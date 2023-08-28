Yamaha pode voltar a fabricar a Ténéré no Brasil

A Yamaha Ténéré está completando 40 anos de estrada Crédito: Divulgação

A Yamaha Ténéré está completando 40 anos de estrada. A história do modelo se iniciou no Rali Paris-Dakar de 1979, quando o francês Cyril Neveu - atualmente com 66 anos - conquistou a primeira edição da competição off-road mais famosa do planeta, em cima de uma XT500.

Para comemorar as quatro décadas da Ténéré, os mais famosos pilotos que representaram a Yamaha no Paris-Dakar começaram uma expedição pela Europa, que já passou pela França, Espanha e pelo Reino Unido.

A Ténéré XT 600Z foi lançada no Brasil em 1988 e permaneceu sendo produzida até 1993, ao lado da XTZ 750 Super Ténéré, importada do Japão. Retirada do catálogo da Yamaha no Brasil em 2018, a Ténéré pode voltar a ser fabricada no país em breve. No entanto, a marca japonesa ainda não definiu qual modelo seria o escolhido.

Nova escandinava

O modelo Norden 901 Expeditionfoi lançado no país, com preço sugerido de R$ 169.900 Crédito: Divulgação

A marca sueca de motocicletas Husqvarna apresentou ao mercado brasileiro o modelo Norden 901 Expedition, com preço sugerido de R$ 169.900. O lançamento aconteceu durante a inauguração da segunda loja da marca no país, em Belo Horizonte (MG). A Husqvarna tem uma ampla linha de motos off-road, porém, a Norden 901 Expedition chega ao país, inicialmente por importação, se destacando como uma opção voltada para o uso urbano. A Norden 901 Expedition se posiciona em um segmento premium.

Com novidades em relação ao modelo Norden 901 tradicional, a Expedition apresenta uma proposta mais voltada para o conforto e longas viagens, proporcionando uma experiência touring aos seus proprietários. A nova suspensão premium WP XPLOR promete oferecer alto desempenho tanto em terrenos off-road quanto nas ruas.

Uma nova bolha mais ampla, que tem como objetivo reduzir o impacto do vento ao redor da motocicleta, proporciona também maior proteção direta ao piloto. O motor bicilíndrico de 889 cc entrega 105 cavalos de potência e 10,19 kgfm de torque.

Variações cromáticas

Todas seguem com propulsor de dois cilindros paralelos com 900 cm³ e 1.200 cm³ de capacidade e refrigerados a água Crédito: Divulgação

A Triumph apresentou na Europa as versões 2024 da sua família de clássicas modernas, incluindo novas opções de cores para as motocicletas da gama Bonneville. Todas seguem com propulsor de dois cilindros paralelos com 900 cm³ e 1.200 cm³ de capacidade e refrigerados a água.

A Speed Twin 900 passou a ter na versão 2024 opções de pintura em verde (Competition Green) ou vermelho (Carnival Red), ambas com detalhes em preto (Phantom Black) no tanque, além de acabamentos escurecidos no painel lateral e nos para-lamas.

A clássica Jet Black (preto brilhante) continua disponível. Também há novas tonalidades para os modelos Speed Twin 1200, Scrambler 900, Tiger, Scrambler 1200, T100, T 120, Bobber, Speedmaster e a Thruxton RS.

Ligada nas tendências

Scooter elétrica oferece autonomia até 60 quilômetros com uma única carga de bateria Crédito: Divulgação

A Watts Motos Elétricas, do Grupo Multi, apresentou seus novos modelos de motos elétricas. Agora, juntam-se à W125, lançada em fevereiro, a scooter WS120, que tem uma configuração de potência um pouco maior em comparação à da W125, e a W160S, com um estilo de “café-racer”. A WS120 é equipada com um motor de 3.500W de potência.

Segundo a fabricante, essa potência garante uma aceleração suave e rápida, permitindo que o piloto navegue pelas ruas com confiança. A scooter oferece uma autonomia até 60 quilômetros com uma única carga de bateria. Ela pode dobrar sua autonomia graças à bateria reserva, que pode ser conectada simultaneamente. A velocidade máxima é de 70 km/h.