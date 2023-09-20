Cresce o volume de produção de motocicletas no Brasil

Segundo a Abraciclo, esse foi o melhor resultado do ano e o melhor para o mês desde 2012 Crédito: Divulgação

As fabricantes instaladas do Polo Industrial de Manaus produziram 164.008 motocicletas em agosto. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume é 12,4% superior em relação ao mesmo mês do ano passado (145.852) e 33,4% maior na comparação com as 122.923 motocicletas que saíram das linhas de montagem em julho.

Ainda de acordo com dados da associação, esse foi o melhor resultado do ano e o melhor para o mês desde 2012 (178.084 unidades). No acumulado do ano, foram produzidas 1.051.422 unidades, alta de 14% sobre o mesmo período de 2022 (921.921). A Abraciclo estima que a produção deve alcançar 1,56 milhão de unidades até o final de 2023, alta de 10,4% na comparação com o ano passado.

Os emplacamentos em agosto totalizaram 142.770 exemplares, aumento de 20,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado (118.545 motocicletas) e de 16% em relação a julho (123.085). Foi o melhor resultado para o mês desde 2011, quando 181.539 motocicletas foram vendidas no varejo. A estimativa da Abraciclo é fechar o ano com 1,51 milhão de motocicletas licenciadas, uma alta de 10,9% ante 2022.

Nas cabeças

Taurus Helmets acaba de anunciar uma parceria com a Reserva para lançar capacetes licenciados pela marca da AR&Co Crédito: Divulgação

A Taurus Helmets, pioneira na fabricação de capacetes no Brasil e a maior empresa do segmento, acaba de anunciar uma parceria com a Reserva, para lançar capacetes licenciados pela marca da AR&Co. “A parceria com a Reserva é uma escolha estratégica, que busca combinar a nossa experiência com o estilo único deles. Acreditamos que essa colaboração nos permitirá oferecer aos clientes uma opção de capacete que alia segurança a uma pintura exclusiva”, explica Carlos Laurentis, CEO da Taurus Helmets.

Ainda este ano, a marca pretende anunciar produtos em parceria com a Evoke, Grêmio e Internacional e com o festival Rock The Mountain. “Acreditamos que o licenciamento da marca e a formação de parcerias estratégicas são passos fundamentais para expandir nossa presença global e oferecer produtos de alta qualidade a um público diversificado. A colaboração com marcas reconhecidas permite combinar nossa expertise em produção com a força e o prestígio dessas marcas”, complementa o executivo.

Versão de entrada

Nova linha de lâmpadas LED Ultinon U1000 Moto no Brasil Crédito: Divulgação

A Philips, multinacional de origem holandesa e fabricante de lâmpadas automotivas com mais de cem anos de história no segmento, revela a nova linha de lâmpadas LED Ultinon U1000 Moto no Brasil. Considerado pela marca a versão de entrada para a tecnologia no setor de duas rodas, o produto foi apresentado durante a Autonor 2023 – Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste, realizada de 13 a 16 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

A nova lâmpada Philips tem formato “plug and play” pode ser instalada em faróis de motos de alta ou baixa cilindrada, de corrente contínua, na qual a lâmpada é alimentada pela bateria, ou alternada, na qual é acionada pela energia do alternador. A Philips afirma que a versão de entrada de sua linha de lâmpadas em leds para motos oferece um padrão de projeção mais uniforme, fazendo com que os motociclistas fiquem mais visíveis no trânsito.

Ampliar para crescer

Mais cinco modelos devem ser lançados até 2025, entre os quais a scooter C 400 X, ainda neste ano. Crédito: Divulgação

Como parte do investimento de R$ 50 milhões do BMW Group anunciado em 2022, a fábrica de motocicletas da marca alemã em Manaus, no Amazonas, conta agora com uma capacidade de produção de 17 mil motos por ano. “No total, nossa capacidade de produção aumentará em 33%, isto é, para 20 mil motos.