AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atenção aos detalhes

7 dicas para evitar problemas com a sua moto

Manter a moto em bom estado garante a segurança do piloto, contribui para economizar combustível e reduzir emissões de poluentes e custos de operação

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 01:58

Públicado em 

06 dez 2023 às 01:58
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix Agência Automotrix
Manutenção de moto
Investir tempo e esforço na manutenção preventiva prolonga a vida útil do veículo Crédito: Divulgação
As motos desempenham um papel essencial no transporte individual e profissional em grandes centros urbanos do Brasil. Manter esses veículos em bom estado não apenas garante a segurança dos motociclistas como contribui para economizar combustível e reduzir emissões de poluentes e os custos de operação.
Investir tempo e esforço na manutenção preventiva prolonga a vida útil do veículo, gera menos gastos no longo prazo e reduz o risco de acidentes. Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra do Brasil, enumerou algumas dicas para evitar “ciladas”:

01

Substituir as velas de ignição de acordo com a recomendação da fabricante da motocicleta

Adiar a troca das velas pode sobrecarregar o sistema de ignição e resultar em aumento no consumo de combustível e nas emissões de gases de efeito estufa e danos em outros componentes.

02

Evitar jatos d’água sob alta pressão no sistema de ignição

A água é condutora de eletricidade e pode ocasionar falhas e oxidação nos componentes do sistema de ignição.

03

Evitar também o uso de produtos químicos agressivos durante a lavagem da moto

Esses produtos podem danificar o metal e as borrachas, levando à degradação, oxidação, manchas nos metais e até mesmo falhas no sistema de ignição.

04

Inspecionar velas de ignição

Ao inspecionar ou trocar as velas de ignição, observar o aspecto da queima e a fuligem negra, que indica uma mistura rica de ar e combustível, exigindo uma revisão do sistema de alimentação da moto. No momento da instalação, a vela deve ser colocada com o torque de aperto correto.

05

A vela deve ser específica de cada moto

Existem ferramentas on-line de consulta rápida para encontrar o produto certo.

06

Motociclistas profissionais devem ser especialmente cuidadosos, devido ao seu uso intensivo da moto

O alto consumo de combustível, eventuais falhas no equipamento e a falta de manutenção constante podem afetar os custos operacionais e causar lesões no piloto.

07

Os pneus das motos têm um impacto direto no consumo de combustível

O desenho da banda de rodagem, em particular, desempenha um papel crucial. Há pneus específicos para cada tipo de motocicleta, com diferentes características de borracha e desenho de banda de rodagem.

Cabeça fresca

Capacetes Jet
Com certificação do Inmetro, o Jet chega ao mercado nas versões Classic, Nations e Freedom Crédito: Divulgação
A Fly, uma das marcas da fabricante paulista de capacetes Starplast, apresenta o Jet. Trata-se de um capacete aberto para uso diário. Segundo a fabricante, é um modelo leve e confortável. Tem casco e design diferenciados, acompanhado de viseira de dois milímetros em policarbonato, de troca fácil e um campo de visão privilegiado.
A forração interna é removível e lavável e tem cores que realçam o estilo. Com certificação do Inmetro, o Jet chega ao mercado nas versões Classic, Nations e Freedom, oferecidas nos tamanhos 56, 58, 60 e 62. O preço sugerido é de R$ 189,90.

Sem perder tempo

Yadea Kemper 2024
Yadea Kemper faz de zero a 100 km/h em 4,9 segundos e pode chegar a 160 km/h Crédito: Divulgação
Uma bateria de moto pode atingir 80% de sua capacidade máxima em apenas 10 minutos. Este é um dos principais atrativos da Kemper 2024, motocicleta desenvolvida pela Yadea, marca chinesa que está entre as maiores fabricantes de motos elétricas do mundo.
De acordo com a Yadea, a Kemper é o modelo mais potente de sua história. Seu motor rende 54,3 cavalos de potência (40 kW), enquanto o torque máximo chega a 58 kgfm. Conforme a fabricante, faz de zero a 100 km/h em 4,9 segundos e pode chegar a 160 km/h.
O modelo foi mundialmente apresentado no último EICMA, o Salão de Milão. O modelo está equipado com bateria de fosfato de ferro de lítio com 320V e 20Ah. A moto elétrica traz de série uma câmera frontal, que pode ser usada para lazer ou para configurar a culpabilidade em acidentes.

Austríacas enfurecidas

KTM 1390 Super Duke R e EVO 2024
A nova geração das naked topo de linha da marca representa uma evolução em relação à antiga 1290 Crédito: Divulgação
As motocicletas KTM 1390 Super Duke R e EVO 2024 foram apresentadas pela marca austríaca na Europa. A nova geração das naked topo de linha da marca representa uma evolução em relação à antiga 1290, incluindo inovações no chassi e no motor, além de retoques no visual.
Os modelos estão agora equipados com um motor bicilíndrico de 1.350 cc, que rende 190 cavalos a 10 mil giros e 14,7 kgfm a 8 mil giros. O modelo antecessor tinha 180 cavalos. Nos novos modelos, os amortecedores contam com sistema semi-ativo, que eletronicamente atua nos ajustes das suspensões.
O pacote eletrônico da 1390 Super Duke inclui ABS, Engine Brake Control e quatro modos de pilotagem – “Rain”, “Street”, “Sport” e “Performance”. Na Europa, os preços partem de 22.200 euros (cerca de R$ 118.400), na versão standard, e chega a 24.280 euros (cerca de R$ 129.400) na EVO.

LEIA TAMBÉM EM MOTO MAIS

Honda NC 750X chega à linha 2024 com todas as versões produzidas em Manaus

Nova linha CB 300F Twister 2024 chega às concessionárias do Brasil

Triumph revela preços das Speed 400 e Scrambler 400 X no Brasil

Aventura entre rodas: Honda confirma lançamento da XRE 300 Sahara no Brasil

Peels lança linha de capacetes com novas cores e preços a partir de R$ 299,90

Agência Automotrix

Agência Automotrix Agência Automotrix

Agência presente em A Gazeta

Tópicos Relacionados

motocicleta Motociclista Manutenção Moto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem com histórico de violência doméstica é preso em Presidente Kennedy
Acidente entre dois carros na Praia do Canto
Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto
Imagem de destaque
Juíza que foi 'prisioneira pessoal de Hugo Chávez' por quase 10 anos é libertada na Venezuela

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados