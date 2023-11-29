A potência é do motor da Honda NC 750X é de 58,6 cavalos a 6.750 rpm e torque de 7,03 kgfm a 4.750 rpm. Crédito: Honda/Divulgação

A Honda NC 750X chega à linha 2024 com todas as versões produzidas em Manaus (AM). A NC chegou ao Brasil em 2012 como NC 700X e, desde então, cerca de 25 mil unidades foram produzidas em Manaus.

No início de 2022, houve a chegada de mais uma variante, com câmbio DCT, transmissão de dupla embreagem que já equipava a scooter X-ADV, a touring GL 1800 Gold Wing e versões da CRF 1100L Africa Twin.

A partir de novembro de 2023, a fábrica de Manaus passou a produzir o sofisticado e exclusivo câmbio DCT para a NC 750X. Trata-se da única fábrica da Honda fora do Japão para a produção do câmbio DCT, que agora será estendido à NC.

O motor da NC750X e da NC 750X DCT é um bicilíndrico paralelo de arrefecimento líquido e cabeçote OHC de oito válvulas. A potência é de 58,6 cavalos a 6.750 rpm, enquanto o torque é de 7,03 kgfm a 4.750 rpm.

Os três modos de condução – “Standard”, “Sport”, “Rain”, mais o “User”, personalizável – podem ser selecionados no seletor do punho esquerdo ou no painel. Disponíveis nas cores vermelho e prata, as NC 750X MT e NC 750X DCT 2024 têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem, e o Honda Assistance (de vinte e quatro horas) durante o período que durar a garantia.

A previsão de chegada às concessionárias de todo o Brasil é a partir de janeiro, com preço sugerido de R$ 52.680 (MT) e de R$ 58.680 (DCT), com base a cidade de São Paulo (não incluindo despesas com frete ou seguro).

Já nas vitrines

A C 400 X chega equipada com motor monocilíndrico de 350 cc, com potência de 34 cavalos Crédito: BMW/Divulgação

A BMW C 400 X, primeira scooter da marca produzida em Manaus, já está à venda na rede nacional de concessionárias. Produzida na única fábrica da BMW completamente focada em motocicletas fora da Alemanha, o modelo pode ser adquirido nas versões convencional (Black Storm Metallic, preta metálica) e Sport (Alpine White, com detalhes azuis e vermelhos).

Pertencente à família C e criada para aprimorar a mobilidade urbana, a C 400 X chega equipada com motor monocilíndrico de 350 cc, com potência de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque de 3,54 kgfm a 5.750 rpm, sempre a gasolina. Já a transmissão é CVT (continuamente variável), com rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira, tanque de combustível com capacidade de 12,8 litros e peso de 226 quilos.

Sobre os equipamentos de série, estão entre os destaques o controle automático de estabilidade, o BMW Motorrad ABS, farol, lanterna e setas em leds, o sistema Keyless para partida sem chave, tomadas USB e de 12V, o BMW Flex Case, um compartimento expansível sob o banco que permite armazenar um capacete fechado ou objetos de até cinco quilos.

A Sport conta ainda com painel de TFT e conectividade com smartphones utilizando o aplicativo BMW Motorrad Connected. As duas configurações da C 400 X contam com três anos de garantia. Os preços partem de R$ 54.900.

Moderninha na estrada

A versão de produção da Shotgun oferece um assento para o garupa, removível. Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Shotgun 650 foi oficialmente apresentada pela Royal Enfield durante o Motoverse 2023, evento realizado na Ilha de Goa, no sudoeste da Índia, entre 22 e 24 de novembro. A nova custom adota a mesma base da Super Meteor 650, mas com uma roupagem mais descontraída.

Inspirada no conceito SG 650, apresentado em 2021, a nova estradeira ainda é tratada como uma personalização de fábrica, e será limitada a apenas 25 unidades. Assim como a Super Meteor 650, a Shotgun é movida por um motor bicilíndrio de 648cc, com 47 cavalos.

A versão de produção da Shotgun oferece um assento para o garupa, removível. Os para-lamas são reduzidos e a Shotgun mantém faróis e lanternas em leds da Super Meteor, assim como a configuração semi-digital no painel de instrumentos e o aplicativo de navegação Tripper. O preço anunciado para a Shotgun 650 é de 425 mil rúpias, o equivalente a R$ 25 mil.

Novas bávaras

A R 12 nineT pretende causar uma impressão de estilo em ambientes urbanos, Crédito: BMW/Divulgação

A BMW acaba de apresentar na Alemanha as novas R12 e R 12 nineT. A primeira é uma cruiser clássica para uma condução descontraída e a segunda, uma roadster clássica para estradas rurais.

Para a nova R 12 nineT, o princípio orientador durante o desenvolvimento foi “O Espírito da nineT”, com o objetivo de seguir os passos da R nineT, lançada em 2013, e levar adiante o seu visual arquetípico, atemporalidade e alta performance.

Enquanto roadster clássica, a R 12 nineT pretende causar uma impressão de estilo em ambientes urbanos, bem como proporcionar uma condução dinâmica e divertida em estradas sinuosas. Já a nova R 12 surge sob o lema “The Spirit of Easy” – com espírito leve.