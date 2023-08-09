Cinco erros mais frequentes na manutenção na corrente de moto

Especialistas afirmam que o uso incorreto de materiais pode causar grandes danos Crédito: Shutterstock

A falta de manutenção na corrente da moto pode causar vários transtornos aos motociclistas. “É importante ressaltar que grande parte das motocicletas tem uma corrente como conjunto de transmissão final para garantir que o torque e a rotação do motor sejam transferidos para a roda por meio de um sistema de pinhão-coroa”, explica Caio Freitas, engenheiro de Aplicações da Motul - multinacional francesa especializada na formulação, produção e distribuição de lubrificantes e fluidos de alta tecnologia.

01 O uso de alguns solventes genéricos Gasolina ou querosene, pode aparentar ser eficiente para remoção de sujeiras, porém, traz ressecamento dos retentores de borracha dos pinos. “A utilização de óleo diesel também influencia no mau funcionamento da transmissão final, já que dificulta a aderência do lubrificante adequado para a corrente, de modo a reduzir os intervalos de aplicação do produto e a proteção durante a pilotagem”, afirma Freitas. 02 Uso de escova de metal Durante a limpeza, que antecede a lubrificação, é comum que sejam encontrados acúmulo de sujeira e óleo antigo. No entanto, é importante não recorrer a uma escova com cerdas metálicas, porque ela pode danificar desde retentores até elos e pinos. 03 Produtos corretos É fundamental garantir que seja utilizado um produto específico em vez de óleo de motor queimado ou graxas adequadas para outras aplicações. O uso do item correto é importante para assegurar uma boa aderência e resistência à temperatura de serviço e rotação da roda, a fim de que o lubrificante não seja expelido. 04 Aplicação excessiva de óleo Ainda que a escassez de lubrificante seja crítica, o uso exagerado do óleo não corresponde à excelência do desempenho. Em muitos casos, o excesso pode contribuir para o acúmulo de sujeira indesejada no conjunto de relação, poluindo também outras peças da moto. 05 Não aguardar o produto secar "É preciso esperar alguns minutos para que os produtos tenham boa capilaridade e eficiência, conforme o descrito nas respectivas fichas técnicas. Isso vale tanto para limpeza quanto para lubrificação”, conclui Freitas.

Elétrica para delivery

O banco oferecerá condições especiais para os entregadores nível Diamond adquirirem as motos modelo W125 Crédito: Divulgação

O banco BV e o aplicativo de delivery Rappi firmam parceria para facilitar a compra de motos elétricas para os entregadores independentes que operam pela plataforma. O banco oferecerá condições especiais para os entregadores nível Diamond para adquirirem as motos modelo W125, produzidas pela montadora brasileira Watts, marca do grupo Multi, dedicada à mobilidade elétrica.

O custo médio de abastecimento de uma moto 125cc comum é de cerca R$ 1.200, para cada 7 mil quilômetros percorridos, enquanto o custo de carregamento das baterias, proporcionando a mesma autonomia, é de aproximadamente R$ 130, uma economia de 89%.

Além do aspecto financeiro, há o ganho sustentável: as três empresas almejam retirar cerca de 1,6 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera com a parceria. “Estamos muito felizes em poder unir forças com empresas que, assim como nós, estão comprometidas em oferecer o melhor não apenas para seus clientes, mas também para o planeta”, destaca Rodrigo Gomes, fundador e diretor da Watts Mobilidade Elétrica.

Com bônus

O modelo se destaca pelos tanques de combustível de 20 e 30 litros Crédito: Divulgação

A Triumph anuncia condições especiais para a compra dos modelos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660 no mês de agosto. Na compra da Tiger 1200, o cliente conta com bônus de R$ 6 mil ou taxa de zero por cento. O modelo se destaca pelos tanques de combustível de 20 e 30 litros, sensor de ponto cego, até seis modos de pilotagem e pelos três anos de garantia, além do maior intervalo de revisão (16 mil quilômetros).

Já a Tiger 900 GT Pro está com bônus de R$ 7 mil. A moto se destaca pelos faróis full-led, pelo aquecimento de assento e manoplas, cinco modos de pilotagem, shift assist e painel de TFT colorido de 7 polegadas.

Nos dois modelos, o cliente pode usar a bonificação como preferir: desconto na compra de roupas e acessórios ou até redução no valor do preço da moto. E para a Tiger Sport 660, a montadora também oferece vantagens especiais: taxa de 0,99%, IPVA e documentação 2023 gratuitos. Com baixo custo de manutenção e maior potência entre suas similares, a motocicleta vem equipada com o primeiro motor triplo da categoria e o mais potente – são 81 cavalos de potência (a 10.250 rpm).

Ofertas de agosto

Modelo tem, entre os itens de série, ajustes de pré-carga e de retorno do amortecedor traseiro Crédito: Divulgação

Líder no segmento de motocicletas premium no Brasil, a BMW Motorrad apresenta para o mês de agosto condições exclusivas de financiamento via BMW Serviços Financeiros. Os destaques ficam para os modelos F 900 R, F 850 GS e R 1250 GS Adventure, todos produzidos na fábrica de Manaus. Lançada no ano passado, a F 900 R, comercializada a R$ 64.900, traz bônus de R$ 10 mil nas duas versões (Sport e Sport Plus). Já a F 850 GS, cujo valor de partida é de R$ 74.500, tem bônus de R$ 5 mil, taxa zero e “cashback” de R$ 2 mil.

Moto premium mais vendida do país em 2022, a R 1250 GS tem sua versão Adventure vendida a R$ 129.500 com taxa zero. A F 900 R conta com um motor de dois cilindros de 895 cm³, que rende 85 cavalos de potência a 8.500 rpm e torque de 8,9 kgfm a 6.750 rpm. Traz, entre os itens de série, ajustes de pré-carga e de retorno do amortecedor traseiro, além de ajustes dos manetes de freio e embreagem e freios BMW Motorrad ABS.