Shineray lança a sua primeira cinquentinha com injeção eletrônica

Phoenix S EFI aporta no mercado mais tecnológica, entregando até 15% de economia no consumo de combustível Crédito: Divulgação

O primeiro ciclomotor com injeção eletrônica da Shineray do Brasil acaba de chegar às lojas próprias da marca e revendas de todo o país. A “cinquentinha” Phoenix S EFI aporta no mercado mais tecnológica, entregando até 15% de economia no consumo de combustível.

A família da moto urbana já é composta pela tradicional Phoenix e pela Phoenix S, que juntas com a mais nova integrante da linha sustentam o compromisso da montadora em oferecer qualidade a baixo custo.

A motorização da Phoenix S EFI é monocilíndrica, com velocidade máxima de até 50 km/h Crédito: Divulgação

O desenho arrojado com amortecedores em vermelho e linhas modernas evoluiu com as novas rodas de liga leve. A Phoenix S EFI é full-led com farol, lanterna e setas, e conta também com painel digital. A motorização é monocilíndrica, com velocidade máxima de até 50 km/h. A moto oferece partidas por pedal e eletrônica e freio a disco na roda dianteira. O mais recente lançamento da Shineray tem preço público sugerido de R$ 8.290.

Aposta elétrica

A velocidade divulgada para a Watts WS120 é de 70 km/h e a carga máxima de peso é de 150 kg Crédito: Divulgação

A Watts WS120 foi oficialmente apresentada e já chegou às lojas da empresa de mobilidade pertencente ao grupo Multi, com preços de R$ 16.990 (com uma bateria) e de R$ 20.990 (duas baterias). O modelo vem com um motor elétrico com pico de 3.500 W de potência.

A autonomia é de cerca de 60 quilômetros por bateria. Por sua vez, a velocidade divulgada para o modelo é de 70 km/h e a carga máxima de peso é de 150 quilos. A scooter elétrica conta com piloto automático, painel digital, alarme com tecnologia keyless e freios a disco CBS. A necessidade de levar baterias não eliminou o clássico espaço embaixo do assento para levar itens ou guardar o capacete, usual em scooters.

Uso esportivo

O pneu Matrix Sport II proporciona maior segurança/aderência em pistas secas ou molhadas Crédito: Divulgação

Toda a rede de distribuição da Levorin já recebeu o novo pneu Matrix Sport II, ideal para quem procura por uma pilotagem esportiva, segura e de alto rendimento. O produto, segundo a fabricante, tem design inovador, proporciona maior segurança e aderência em pistas secas ou molhadas, além de durabilidade até 10% maior frente à concorrência. Todos os novos produtos Levorin são fabricados em Manaus, no Amazonas.

Com aplicação em motos como Honda CB Twister 250cc, Yamaha YS Fazer 250 cc e Kawasaki Ninja 300 cc, o novo pneu Levorin é destinado a motocicletas de média cilindrada (de 250 a 400 cc) e nas dimensões 100/80 - 17 58S, 110/70 - 17 59S, 130/70 - 17 68S e 140/70 - 17 71S. “O Levorin Matrix Sport II apresenta um novo design que alia esportividade à segurança, elevando o nível de conforto da pilotagem a um novo patamar no segmento”, explica Barbara Feijó, diretora de Marketing da Michelin da América do Sul.

Achados no espaço

A F77 terá apenas dez unidades e será comercializada por um valor equivalente a R$ 33.500. Crédito: Divulgação

A fabricante de veículos elétricos indiana Ultraviolette Automotive lançou a “Edição Espacial” da motocicleta elétrica F77. A série homenageia as recentes conquistas da exploração espacial da Índia, que acaba de pousar uma aeronave não tripulada na Lua - tornou-se o quarto país a chegar à superfície lunar.

A versão limitada da F77 terá apenas dez unidades e será comercializada por um valor equivalente a R$ 33.500. A “Edição Espacial” traz um esquema de cores em branco com detalhes em laranja e azul, que imitam o design de trajes espaciais dos indianos.