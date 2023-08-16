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Pedalada eletrificada

Nova linha de bicicletas elétricas não precisa de registro e licenciamento

Projetadas para atender às exigências do Denatran, bikes foram pensadas com foco no deslocamento de curtas e médias distâncias

Públicado em 

16 ago 2023 às 13:46
Moto Mais

Colunista

Moto Mais

COLUNA MOTO MAIS - B
Atualmente, são três opções disponíveis no portfólio da Shineray e três ou quatro combinações de cores  Crédito: Divulgação
Um mês após o anúncio das novas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para regulamentar o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e autopropelidos em todo o país, a Shineray do Brasil lança sua linha de e-bikes também no e-commerce da marca (www.shineray.com.br). De acordo com a Resolução 996/2023 do Contran, as bicicletas elétricas não necessitam de registro e licenciamento, mas há regras sobre limite de velocidade e itens de segurança obrigatórios. 
Esses veículos não podem ultrapassar 32 km/h e precisam apresentar indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, espelho do lado esquerdo e pneus em boas condições. As novas regras também estabelecem que os condutores de bicicletas elétricas e patinetes motorizados podem circular pelas calçadas e ciclovias, desde que sejam respeitados os limites de velocidade estabelecidos pelas prefeituras. 
Atualmente, são três opções disponíveis no portfólio da Shineray - SHI Bike, SE-Bike Plus e SE-Bike -, com três ou quatro combinações de cores para cada modelo. Todos foram projetados para atender às exigências do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), garantindo qualidade no deslocamento em curtas e médias distâncias, zero emissão de poluentes e cada vez mais segurança no trânsito. 
Os modelos têm autonomia de até 45 quilômetros, com velocidade máxima de 25 km/h e preço sugerido a partir de R$ 9.190.

Fase emergente

COLUNA MOTO MAIS - C
2023 registra o melhor mês de julho da produção no paí. Crédito: Divulgação
As fábricas de motocicletas no Polo Industrial de Manaus produziram 122.723 unidades em julho, um aumento de 17,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a Abraciclo, a associação das fabricantes, foi também o melhor desempenho para julho desde 2014, quando foram produzidos 136.004 exemplares no mesmo mês.
O acumulado de janeiro a julho registrou um aumento de 14,3% em comparação com 2022, totalizando 886.994 motocicletas. O segmento que mais registrou vendas em julho foi o de baixa cilindrada, com mais de 80% dos emplacamentos de motos (99.568 unidades). 
Já os modelos de média cilindrada totalizaram 19.427 unidades emplacadas (15,8% do mercado), enquanto as motos de alta cilindrada tiveram 4.090 licenciamentos e 3,3% de “market share”.

Grafismos urbanos

COLUNA MOTO MAIS - A
Os modelos possuem a garantia de qualidade da certificação Inmetro NBR7471 Crédito: Divulgação
O capacete Peels Freeway Street ganhou novos grafismos, inspirados nas artes de rua e no grafite, trazendo cores vivas e chamativas. O modelo jet da Peels é recomendado para os deslocamentos curtos do cotidiano, pois é leve e confortável para o trânsito urbano e cabe facilmente no porta-objetos da scooter ou no baú da moto.
A viseira cristal de dois milímetros conta com proteção UV, além do tratamento antirrisco. O casco é fabricado em termoplástico injetado de alta absorção, o revestimento interno é de fácil remoção para a higienização, o forro é em tecido antialérgico e respirável e a cinta jugular tem fechamento micrométrico que facilita a manipulação. Produzido no Brasil pela Starplast, tem a garantia de qualidade da certificação Inmetro NBR7471.
O capacete Peels Freeway Street está disponível nos tamanhos 56 a 62, com as cores azul metálico com verde no brilho e no fosco, preto fosco com verde, branco e azul, amarelo limão e azul. O preço sugerido do modelo é de R$ 379,90. Mais informações estão no site www.peels.com.br .

Novas cores

COLUNA MOTO MAIS - D
O modelo 2024 mantém todo a configuração e o design já conhecidos Crédito: Divulgação
A Yamaha Fazer 250 modelo 2024 mantém todo a configuração e o design já conhecidos, com novidades apenas nas cores e grafismos. A street agora está disponível nas em azul metálico (Racing Blue), verde fosco (Matt Green), cinza fosco (Matt Grey) e vermelho metálico (Magma Red).
O motor permanece o monocilíndrico flex de 249 cm³ com comando simples no cabeçote, duas válvulas por cilindro e arrefecimento a ar. Atua acoplado ao câmbio de 5 marchas e é capaz de entregar potência de 21,5 cavalos e 2,1 kgfm de torque. 
Este ano, no primeiro semestre, o modelo da Yamaha teve um crescimento de 54,03% em relação ao mesmo período do ano anterior. O preço sugerido para o modelo é R$ 21.690.

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