Peels lança nova linha de capacetes com diversidade de cores e preços a partir de R$ 299,90

Aliado a isso, o conforto e o design dos produtos são pensados nos mais variados perfis de motociclista. Crédito: Divulgação

A Peels traz novos grafismos para sua linha de capacetes. Mais do que um acessório relacionado à segurança, os capacetes da Peels têm a proposta de marcar a presença do motociclista por onde ele passa, se destacando na multidão. Aliado a isso, o conforto e o design dos produtos são pensados nos mais variados perfis de motociclista.

Os capacetes da linha Icon Pilot, nas cores preto brilho e camaleão, preto brilho e color e preto fosco e grafite, têm preço sugerido de R$ 399,90. Os da linha Spike Lup, nas cores preto brilho e vermelho, preto brilho e azul, preto brilho e pink e preto fosco e grafite, saem por R$ 299,90. Os Mirage Mystic, leve e com a queixeira removível, estão disponíveis nas cores preto brilho e pink, preto brilho e azul e preto brilho e camaleão, com preço de R$ 449,90.

E os F21 North, nas cores preto brilho e grafite, off-white e preto, preto fosco e grafite e off-green e preto, têm preço de R$ 399,90. Mais informações no site da Peels – www.peels.com.br

Mais longe e mais forte

Maior autonomia e potência do mercado de veículos elétricos. Esta é a proposta da Watts, marca do Grupo Multi dedicada à mobilidade elétrica, com sua nova moto, a W160S. Com design robusto e motor de 8 mil Watts de potência, que pode chegar a 10 mil Watts, vem para oferecer velocidade de até 120 km/h. A ideia é entregar agilidade e força necessárias para um dia a dia em que o condutor precisa enfrentar vários tipos de terreno.

O novo modelo já está à disposição para venda nas mais de 40 concessionárias da Watts espalhadas por todas as regiões do Brasil. Crédito: Divulgação

Tudo isso com uma autonomia que, segundo a Watts, pode chegar a 180 quilômetros em condições ideais. Outra novidade é a inclusão de um carregador rápido de 15Ah como item de série. Com ele, é possível de se ter o carregamento completo da bateria em até quatro horas, um tempo muito rápido para uma bateria desse porte. O novo modelo já está à disposição para venda nas mais de 40 concessionárias da Watts espalhadas por todas as regiões do Brasil.

Todas as unidades serão produzidas e distribuídas a partir das fábricas da marca em Extrema (MG) e Manaus (AM). O investimento para garantir um dos modelos da W160S é de R$ 22.990 com uma bateria e R$ 28.990 se a opção for por duas baterias.

Azulando

A big trail Honda CRF 1100L Africa Twin chega à linha 2024 com uma nova cor azul metálico Glint Wave e com grafismos atualizados. Na versão 2024 da CRF 1100L Africa Twin, qualidades tradicionais estão mantidas, como a dimensão ampliada do tanque de combustível, de 18,8 litros na variante comum e de 24,8 litros na Adventure Sports. Em todas, há pção entre o câmbio convencional ou o DCT - Dual Clutch Transmission.

A linha 2024 chega às concessionárias em novembro, com preços (com base o Estado de São Paulo) de R$ 81.110 Crédito: Divulgação

Desde sua introdução no mercado brasileiro, 5 mil Africa Twin chegaram às ruas, número que cresceu muito a partir de meados de 2021, com a chegada da nova geração equipada com motor de 1.084 cc e opção de câmbio DCT. Nos primeiros nove meses de 2023, os emplacamentos da CRF 1100L Africa Twin no país cresceram cerca de 40% em relação à média mensal verificada no ano anterior. Isso pode ser atribuído à nacionalização do câmbio DCT, que desde o início de 2023 é montado em Manaus.

A linha 2024 chega às concessionárias em novembro, com preços (com base o Estado de São Paulo) de R$ 81.110 para a CRF 1100L Africa Twin em azul metálico Glint Wave e preto fosco Matt Ballistic, de R$ 88.100 para a CRF 1100L Africa Twin com DCT nas mesmas cores, de R$ 102.130 para a CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES em branco perolizado Pearl Glare e de R$ 109.130 para a Africa Twin Adventure Sports ES com DC na mesma cor Pearl Glare.

Celebrações manauaras

A fábrica do BMW Group em Manaus comemora sete anos com dez modelos em produção e 99% do volume nacional da BMW Motorrad. Fundada em 20 de outubro de 2016, a fábrica celebra a data no mesmo ano em que a BMW Motorrad comemora seu centenário e 100 mil motocicletas produzidas no Brasil. O momento da unidade é de crescimento em vários pontos, com expansão de área, incremento de portfólio e ampliação de capacidade produtiva.

. A unidade avançou ainda em tamanho, autonomia e sustentabilidade com a inauguração do Prédio 3 Crédito: Divulgação