao seu baixo peso, de apenas 132 quilos (versão de 11kW) ou 119 quilos (de 4kW), e à baixa altura do assento, de apenas 75 centímetros, a nova CE 02 também pretende se destacar pelo fácil manuseio. Não há previsão de chegada do novo modelo ao Brasil.

PELAS LENTES DA TECNOLOGIA

Os óculos inteligentes têm conectividade com smartphones e agregam oHead-Up Display Crédito: BMW/Divulgação

Algo que poderia ser considerado ficção cientifica há alguns anos acaba de se tornar realidade com o BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses. Os óculos inteligentes têm conectividade com smartphones e agregam oHead-Up Display, conhecido dos carros, que coloca informações diretamente para o olhar do motociclista, no para-brisa do veículo.

Com o acessório, o piloto terá informações de velocidade, marcha engatada e indicações de GPS,entre outras funções, sem precisar desviar o olhar da estrada. Disponível em dois tamanhos, o ConnectedRideSmartglasses é conectado a smartphones por Bluetooth, com um app próprio para configuração.

Além disso, os óculos inteligentes são conectados à motocicleta, ou seja, são controlados diretamente por botões no guidão. O ConnectedRide Smartglasses se adapta a vários tipos de rosto e tamanhos de capacetes, proporcionando um uso prolongado sem comprometer a condução da motocicleta. A bateria é de ions de lítio e tem capacidade para 10 horas de funcionamento.

O recarregamento é feito por meio de um cabo USB. A BMW Motorrad também fornece dois conjuntos de lentes UVA/UVB certificadas com a armação. O conjunto de lentes é 85% transparente e pode ser usado especialmente para capacetes com visores de sol integrados.