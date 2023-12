7 dicas para evitar problemas com a sua moto

Investir tempo e esforço na manutenção preventiva prolonga a vida útil do veículo. Crédito: Divulgação

As motos desempenham um papel essencial no transporte individual e profissional em grandes centros urbanos do Brasil. Manter esses veículos em bom estado não apenas garante a segurança dos motociclistas como contribui para economizar combustível e reduzir emissões de poluentes e os custos de operação.



Investir tempo e esforço na manutenção preventiva prolonga a vida útil do veículo, gera menos gastos no longo prazo e reduz o risco de acidentes. Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra do Brasil, enumerou algumas dicas para evitar “ciladas”:

01 Substituir as velas de ignição de acordo com a recomendação da fabricante da motocicleta Adiar a troca das velas pode sobrecarregar o sistema de ignição e resultar em aumento no consumo de combustível e nas emissões de gases de efeito estufa e danos em outros componentes. 02 Evitar jatos d’água sob alta pressão no sistema de ignição A água é condutora de eletricidade e pode ocasionar falhas e oxidação nos componentes do sistema de ignição. 03 Evitar também o uso de produtos químicos agressivos durante a lavagem da moto Esses produtos podem danificar o metal e as borrachas, levando à degradação, oxidação, manchas nos metais e até mesmo falhas no sistema de ignição. 04 Inspecionar velas de ignição Ao inspecionar ou trocar as velas de ignição, observar o aspecto da queima e a fuligem negra, que indica uma mistura rica de ar e combustível, exigindo uma revisão do sistema de alimentação da moto. No momento da instalação, a vela deve ser colocada com o torque de aperto correto. 05 A vela deve ser específica de cada moto Existem ferramentas on-line de consulta rápida para encontrar o produto certo. 06 Motociclistas profissionais devem ser especialmente cuidadosos, devido ao seu uso intensivo da moto O alto consumo de combustível, eventuais falhas no equipamento e a falta de manutenção constante podem afetar os custos operacionais e causar lesões no piloto. 07 Os pneus das motos têm um impacto direto no consumo de combustível O desenho da banda de rodagem, em particular, desempenha um papel crucial. Há pneus específicos para cada tipo de motocicleta, com diferentes características de borracha e desenho de banda de rodagem.

Cabeça fresca

Com certificação do Inmetro, o Jet chega ao mercado nas versões Classic, Nations e Freedom. Crédito: Divulgação

A Fly, uma das marcas da fabricante paulista de capacetes Starplast, apresenta o Jet. Trata-se de um capacete aberto para uso diário. Segundo a fabricante, é um modelo leve e confortável. Tem casco e design diferenciados, acompanhado de viseira de dois milímetros em policarbonato, de troca fácil e um campo de visão privilegiado.

A forração interna é removível e lavável e tem cores que realçam o estilo. Com certificação do Inmetro, o Jet chega ao mercado nas versões Classic, Nations e Freedom, oferecidas nos tamanhos 56, 58, 60 e 62. O preço sugerido é de R$ 189,90.

Sem perder tempo

Yadea Kemper faz de zero a 100 km/h em 4,9 segundos e pode chegar a 160 km/h. Crédito: Divulgação

Uma bateria de moto pode atingir 80% de sua capacidade máxima em apenas 10 minutos. Este é um dos principais atrativos da Kemper 2024, motocicleta desenvolvida pela Yadea, marca chinesa que está entre as maiores fabricantes de motos elétricas do mundo.

De acordo com a Yadea, a Kemper é o modelo mais potente de sua história. Seu motor rende 54,3 cavalos de potência (40 kW), enquanto o torque máximo chega a 58 kgfm. Conforme a fabricante, faz de zero a 100 km/h em 4,9 segundos e pode chegar a 160 km/h.

O modelo foi mundialmente apresentado no último EICMA, o Salão de Milão. O modelo está equipado com bateria de fosfato de ferro de lítio com 320V e 20Ah. A moto elétrica traz de série uma câmera frontal, que pode ser usada para lazer ou para configurar a culpabilidade em acidentes.

Austríacas enfurecidas

A nova geração das naked topo de linha da marca representa uma evolução em relação à antiga 1290. Crédito: Divulgação

As motocicletas KTM 1390 Super Duke R e EVO 2024 foram apresentadas pela marca austríaca na Europa. A nova geração das naked topo de linha da marca representa uma evolução em relação à antiga 1290, incluindo inovações no chassi e no motor, além de retoques no visual.

Os modelos estão agora equipados com um motor bicilíndrico de 1.350 cc, que rende 190 cavalos a 10 mil giros e 14,7 kgfm a 8 mil giros. O modelo antecessor tinha 180 cavalos. Nos novos modelos, os amortecedores contam com sistema semi-ativo, que eletronicamente atua nos ajustes das suspensões.

O pacote eletrônico da 1390 Super Duke inclui ABS, Engine Brake Control e quatro modos de pilotagem – “Rain”, “Street”, “Sport” e “Performance”. Na Europa, os preços partem de 22.200 euros (cerca de R$ 118.400), na versão standard, e chega a 24.280 euros (cerca de R$ 129.400) na EVO.

