Nova linha CB 300F Twister 2024 chega às concessionárias do Brasil

A streetfighter traz como base o motor monocilindrico 300 que fez a sua estreia na Twister, mas também equipará a nova XRE 300 Sahara Crédito: Divulgação

A linha 2024 da CB 300F Twister já está disponível no site da Honda no Brasil. Menos de um ano após o lançamento da moto no país, a empresa fez a virada do modelo, sem alterações em seu conjunto. A streetfighter traz como base o motor monocilíndrico 300 que fez a sua estreia na Twister, mas também equipará a nova XRE 300 Sahara.

Os preços da Twister 300 202 ficaram em R$ 22.370 na versão CBS e em R$ 23.330 na ABS. No início do ano, quando foi lançado, o modelo foi oferecido inicialmente por R$ 18.900 (CBS) e R$ 19.800 (ABS). Em 2023, aparece como a sexta motocicleta mais vendida do Brasil, com 40.208 unidades emplacadas nos dez primeiros meses do ano.

Com ela na cabeça

Os modelos foram pensados para quem busca proteção mas não abre mão do bom gosto em seus acessórios Crédito: Divulgação

Em colaboração com a japonesa Sanrio Co Ltd, a marca de capacetes Peels lança sua segunda onda da linha Hello Kitty com diferentes modelos e grafismos inspirados nas principais características da personagem. O destaque do laço vermelho e todos os detalhes que acompanham o ícone são percebidos nos grafismos.

Os capacetes Hello Kitty foram pensados para quem busca proteção mas não abre mão do bom gosto em seus acessórios. Todos os modelos têm peças de reposição e acessórios originais fabricados e vendidos pela Starplast, detentora da marca Peels. Há versões Spike HK Punk, Spike HK Checked, Freeway HK Neon e Click HK Rocker. Os preços variam entre R$ 299,90 e R$ 399,90. Mais informações em www.peels.com.b

Os preços variam entre R$ 299,90 e R$ 399,90. Mais informações em www.peels.com.br

Tela sobre duas rodas

A peça central da R 18 é um motor boxer de dois cilindros, desenvolvido para o modelo Crédito: Divulgação

Customizar motocicletas é um trabalho que ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Pensando nisso e para fomentar ainda mais o cenário, a customizadora Deus Ex-Machina e a BMW Motorrad Brasil se unem para celebrar a arte e a criatividade na personalização.

Sob inspiração de cinco continentes, cinco motocicletas do modelo BMW R 18 terão seus contornos de expressão modificados em um processo artesanal e de total liberdade autoral. Essas obras de arte em duas rodas atenderão aos requisitos obrigatórios para rodar nas ruas, respeitando as leis do Código de Trânsito Brasileiro, e estão expostas na Deus Mansion, que fica no Morumbi Shopping, na capital paulista, desde o dia 21 de novembro.

A colaboração entre Deus Ex-Machina e BMW Motorrad Brasil não terá um vencedor, pois não tem o intuito de competição mas sim exaltar a cultura da criatividade, tendo nos mestres e estúdios convidados uma boa oportunidade para explorar a versatilidade do modelo R 18, reforçando principalmente o apreço das pessoas pelas infinitas possibilidades de modificações dos produtos de ambas as marcas.

Foram convidados os customizadores Teydi Deguchi (do Shibuya Garage), Benta Handmade, Atlantic Custom Studio, Mr. Biker e Ricardo Medrano (do Johnnie Wash). A peça central da R 18 é um motor boxer de dois cilindros, desenvolvido para o modelo. Com 91 cavalos a 4.750 rpm de potência e 16,1 kgfm de torque a 3 mil rpm, o motor tem um belíssimo ronco, marca registrada do segmento Cruiser. O câmbio é de 6 marchas.

Renomeada

O modelo conta com uma tela de TFT colorida de 5 polegadas com conectividade via smartphone Crédito: Divulgação

No Salão de Milão, o EICMA 2023, a Honda anunciou o retorno da CB 500X para 2024, que passa a se chamar de NX500. Com novo farol e lanterna, a moto apareceu no evento italiano anunciando novas opções de cores: Grand Prix Red, Matt Gunpowder Black Metallic e Pearl Horizon White.

Continua equipada com motor bicilíndrico paralelo de 471 cm3 com refrigeração líquida e injeção eletrônica de combustível, capaz de entregar 47 cavalos de potência e 4,3 kgfm de torque. A potência é enviada para a roda traseira por meio de uma transmissão mecânica de 6 marchas com embreagem deslizante.