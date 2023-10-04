Triumph lança duas edições especiais para a Tiger 900 Aragón Edition

A 900 Rally Aragón Edition parte de R$ 77.690, enquanto a 900 GT Aragón Edition, de R$ 75.690 Crédito: Triumph/Divulgação

Em outubro, a Triumph celebra em todas as suas concessionárias no Brasil o lançamento da edição especial Tiger 900 Aragón Edition, inspirada na vitória de Iván Cervantes na Baja Aragón, em julho de 2022, uma das provas mais exigentes para motocicletas. Pilotando uma Tiger 900 Rally Pro, Cervantes dominou a competição de 450 quilômetros.

Um ano depois, a marca inglesa comemora a conquista com o lançamento das versões 900 Rally Aragón e da 900 GT Aragón, disponíveis com pinturas e especificações exclusivas.

A Rally Aragón tem união de três cores, Matt Phantom Black, Matt Graphite e Crystal White, com detalhes em Racing Yellow e um novo assento de duas cores. A GT Aragón também tem assento de duas tonalidades e esquema de três cores em Diablo Red, Matt Phantom Black e Crystal White.

Os dois modelos têm 95 cavalos e embreagem deslizante e assistida. A GT Aragón Edition carrega garfos de cartucho Marzocchi USD de 45 milímetros totalmente ajustáveis com suspensão traseira regulável eletronicamente, enquanto a Rally Aragón Edition tem garfos Showa ajustados para o off-road. A 900 Rally Aragón Edition parte de R$ 77.690, enquanto a 900 GT Aragón Edition, de R$ 75.690.

PARA AS CIDADES

A BMW C 400 X terá duas versões: esportiva (esquerda) e convencional (direita) Crédito: BMW/Divulgação

A scooter BMW C 400 X teve sua produção iniciada em Manaus e chega ao país nas versões convencional (Black Storm Metallic, preta metálica) e Sport (Alpine White, com detalhes azuis e vermelhos).

“O lançamento da C 400 X é um divisor de águas para a BMW Motorrad no Brasil, pois assinala o retorno da marca ao segmento de scooters e nossa estreia na produção nacional desse tipo de moto, reforçando nossa presença no ambiente urbano”, afirma Alex Donatti, diretor da fábrica de Manaus.

Décimo modelo do portfólio da unidade industrial - única da marca alemã fora da Alemanha -, a C 400 X é o terceiro dos sete lançamentos planejados até 2025, dentro do aporte de R$ 50 milhões na fábrica manauara, anunciado no final de 2022.

A moto foi concebida para aprimorar a mobilidade urbana. Pertencente à família C, o modelo chega equipado com motor monocilíndrico a gasolina de 350 cc, com potência de 34 cavalos a 7.500 rpm. A transmissão é CVT, com rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira, tanque de combustível com capacidade de 12,8 litros e 199 quilos de peso.

ESTREIA DE GALA EM XANGAI

A principal característica da Diavel V4 é a introdução do motor V4 Granturismo Crédito: Ducati/Divulgação

A nova Diavel V4 é uma das estrelas da turnê mundial “Ducati Diavel V4 Design Nights”, que chegou à China. Depois de Amsterdã, Paris, Bruxelas, Londres e Nova Iorque, o modelo estreou no mercado chinês em um evento exclusivo organizado em Xangai.

A principal característica da Diavel V4 é a introdução do motor V4 Granturismo, que tem como filosofia ser o centro da performance e do estilo. A iluminação da motocicleta ajuda a definir a sua estética, particularmente na visão traseira, com a matriz de leds.

Apresentada nas cores Ducati Red e Thrilling Black, a Diavel V4 tem ainda silenciador com quatro saídas e pneu traseiro de 240 milímetros, com rodas de liga leve de cinco raios.

PARCERIA INVOCADA

A edição é equipada com rodas de liga leve de 17 polegadas, com acabamento na tonalidade Gold Platinum Crédito: Divulgação

Fundada em 1977 em Bottrop, na Alemanha, a Brabus GmbH é uma empresa de customização de alto desempenho especializada em veículos da Mercedes-Benz, da Smart e da Tesla. A empresa acaba de apresentar sua mais recente criação, produzida em conjunto com a marca austríaca KTM: a 1300 R Masterpiece Edition.

O novo modelo é equipado com o motor V-Twin de 1.301 cm³ da KTM 1290 Super Duke R Evo, que entrega 180 cavalos a 9.500 rpm e 14,1 kgfm de torque a 9.500 rpm. Um escapamento duplo especialmente projetado para a Brabus 1300 R Masterpiece Edition destaca ainda mais o som agressivo.